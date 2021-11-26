ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ - пря­мой лич­ный на­лог.

Взи­ма­лась в Древ­нем Ри­ме в пе­ри­од рес­пуб­ли­ки и прин­ци­па­та с жи­те­лей рим­ских про­вин­ций, а в эпо­ху до­ми­на­та, пос­ле про­ве­де­ния все­об­щей пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 289-290 годов, - со всех городских жи­те­лей. В сред­ние ве­ка и Но­вое вре­мя су­щест­во­ва­ла в Западной Ев­ро­пе: пе­рио­ди­чес­ки вво­ди­лась в Анг­лии в XIV и XVI века; в ви­де ка­пи­та­ции (от латинского caput - го­ло­ва) взи­ма­лась во Фран­ции в 1695-1699 годы и 1704 - конец XVIII века. Ана­лог подушной подати с не­му­суль­ман­ско­го на­се­ле­ния в Ха­ли­фа­те и Ос­ман­ской им­пе­рии - джи­зия. В Рос­сии сме­ни­ла сис­те­му под­вор­но­го об­ло­же­ния. Вве­де­на ца­рём Пет­ром I в Ев­ропейской Рос­сии и Си­бири Пла­ка­том о сбо­ре по­душ­ных де­нег от 26.6(7.7).1724 года с це­лью обес­пе­чить со­дер­жа­ние но­вой ре­гу­ляр­ной ар­мии; со вре­ме­нем бы­ла рас­про­стра­не­на на Сло­бод­скую (1765), Ле­во­бе­реж­ную (1783) и Пра­во­бе­реж­ную (1795) Ук­раи­ну, При­бал­ти­ку (1783), а так­же на вновь при­сое­ди­нён­ные тер­ри­то­рии.

Подушной податью бы­ли об­ло­же­ны все ка­те­го­рии кре­сть­ян (по­ме­щи­чьи, государственные, двор­цо­вые, мо­на­стыр­ские, позд­нее - удель­ные), по­сад­ские лю­ди, раз­но­чин­цы, а так­же од­но­двор­цы и дво­ро­вые лю­ди, ко­то­рые до вве­де­ния подушной подати не не­сли тяг­ла в поль­зу го­су­дар­ст­ва, с 1775 года - ме­щан­ст­во. От уп­ла­ты подушной подати бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны дво­рян­ст­во, ду­хо­вен­ст­во , ка­за­чест­во, с 1775 года - фор­ми­ро­вав­ше­еся ку­пе­че­ст­во (за­ме­не­на сбо­ром с объ­яв­лен­но­го ка­пи­та­ла), с 1863 года - ме­щан­ст­во (кро­ме Си­би­ри; для не­го подушная подать за­ме­не­на на­ло­гом с городского не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва). Со­сло­вия, пла­тив­шие подушную подать, на­зы­ва­лись «по­дат­ны­ми» (около 90% от об­щей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния в Ев­ропейской Рос­сии в середине XIX века).

Для под­го­тов­ки к вве­де­нию подушной подати по ука­зу от 26.11(7.12).1718 года в 1719-1721 годы про­из­ве­де­на пе­ре­пись на­се­ле­ния муж­ско­го по­ла, под­ле­жав­ше­го об­ло­же­нию (вы­яви­ла 4,8 миллионов человек), в 1722-1724 годы - про­вер­ка её ре­зуль­та­тов (ре­ви­зия), ко­то­рая уч­ла 5,4 миллионов ре­виз­ских душ. Не­по­сред­ст­вен­ная от­вет­ст­вен­ность за взи­ма­ние подушной подати воз­ла­га­лась у государственных кре­сть­ян на об­щи­ну по прин­ци­пу кру­го­вой по­ру­ки, в по­ме­щичь­их име­ни­ях - на по­ме­щи­ка, в го­ро­дах - на ор­га­ны по­сад­ско­го (ме­щан­ско­го) са­мо­управ­ле­ния и городскую ад­ми­ни­ст­ра­цию. Ве­ли­чи­на подушной подати за­ко­ном ус­та­нав­ли­ва­лась в рав­ном раз­ме­ре с ка­ж­дой ре­виз­ской ду­ши, не­за­ви­си­мо от воз­рас­та, но об­щи­на и ме­щан­ское об­ще­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ли рас­клад­ку подушной подати в со­от­вет­ст­вии с тяг­лы­ми воз­мож­но­стя­ми ка­ж­до­го дво­ра (хо­зяй­ст­ва); при рас­клад­ке по­да­ти в по­ме­щичь­их име­ни­ях, как пра­ви­ло, так­же учи­ты­ва­лось бла­го­сос­тоя­ние отдельных дво­ров. Об­щая сум­ма по­да­ти, ко­то­рую еже­год­но вы­пла­чи­ва­ли кре­сть­ян­ская об­щи­на или ме­щан­ское об­ще­ст­во, рас­счи­ты­ва­лась ис­хо­дя из за­фик­си­ро­ван­но­го фис­каль­ны­ми до­ку­мен­та­ми (ре­виз­ски­ми сказ­ка­ми) чис­ла ре­виз­ских душ и ос­та­ва­лась не­из­мен­ной вплоть до сле­дую­щей ре­ви­зии. Из­ме­не­ния, про­ис­хо­див­шие в ес­те­ст­вен­ном со­ста­ве на­се­ле­ния ме­ж­ду ре­ви­зия­ми, не учи­ты­ва­лись, в свя­зи с чем по­дат­ное об­ло­же­ние бы­ло не­рав­но­мер­ным. В ме­ст­но­стях, где в си­лу к.-л. при­чин на­се­ле­ние со­кра­ща­лось, по­дат­ная тя­го­та воз­рас­та­ла и, на­про­тив, умень­ша­лась там, где про­ис­хо­дил при­рост муж­ско­го на­се­ле­ния.

