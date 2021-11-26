ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА
ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА - в России, совокупность законов и административных мер, связанных с контролем над передвижением населения внутри страны, между странами и с удостоверением личности. Основана на выдаче населению паспортов.
В Российской империи главной функцией паспорта было разрешение на выезд за пределы ближайших окрестностей от места постоянного проживания. Паспорт также определял личность человека, социальное положение, вероисповедание, описывал внешность. Вводился царём Петром I в 1719-1724 годы в связи с массовым дезертирством солдат, бегством крестьян от принудительных работ при возведении Санкт-Петербурга, крепостей и других, а также для реализации налоговой реформы, направленной на содержание регулярной армии. Впервые официальные разрешительные документы на выезд с места постоянного проживания («прямые отпуски», «поручные записки») упомянуты в указе от 19(30).3.1719 года «О искоренении воровских людей, беглых солдат и рекрут», термин «паспорт» («пашпорт», или «пропускное письмо») - в указе от 30.10(10.11).1719 года «О поимке беглых драгун, солдат, матросов и рекрут». «Плакат» от 26.6(7.7).1724 года, вводивший подушную подать, требовал от податного населения при отъезде на заработки (то есть отходничестве) или по другим делам «пропускного», или «покормёжного», письма (выдавалось земским комиссаром на срок от 1 месяца до 3 лет). Название «паспорт» закреплялось за официальными разрешительными документами на передвижение постепенно. К середине XVIII века в основном сложилась паспортная система. Она дополнялась регулярным проведением ревизий. В последней трети XVIII века в результате губернской реформы 1775 года и других реформ паспорт стал обязателен и для представителей духовенства, дворян, высших чиновников в случае их поездок за пределы постоянного местожительства, в том числе за границу. Паспортная система упорядочена на прежних основаниях с изданием «Свода уставов о паспортах и беглых» 1832 года. В зависимости от социальной принадлежности лица паспорт выдавался финансовыми или полицейскими учреждениями, органами сословного или городского самоуправления и так далее; лица на гражданской и военной службе, духовенство, студенты получали паспорт от своего начальства, крепостные крестьяне - от помещика. С 1782 года паспорт должен был регистрироваться («являться») по месту прибытия или нового местожительства в органах полиции и иных учреждениях, что положило начало институту прописки. В XVIII - конце XIX веков срок действия паспорта для подавляющего большинства населения обычно составлял от полугода до года, в редких случаях - до 3 лет. С 1832 года года отставные чиновники-дворяне и офицеры в отставке, бывшие солдаты и матросы стали получать бессрочный паспорт (с 1834 года дворянам и чиновникам в отставке паспорт могли заменять дворянские грамоты и полученные при отставке «аттестаты»). «Положение о видах на жительство» от 3(15).6.1894 года ввело бессрочные паспорта для почётных граждан, купцов и разночинцев в Европейской России (его действие распространено на территории Сибири, Южного Урала, Средней Азии и Северного Кавказа в 1897 году), а указ императора Николая II «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» от 5(18).10.1906 года - повсеместно для крестьян и мещан. Бессрочный паспорт стал выполнять функцию документа, удостоверяющего личность, и давал полную свободу передвижения и выбора места жительства.
Женщина могла получить паспорт с разрешения мужа или старшего мужчины в семье (за исключением жён и вдов рекрутов, которые с начала XIX века имели право на получение особых паспортных документов, дававших право передвижения в поисках работы). В 1809-1888 годы лица, прибывавшие в Санкт-Петербург и Москву в поисках работы, получали в обмен на паспортный документ «адресные билеты», в которых указывались личные данные, характер работы и отзыв работодателя (при отрицательном отзыве по истечении годового срока билет более не возобновлялся). Их выдавали специальные конторы адресов при полиции (Санкт-Петербургская контора в 1839 году преобразована в адресную экспедицию), они же осуществляли паспортный контроль в Москве и Санкт-Петербурге.
С 1724 года при выдаче паспорта взимался сбор за гербовую бумагу, в 1763-1897 годы - паспортный сбор. Паспортные документы имели форму 1-2-страничных бланков, в 1894 году бессрочный паспорт приобрёл форму паспортной книжки, близкой к современной.
