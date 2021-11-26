АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ (1717‒1802)

АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ (1717-1802 годы) - центральное государственное учреждение, ведавшее ВМФ.

В сфере ответственности коллегии находились также верфи, военно-морские крепости, вопросы комплектования и обучения экипажей кораблей. Регламент для коллегии составил лично Петр I . Штатным расписанием предусматривалось 56 должностей, начиная от президентской коллегии и заканчивая профосом, надзиравшим за внутренним порядком. первым президентом коллегии был главный флотоводец петровского времени Ф. М. Апраксин (1717-1728). Первостепенным объектом внимания коллегии до 1797 года являлся Балтийский , а с 1797 года — и Черноморский флот. В 1802 году коллегия влилась в состав Министерства морских сил (с 1815 года — Морское министерство).

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