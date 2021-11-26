РУГА

Ежегодные денежные и вещественные выплаты из императорской казны гражданским и военным чиновникам в Византии, сообразно их положению в табели о рангах.

Первые упоминания о руге относятся к началу VII в. Представляя собой единовременное пособие от государства золотыми монетами и предметами роскоши, руга ежегодно выдавалась служащим центрального правительственного аппарата, стратигам и носителям придворных титулов. Высшая бюрократия и генералитет получали ругу лично из рук василевса в ходе специальной торжественной церемонии в неделю перед Вербным воскресеньем.

Руга предоставлялась также стратиотам, но раз в 4 года, причем экспедиционные войска могли рассчитывать на дополнительный денежный оклад. Кроме руги как финансового довольствия, солдаты обладали еще опсонием (ситиресием).

Автор статьи: А. Н. Слядзь