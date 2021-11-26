КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в России, Российской империи, Российской республике и УССР.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом ца­ря Пет­ра I от 18(29).12.1708 года в числе первых восьми губерний России. Административный центр - город Киев. Первоначально в состав Киевской губернии вошла территория Левобережной Украины (Гадячский, Киевский, Лубенский, Миргородский, Нежинский, Переяславский, Полтавский, Прилуцкий, Стародубский и Черниговский полки), Запорожская Сечь, часть Слободской Украины, а также некоторые российские уезды. Возглавлял Киевскую губернию генерал-гу­бер­на­тор или губернатор, который осуществлял власть над городами-крепостями, в которых размещались российские гарнизоны во главе с воеводами, а также решал вопросы, связанные с организацией военно-мобилизационных мероприятий. Гетману Левобережной Украины подчинялись сельские территории Киевской губернии, а также казачество.

В 1719 году Киевская губерния разделена на 4 провинции - Белгородскую, Орловскую, Севскую и Киевскую. После образования в 1727 году Белгородской губернии в составе Киевской губернии осталась только территория Киевской провинции. Реорганизация управления на территории Украины, проведённая после отмены гет­ман­ст­ва в 1764 году, фактически подчинила всю территорию Киевской губернии малороссийскому генерал-губернатору и президенту Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии графу П. А. Румянцеву. Несмотря на это, сохранялась должность киевского генерал-губернатора. После указа императрицы Екатерины II «О присоединении Киева к Малороссии» от 20(31).10.1775 года Киевская губерния перестала существовать, а киевский генерал-губернатор генерал-аншеф Ф. М. Воейков 27.11(08.12).1775 года уволен от всех дел.

Киевская губерния восстановлена в 1779 году в составе Киева и Василькова с окрестностями. Однако городской магистрат Киева продолжал подчиняться Малороссийской коллегии, а в ведении губернатора Киевской губернии находилась Васильковская пограничная таможня. В результате распространения на территорию Украины положений гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года. 16(27).09.1781 года образовано Киевское наместничество (территория существенно увеличилась по сравнению с 1775 годом), в состав которого включены территории Киевского, Лубенского, Миргородского и Переяславского полков. На территории Киевского наместничества введено уездное деление вместо полкового. Делилось на уезды: Голтвянский, Городисский (Градижский, Градищский) (в 1789 году передан в Екатеринославское наместничество), Золотоношский, Киевский, Козелецкий, Лубенский, Миргородский, Остёрский, Переяславский, Пирятинский, Хорольский (в 1795 году передан в Черниговское наместничество). Указом императрицы Екатерины II от 29.09(10.10).1791 года в состав Киевского наместничества включена территория бывшего Гадячского полка, составившая Гадячский, Зиньковский и Лохвицкий уезды. Указом императрицы Екатерины II от 29.10(09.11).1796 года территория наместничества расширена за счёт включения в его состав находившихся на правом берегу реки Днепр Богуслава, Дымера, Канева и Корсуня (преобразованы в уездные центры), присоединённых к Российской империи в результате 3-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той .

Указом императора Павла I от 30.11(11.12).1796 года Киевское наместничество упразднено, а на его территории образованы Киевская губерния и Малороссийская губерния. В Киевской губернии введено новое уездное деление, она стала делиться на уезды: Богуславский (преобразован в Каневский в 1844 году), Васильковский, Екатеринопольский (преобразован в Звенигородский в 1798 году), Липовецкий, Махновский (преобразован в Бердичевский в 1845 году), Пятигорский (преобразован в Таращанский в 1800 году), Радомысльский, Сквирский, Уманский, Черкасский, Чигиринский, а также Дымерский, Каневский и Корсунский (все три ликвидированы в 1797 году).

В хозяйственном отношении Киевская губерния являлась преимущественно аграрной областью, где преобладало помещичье землевладение, а также быстрыми темпами развивалось крупное крестьянское хозяйство. Основные культуры - рожь, пшеница, овёс, ячмень, гречиха, просо, картофель; с середины XIX века - сахарная свёкла. Наряду с земледелием развивались скотоводство и садоводство, а в Киевском и Черкасском уездах - шелководство. Посевная площадь Киевской губернии в начале XX века составляла свыше 1,857 миллионов га. Острая нехватка земли стимулировала развитие отхожих промыслов (до 200 тысяч человек ежегодно); в частности, жители Киевской губернии работали на сезонных работах в помещичьих хозяйствах Херсонской и Таврической губерний, на шахтах Донбасса, рудниках Криворожского бассейна. Крестьянское безземелье стимулировало также миграцию в Сибирь и на Дальний Восток. Лидирующие позиции в промышленном производстве с середины XIX века занимали свеклосахарные и винокуренные предприятия.

В конце XIX - начале XX века определённое развитие получили металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность. По территории Киевской губернии в 1860-1870-х годах проведены железнодорожные линии Киево-Одесской и Киево-Курской железных дорог, в начале XX века - Юго-Западной железной дороги. Развивалось судоходство по Днепру, а также по Припяти и Тетереву.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года территория Киевской губернии находилась под управлением правительства Центральной рады, которая 07(20).11.1917 года провозгласила создание Украинской народной республики с центром в Киеве. В январе - феврале 1918 года большая часть Киевской губернии занята частями РККА. В феврале - марте 1918 года Киевская губерния оккупирована австро-германскими войсками, с ними вернулось и правительство Центральной рады. 29.04.1918 года Киевская губерния вошла в состав Украинской державы, провозглашённой при содействии германских властей. В середине сентября - ноябре 1918 года на территорию Киевской губернии вновь вошли части РККА.

После эвакуации германских войск с Украины в связи с поражением Германии в 1-й мировой войне территория Киевской губернии занималась силами Украинской директории (ноябрь 1918 год), РККА (январь - февраль 1919 года), Вооружённых сил Юга России (ВСЮР; август 1919 года), РККА (октябрь 1919 года), ВСЮР (октябрь 1919 года), в конце 1919 года - РККА. В 1919 году образован Чернобыльский уезд, Васильковский уезд преобразован в Белоцерковский. В ходе советско-польской войны 1920 года Киевская губерния непродолжительное время была оккупирована польскими войсками, в июне 1920 года вновь занята частями РККА. В 1921 году в состав Киевской губернии передан Переяславский уезд. В 1921-1922 годах Черкасский и Чигиринский уезды входили в состав Кременчугской губернии, в 1922 году Каневский уезд преобразован в Богуславский. В результате реформы административно-территориального деления в УССР в 1923 году ликвидированы уезды, Киевская губерния разделена на 7 округов: Белоцерковский, Бердичевский, Киевский, Малинский, Уманский, Черкасский и Шевченковский. Киевская губерния ликвидирована постановлением Всеукраинского ЦИК от 03.06.1925 года, её территория составила Белоцерковский, Бердичевский, Киевский, Уманский и Черкасский округа УССР.

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