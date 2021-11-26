ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1721
ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1721 года - законодательный акт, реформировавший систему управления Русской православной церкви.
Проект Духовного регламента по поручению царя Петра I составлен епископом Псковским Феофаном Прокоповичем, являлся одним из ярких образцов литературного творчества автора. После многочисленных исправлений и поправок царя, а также самого автора, сенаторов и духовенства (епископов, архиереев, архимандритов) был утверждён указом Петра I от 25 января (5 февраля); в окончательной редакции опубликован 16(27) сентября.
Источниками для Духовного регламента послужили «Стоглав» (документ, принятый на Стоглавом соборе 1551 года), Кормчие книги XIII-XVII веков, протестантские церковные уставы (Kirchenordnungen) и др. Духовный регламент составлен по образцу регламентов ранее образованных гражданских учреждений.
Состоял из трех частей: в первой части дано общее определение нового устройства церковного управления, во второй - определены обязанности Синода, в третьей - священников. Согласно Духовному регламенту, церковь была подчинена государству, патриаршество упразднено, вместо него учреждён коллегиальный орган управления РПЦ - Духовный коллегиум (Синод). Царь объявлялся «крайним судиёю» духовного ведомства, блюстителем «правоверия и всякаго в церкви Святой благочиния». Синод возглавлялся президентом (с мая 1722 года обер-прокурором Синода, светским чиновником, представлявшим интересы императора).
Духовный регламент предписывал священникам заботиться о нравственном состоянии прихожан, усердно читать им проповеди или церковные книги («…всеконечная нужда есть имети некия краткия и простым человекам уразумительныя и ясныя книжицы, в которых заключится всё, что к народному наставлению довольно есть; и тыя книжицы прочитовать по частям в недельные и праздничные дни в церкви пред народом»); вменял приходскому духовенству докладывать гражданским властям о «злоумышленниках государственных», которые «на исповеди не изъявят раскаяния и отказа от своего намерения» (требование практически не исполнялось).
Духовенство должно было вести метрические книги. Устанавливался возрастной ценз для пострига в монашество (30 лет для мужчин и 50 для женщин). Также Духовный регламент обязывал Синод осуществлять цензуру всех духовных сочинений («Аще кто о чем Богословское письмо сочинит, и тое б не печатать, но первее презентовать в Коллегиум»). В 1917 году Духовный регламент был отменён Поместным собором РПЦ
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3718.