Пер­во­на­чаль­ный раз­мер подушной подати был ус­та­нов­лен пу­тём де­ле­ния сум­мы, не­об­хо­ди­мой для со­дер­жа­ния ар­мии, на чис­ло на­ло­го­пла­тель­щи­ков. В 1724 году подушная подать оп­ре­де­ле­на в 74 копейки. С 1725 года для кре­сть­ян подушная подать со­став­ля­ла 70 копеек, для по­дат­но­го городского на­се­ле­ния - 80 копеек (кро­ме это­го, по­ме­щи­чьи кре­сть­я­не пла­ти­ли об­рок или не­сли бар­щи­ну, государственные кре­сть­я­не и городское на­се­ле­ние бы­ли об­ло­же­ны до­пол­нительным об­роч­ным сбо­ром в поль­зу го­су­дар­ст­ва в раз­ме­ре 40 копеек с ре­виз­ской ду­ши). До 1782 года ста­ро­об­ряд­цы пла­ти­ли двой­ной по­душ­ный ок­лад (один шёл в до­ход го­су­дар­ст­ва, дру­гой по­сту­пал Русской пра­во­слав­ной церк­ви), по­ло­ви­ной по­душ­но­го ок­ла­да бы­ли об­ло­же­ны и жен­щи­ны в ста­ро­об­рядческих об­щи­нах (за ис­клю­че­ни­ем ста­ро­об­ряд­цев, ко­то­рые жи­ли в при­гра­нич­ной по­ло­се, что­бы не про­во­ци­ро­вать их бег­ст­во из стра­ны). В 1740-1750-е годы 70-ко­пе­еч­ный ок­лад не­од­но­крат­но сни­жал­ся на отдельные го­ды (от 3 до 17 копеек), в этот пе­ри­од пра­ви­тель­ст­во уве­ли­чи­ва­ло кос­вен­ные на­ло­ги (та­мо­жен­ные сбо­ры, по­сту­п­ле­ния от вин­ной мо­но­по­лии и другие). С начала 1760-х годов, ко­гда воз­мож­но­сти уси­ле­ния кос­вен­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния бы­ли ис­чер­па­ны, подушная подать воз­рас­та­ла, к 1798 году со­ста­ви­ла 1 рубль 26 копеек для по­ме­щичь­их кре­сть­ян, 4 рубля 26 копеек для государственных кре­сть­ян и близ­ких к ним ка­те­го­рий и 2 рублей для ме­щан (вклю­чая об­роч­ный сбор). С учё­том па­де­ния кур­са ас­сиг­на­ций, боль­ших во­енных рас­хо­дов по­душ­ный ок­лад в 1810 году уве­ли­чен до 2 рублей для кре­сть­ян и до 5 рублей для ме­щан, к 1818 году - до 3 рублей 30 копеек и 8 рублей 30 копеек со­от­вет­ст­вен­но. В 1839 году, с на­ча­лом де­неж­ной ре­фор­мы министерства фи­нан­сов Е.Ф. Кан­кри­на, по­душ­ный ок­лад пе­ре­ло­жен на се­реб­ро (для кре­сть­ян со­ста­вил 95 копеек, для ме­щан - 2 рубля 38 копеек). В 1863-1867 годы он уве­ли­чен, но вме­сто урав­ни­тель­но­го об­ло­же­ния ре­виз­ских душ по­душ­ные ок­ла­ды бы­ли диф­фе­рен­ци­ро­ва­ны по отдельным ме­ст­но­стям, со­ста­вив от 1 рубля 15 копеек до 2 рублей 61 копейки.

Вве­де­ние подушной подати при­ве­ло к зна­чительному рос­ту государственных до­хо­дов, по­ступ­ле­ния от неё со­став­ля­ли 54,1% государственных до­хо­дов в 1724, 52,7% - в 1749 году, 34,6% - в 1758 году, 57,1% - в 1785 году. В даль­ней­шем роль подушной подати сни­жа­лась за счёт рос­та кос­вен­ных на­ло­гов и вве­де­ния но­вых пря­мых на­ло­гов - с городских не­дви­жи­мых иму­ществ (1863), государственного по­зе­мель­но­го на­ло­га (1875). К 1881 году подушная подать со­став­ля­ла око­ло по­ло­ви­ны всех пря­мых на­ло­гов, а те, в свою оче­редь, да­ва­ли 18% государственных до­хо­дов.