В РСФСР и СССР целью паспортной системы было удостоверение личности гражданина и определение его постоянного места жительства. До конца 1920-х годов имели хождение дореволюционные паспортные документы. Паспортный режим был ужесточён; в частности, гражданин был обязан постоянно иметь при себе свидетельство о личности, даже никуда не выезжая; требовалась обязательная отметка о постоянном месте жительства (прописка) под угрозой невыдачи продуктовых карточек, а с начала 1920-х годов - под угрозой объявления гражданина «нетрудовым элементом» и выселения из города (по этой причине прописка могла предоставляться и без права на жилплощадь). Для большинства населения роль паспорта выполняли другие документы: «билет беженца» в период Гражданской войны 1917-1922 годов, трудовые книжки в Москве и Петрограде (с 1919), «удостоверения о личности» военнослужащих (со штампом части вместо прописки), профсоюзные билеты, мандаты, справки из госпиталя или больницы, с места работы с подтверждением личности, свидетельства о рождении, удостоверения личности (с 1923), расчётные книжки (с 1924), трудовые списки (с 1926). В трудовых книжках, расчётных книжках, трудовых списках предполагалось наличие фотографии, однако обеспечить ими всех держателей таких документов было невозможно технически.
Постановлением СНК от 24.4.1919 года в РСФСР введён заграничный паспорт (выдавался на срок 1-3 месяца, с 1922 года - до 6 месяцев с правом продления на такой же срок). В конце 1920-х годов при участии старых специалистов (например, В.Ф. Джунковского) началась разработка внутреннего паспорта на основе дореволюционной паспортной книжки. Новая паспортная система введена постановлением СНК и ЦИК от 27.12.1932 года; все прежние удостоверяющие документы отменялись. Паспорт стал обязательным документом для всех граждан старше 16 лет, за исключением колхозников (кроме колхозников - жителей 100-километровой полосы вдоль западной границы СССР, вокруг Москвы и Ленинграда, 50-километровой полосы вокруг Харькова, которые были обязаны иметь паспорт). В зависимости от возраста паспорт выдавался на срок 5 или 10 лет; бессрочный паспорт получали лица старше 40 лет. В паспорте указывались дата и место рождения, национальность, семейное положение, место постоянного жительства (прописка), а также место работы владельца паспорта. Фотография стала обязательной и фиксировалась в паспорте матричным штампом. Военнослужащим вместо паспорта выдавались удостоверения личности особого образца. Отсутствие паспорта лишало колхозников возможности прописаться на постоянное место жительства в городе. При отъезде на длительный срок в местности, где действовал паспортный режим, они обязывались получить временный паспорт сроком на 1 год. Адресные столы (введены в 1923 году; ведали пропиской и регистрацией паспортных документов) были преобразованы в районные паспортные столы, в 1932 году при Наркомате (с 1946 года Министерство) внутр. дел учреждена Паспортно-визовая служба.
«Положение о паспортах» от 21.10.1953 года расширило перечень местностей (Прибалтика, Моск. и Ленингр. области, пограничные районы СССР), где иметь паспорт были обязаны и колхозники, установило независимый от возраста срок действия паспорта (10 лет). «Положение о паспортной системе в СССР» от 28.8.1974 года сделало постоянный паспорт обязательным и для всех колхозников, что дало им право на свободный выбор места жительства, а также ввело правило замены фотографии в паспорте в 25 и в 45 лет.
В Российской Федерации в связи с распадом СССР были установлены вкладыши в паспорт сов. образца, удостоверяющие гражданство РФ (9.12.1992). С 1.10.1993 года вместо прописки в паспорте указывается регистрация по месту постоянного проживания. «Положение о паспорте гражданина РФ» от 8.7.1997 года ввело новый вид паспорта (выдаётся с 14 лет, замена паспорта сов. образца завершена к 2008 году), в котором исключены сведения о национальности. Новый образец заграничного паспорта утверждён 14.3.1997 года, с 1.3.2010 года введён биометрический заграничный паспорт со сроком действия 10 лет. С 2004 года выдачу паспортов осуществляет Федеральная миграц. служба.