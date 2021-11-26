ДВОРЯНСТВО В РОССИИ

Дворянство в России – сословие, возникшее в XII столетии на Руси, а затем, постепенно видоизменяясь, продолжавшее существовать в Русском царстве и Российской империи. В XVIII–начале XX века представители дворянского сословия определяли тенденции развития российской культуры, общественно-политической мысли, составляли большинство бюрократического аппарата страны. После Февральской революции дворянство в России навсегда исчезло как сословие и полностью утратило свои социальные и иные привилегии.

Дворянство на Руси

Дворянство в России возникло в XII веке. К началу столетия княжеская дружина, прежде представлявшая собой единую служилую корпорацию, распалась на региональные сообщества. Постоянно на службе князя находилась лишь часть дружинников. В XII веке они стали организовываться в княжьи дворы. Двор, как и дружина в прежние времена, состоял из двух групп: старшей (бояре) и младшей (дворяне). Дворяне, в отличие от бояр, были непосредственно связаны с князем и его хозяйством.

С XIV века дворяне получали за службу землю. В XIV–XVI веках усиление позиций русского дворянства происходило в первую очередь за счёт получения земли под условием военной службы. Появилась прослойка землевладельцев-помещиков. В конце XV века, после присоединения Новгородской земли и Тверского княжества, освободившиеся земли местных вотчинников были розданы дворянам на условии службы. С введением поместной системы, юридические основы которой были закреплены в Судебнике 1497 года, дворяне превратились в поставщиков феодального ополчения, которыми прежде были бояре.

В XVI веке дворян часто называли «служилыми людьми по отечеству». В то время дворянского сословия в России ещё не сложилось, поэтому дворяне представляли собой лишь один из привилегированных слоёв русского общества. Высший слой правящего класса при этом составляли бояре. В боярскую прослойку входили члены всего нескольких десятков аристократических родов. Более низкое положение занимали «дворяне московские», входившие в состав государева двора. На протяжении XVI века численность двора и его роль возрастали. Низшую ступень иерархической лестницы занимали «городовые дети боярские». Они объединялись в уездную дворянскую корпорацию и несли службу «со своего уезда». Верхи формирующегося дворянского сословия объединял государев двор – единый общегосударственный институт, окончательно сложившийся к середине XVI века. В состав двора входили «дети боярские» – «дворяне», они назначались на военные и административные должности. В середине и второй половине XVI столетия это были «дети боярские» только Северо-Восточной Руси. Таким образом, на разных территориях положение «детей боярских» различалось.

В феврале 1549 года, выступая на первом земском Соборе, Иван IV Грозный обозначил курс на построение централизованной самодержавной монархии с опорой на дворянство в противовес старой боярской аристократии. В следующем году избранная тысяча московских дворян была наделена поместьями в зоне 60-70 км вокруг Москвы. Уложение о службе 1555 года фактически уравняло дворян в правах с боярами, включая право наследования.

Соборное уложение 1649 года закрепило право дворян на вечное владение и бессрочный сыск беглых крестьян. Это неразрывно связало дворянскую прослойку с зарождающимся крепостным правом.

Российское дворянство в XVIII веке

В 1722 году император Пётр I ввёл Табель о рангах – закон о порядке государственной службы, основанный на западноевропейских образцах. Пожалование старых аристократических титулов было прекращено – это положило конец боярству. С того времени слово «боярин», впоследствии переиначенное в «барин», стало употребляться только в просторечье и обозначало любого аристократа вообще. Дворянство перестало быть основанием для присвоения чина – приоритет был отдан служебной годности. «Мы для того никому никакого ранга не позволяем, – подчёркивал Пётр I, – пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут». Ещё в 1721 году император предоставил право на дворянство всем офицерам и их детям. Табель о рангах давала право на государственную службу, а значит и на получение дворянства, представителям купечества, посадским людям, разночинцам, государственным крестьянам. Было введено разделение на потомственное и личное дворянство. Численность годного к службе дворянства определялась с помощью смотров взрослым дворянам и недорослям, которые часто проходили при Петре I. Учётом дворян и их службы ведала Герольдия, учреждённая в 1722 году.

При Петре I большинство дворян были неграмотными. Под угрозой запрета на женитьбу и записи в солдаты император отправлял их учиться за границу. Одновременно складывалась система отечественных дворянских учебных заведений. Были учреждены Инженерная школа в Москве и Артиллерийская школа в Санкт-Петербурге (1712), Морская академия (1715), Инженерная школа в Петербурге (1719), Корпус кадет (1732, с 1752 года – Сухопутный шляхетный кадетный корпус), Морской шляхетский кадетный корпус (1752), Пажеский корпус (1759), Артиллерийский и Инженерный кадетские шляхетные корпуса (1769). Во второй половине XVIII столетия дворяне стали отдавать детей на воспитание в благородных пансионах. Для подготовки к гражданской службе в 1811 году открылся Царскосельский лицей (с 1844 года – Александровский), Училище правоведения (1835) и другие заведения. Многие дети продолжали обучаться на дому с гувернёрами.