Не­об­хо­ди­мость обес­пе­чить ис­прав­ную уп­ла­ту подушной подати ста­ла од­ной из при­чин вве­де­ния пас­порт­ной сис­те­мы. На про­тяже­нии всей ис­то­рии подушной подати её сбор со­про­во­ж­дал­ся зна­чительными не­до­бо­ра­ми. Так, к 1740-м году об­щая сум­ма не­дои­мок до­стигла 5 миллионов рублей. Вла­сти, с од­ной сторо­ны, не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­ли жё­ст­кие ме­ры по их взы­ска­нию, с дру­гой - пе­рио­ди­че­ски про­ща­ли их из-за не­воз­мож­но­сти взы­скать пол­но­стью по при­чи­не сла­бо­сти бю­ро­кра­тического ап­па­ра­та и ра­зо­ре­ния кре­сть­ян­ских хо­зяйств (осо­бен­но ха­рак­тер­но­го для 1-й половине XVIII века).

Со­глас­но Пла­ка­ту 1724 года, сбор подушной подати осу­ще­ст­в­лял­ся зем­ским ко­мис­са­ром (вы­би­рал­ся дво­ря­на­ми ди­ст­рик­тов - во­енно-администртивных ок­ру­гов) со­вме­ст­но со штаб-офи­це­ра­ми и под на­блю­де­ни­ем ко­ман­ди­ра пол­ка (в 1727-1730 годы зем­ские ко­мис­са­ры и штаб-офи­це­ры под­чи­ня­лись про­винциальным вое­во­дам). С 1736 года сбор был пе­ре­дан уезд­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, ко­то­рая со­би­ра­ла подушную подать при со­дей­ст­вии «офи­це­ров у по­душ­но­го сбо­ра». По­сле гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года им за­ни­ма­лись ка­зён­ные па­ла­ты. В XVIII веке сбо­ром подушной подати ве­да­ли как во­ен­ные (Во­ен­ная кол­ле­гия, Ге­не­раль­ный кригс-ко­мис­са­ри­ат), так и гра­ж­дан­ские (Ка­мер-кол­ле­гия и ряд других) центральные уч­ре­ж­де­ния под кон­тро­лем Се­на­та, в XIX веке - Министерство фи­нан­сов, а так­же МВД, ко­то­рое осу­ще­ст­в­ля­ло кон­троль за дея­тель­но­стью гу­берн­ско­го на­чаль­ст­ва по взы­ска­нию не­дои­мок.

Пра­ви­тель­ст­во не раз офи­ци­аль­но при­зна­ва­ло не­дос­тат­ки по­душ­ной сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния (1727, 1810, 1832). Ко­мис­сия для пе­ре­смот­ра сис­те­мы по­да­тей и сбо­ров при Министерстве фи­нан­сов в 1859 году при­шла к вы­во­ду, что «без со­вер­шен­ной от­ме­ны по­душ­ной сис­те­мы нель­зя дос­тиг­нуть су­ще­ст­вен­но­го улуч­ше­ния в уст­рой­ст­ве пря­мых по­да­тей». Подушная подать в Ев­ропейской Рос­сии по­сте­пен­но от­ме­не­на императором Алек­сан­дром III . По ука­зу от 18(30).5.1882 года пре­кра­ти­лось с началом 1883 года взи­ма­ние подушной подати с без­зе­мель­ных кре­сть­ян, бывших дво­ро­вых лю­дей и с кре­сть­ян, по­лу­чив­ших в хо­де кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года зе­мель­ный на­дел в раз­ме­ре 1/4 от выс­шей нор­мы (так называемых кре­сть­ян-дар­ст­вен­ни­ков). За­ко­ном от 14(26).5.1883 года раз­мер подушной подати по­ни­жен, а для бывших фаб­рич­ных и за­вод­ских кре­сть­ян она от­ме­не­на. За­ко­ном от 28.5(9.6).1885 года взи­ма­ние подушной подати пре­кра­ще­но с началом 1886 года с боль­шин­ст­ва кре­сть­ян, а с началом 1887 года - со всех бывших по­дат­ных со­сло­вий, кро­ме жи­те­лей Си­би­ри, где подушная подать за­ко­ном от 18(30).1.1898 года уп­разд­не­на с началом 1899 года. От­ме­на подушной подати бы­ла ком­пен­си­ро­ва­на рос­том по­зе­мель­но­го на­ло­га, на­ло­га с городских не­дви­жи­мых иму­ществ, на­ло­гов за пра­во тор­гов­ли и про­мы­слов, уве­ли­че­ни­ем ак­ци­за со спир­та, а так­же об­роч­ной по­да­ти с бывших государственных кре­сть­ян с по­сле­дую­щим её пре­об­ра­зо­ва­ни­ем в вы­куп­ные пла­те­жи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)