Некоторое время дворяне были обязаны служить пожизненно с 15 лет. В 1736 году срок службы был ограничен 25 годами, в 1740 году дворяне получили возможность выбирать между гражданской и военной службой. В 1762 году Манифестом о вольности дворянства Петра III обязанность служить была отменена, правда, уже в следующем году восстановлена пришедшей к власти Екатериной II. В 1785 году, с принятием «Жалованной грамоты дворянству», эта обязанность была вновь отменена. Освободившись от обязательной государственной службы, дворяне, по сути, освободились от любых обязательств перед государством и монархом. Тогда же дворяне получили право выезжать из России и поступать на иностранную службу. Началось формирование слоя поместного дворянства, постоянно проживавшего в своих имениях. Дворяне стали постепенно отходить от участия в политической жизни, многие занимались промышленностью и торговлей, содержали различные предприятия. Указом 1766 года был учреждён институт предводителей дворянства.

Уже в XVIII веке дворянство стало играть ключевую роль в развитии светской национальной культуры. По заказу дворян строились дворцы и особняки в крупных городах, архитектурные ансамбли в поместьях, создавались произведения живописцев и скульпторов. На попечении дворян находились театры и библиотеки. Выходцами из дворянской среды было большинство видных литераторов и композиторов Российской империи.

Российское дворянство в XIX – начале XX века

В первой половине XIX века дворяне играли ведущую роль в развитии общественной мысли и деятельности общественных движений Российской империи. Спектр их воззрений был крайне широк. После Отечественной войны 1812 года в дворянской среде стали распространяться республиканские настроения. Дворяне вступали в масонские и тайные антиправительственные организации, в 1825 году составили большинство в среде декабристов, затем преобладали в рядах западников и славянофилов.

В XIX столетии дворяне продолжали утрачивать связь с землёй, важнейшим и зачастую единственным источником доходов дворянства было жалование. В органах местного управления и земствах дворяне сохранили ведущие позиции – так, уездные предводители дворянства фактически возглавляли уездные администрации. После крестьянской реформы 1861 года социально-экономические позиции дворянства ослабли. Площадь принадлежавшей дворянам земли уменьшилась в среднем приблизительно на 0,68 млн десятин в год. Аграрный кризис конца XIX века и развитие капитализма в России усугубили положение дворян. Контрреформы 1880-х–1890-х годов вновь упрочили роль дворянства в местном управлении. Были предприняты попытки поддержать экономическое положение дворян: в 1885 году появился Дворянский банк, который предоставлял им ссуды на льготных условиях. Несмотря на эту и другие поддерживающие меры, численность помещиков в дворянской среде сокращалась: если в 1861 году помещики составляли 88 % от всего сословия, то в 1905 году – 30-40 %. К 1915 году мелкопоместное дворянское землевладение (а оно составляло подавляющее большинство) практически полностью исчезло.

В 1906–1917 годах дворяне принимали активное участие в работе Государственной Думы, состоя при этом в разных политических партиях. В 1906 году поместные дворяне объединились в политическую организацию «Объединённое дворянство», отстаивавшую исторически сложившиеся привилегии дворянства и поместного землевладения.

После Февральской революции дворянство перестало играть самостоятельную политическую роль, несмотря на то, что его представители входили в состав Временного правительства. После Октябрьской революции 1917 года сословия в РСФСР были ликвидированы декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 года. Декрет о земле, принятый 8 ноября того же года, лишил дворян собственности на землю. Значительная часть дворян в годы Революции и Гражданской войны эмигрировали из страны. При советской власти в 1920-е – 1930-е годы многие выходцы из дворянского сословия подверглись преследованиям и репрессиям.

Классификация и численность

Дворянство подразделялось на древнее (потомки древних княжеских и боярских родов), титулованное (князья, графы, бароны), потомственное (дворянство, передававшееся законным наследникам), столбовое, беспоместное (полученное без наделения и закрепления земель) и личное (полученное за личные заслуги, в том числе по достижении 14 класса на гражданской службе, но не передающееся по наследству). Личное дворянство было введено Петром I с целью ослабить замкнутость дворянского сословия.

В среде потомственного дворянства сохранялись различия между титулованными и нетитулованными дворянами (последние составляли большинство). Почётом пользовались «столбовые» дворяне, которые могли доказать более чем вековую древность своего рода. Большинство титулов формально не давали обладателям особых прав, однако на деле способствовали их продвижению по службе.

В 1782 году в России насчитывалось свыше 108 тысяч дворян, что составляло 0,79 % населения. После принятия «Жалованной грамоты дворянству» их численность существенно возросла: в 1795 году в Российской империи было 362 тысяч дворян, или 2,22 % населения. В 1858 году в стране насчитывалось 609 973 потомственных дворянина и 276 809 личных и служащих дворян, в 1870 году – 544 188 и 316 994 соответственно. Дворян-землевладельцев, по данным 1877–1878 годов, в европейской части России насчитывалось 114 716 человек. В 1858 году потомственные дворяне составляли 0,76 % населения великорусских губерний Российской империи. Это было в два раза меньше, чем в тогдашних Великобритании, Франции, Австрии и Пруссии.

По мере расширения границ Российской империи дворянство прирастало всё большим числом разнородных элементов. К московскому великорусскому дворянству присоединялись остзейское дворянство, украинское казачье дворянство присоединённых губерний, польская и литовская шляхта, бессарабское дворянство, грузинское, армянское, инородческое дворянство, финляндское рыцарство, татарские мурзы. В имущественном отношении дворянство тоже не было однородным. В 1777 году 59 % сословия составляло мелкопоместное дворянство (по 20 душ крепостных мужского пола), 25 % – среднепоместное (от 20 до 100 душ), 16 % – крупнопоместное (от 100 душ). У некоторых дворян во владении находились десятки тысяч крепостных.

Приобретение дворянства

Потомственное дворянство приобреталось четырьмя способами: 1) пожалованием по особому усмотрению самодержавной власти; 2) чинами на действительной службе; 3) вследствие пожалования за «служебные отличия» российскими орденами; 4) потомками особо отличившихся личных дворян и именитых граждан. В основном дворянство приобретали службой. В 1722–1845 годах потомственное дворянство давалось за выслугу первого обер-офицерского чина на военной службе и чина коллежского асессора на гражданской, а также при награждении любым из российских орденов (с 1831 года – кроме польского ордена Virturi Militari); в 1845–1856 годах – за выслугу чина майора и статского советника, и за награждение орденами Святого Георгия, Святого Владимира всех степеней и первыми степенями других орденов; в 1856–1900 годах – за выслугу чина полковника, капитана I ранга, действительного статского советника. С 1900 года по ордену Святого Владимира потомственное дворянство можно было получить только начиная с 3-й степени.

Личное дворянское звание присваивалось по особому высочайшему усмотрению. Оно распространялось на супругу, но не передавалось потомству. Правами личного дворянства пользовались вдовы не принадлежавших к потомственному дворянству священнослужителей православного и армяно-грегорианского исповедания. Для получения личного дворянства надо было либо дослужиться на гражданской действительной службе до чина 9-го класса (титулярный советник) или на военной – до чина 14-го класса, то есть первого обер-офицерского, либо получить орден Святой Анны II, III и IV степени (после 1845), Святого Станислава II и III степени (после 1855), Святого Владимира IV степени (1900).

Потомки личных дворян, «беспорочно» состоявших на службе в чинах не менее 20 лет, имели право ходатайствовать о потомственном дворянстве до 28 мая 1900 года, когда была отменена соответствующая статья закона.

Потомственное дворянство передавалось по наследству и в результате брака по мужской линии, но женщина-дворянка, вышедшая замуж за недворянина, не могла передать супругу и родившимся в браке детям дворянские права, хотя сама продолжала оставаться дворянкой. Распространение дворянского достоинства на детей, рождённых до пожалования дворянства, зависело от «высочайшего благоусмотрения». В 1874 году все ограничения, касавшиеся детей, рождённых в податном состоянии, были отменены.

Привилегии дворянства

В разные периоды времени российское дворянство имело следующие привилегии: 1) право владения населёнными имениями (до 1861 года); 2) свобода от обязательной службы (до введения всесословной воинской повинности в 1874 году); 3) свобода от земских повинностей (до второй половины XIX века); 4) право поступления на государственную службу и на обучение в привилегированных учебных заведениях; 5) право корпоративной организации. Каждый потомственный дворянин заносился в родословную книгу той губернии, где имел недвижимую собственность. Не имевшие недвижимости вносились в книги губерний, где имениями владели их предки. Те, кто получил дворянство через чин или пожалование орденом, сами выбирали губернию, в книгу которой будут внесены. Так можно было делать до 1904 года. Личные дворяне в родословную книгу не вносились – в 1854 года их записывали в пятую часть городской обывательской книги наравне с почётными гражданами.

Общим для всех дворян был титул «ваше благородие». Имелись также родовые титулы: баронские (барон), графские («ваше высокоблагородие»), княжеские («ваше сиятельство») и так далее. Служившие дворяне имели титулы и мундиры, соответствовавшие их чинам гражданского или военного ведомства, неслужилые – носили мундиры губерний, где имели поместья или были записаны. Каждый дворянин имел право на ношение шпаги. Привилегией потомственных дворян было право на родовой герб. Герб каждого дворянского рода утверждался высочайшей властью, его внешний вид нельзя было менять без особого высочайшего повеления. В 1797 году был создан Общий гербовник дворянских родов Российской империи, в котором содержались рисунки и описания гербов разных родов.

До 1863 года одной из привилегий дворян была невозможность подвергать их телесным наказаниям ни по суду, ни во время содержания под стражей. В пореформенный период эта привилегия стала просто правом. В Законах о состояниях, изданных в 1876 году, содержалась статья об освобождении дворян от личных податей. В 1883 году, после отмены подушной подати по Закону от 14 мая 1883 года, эта статья потеряла надобность, и в издании 1899 года её уже не было.