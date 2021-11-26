ШУВАЛОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Биография и государственная деятельность

Сын генерал-фельдмаршала Петра Ивановича. Его матерью была Шепелева Мавра Егоровна, дружившая с Елизаветой Петровной. Получил домашнее образование, в котором немалую роль сыграл французский наставник Ле-Роа, прививший вкус юному Андрею к литературе. С самых малых Шувалов был приписан к воинской службе в лейб-гвардии Конном полку. В 1756 г. получил очередной чин поручика и отправился в путешествие за границу в свите М. П. Бестужева-Рюмина . После возвращения в Россию, вращался в высших кругах, с 1758 г. почетный член Академии художеств, в 1761 г. получил придворный чин камергера. Входил в круг общения императора Петра III и его супруги Екатерины Алексеевны. В 1762 г. женился на статс-даме Екатерине Салтыковой, дочери фельдмаршала П.С. Салтыкова. После дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II, получил назначение в особую комиссию по делам коммерции, но вскоре вновь уехал во Францию, где ему удалось лично познакомиться с французским просветителем Вольтером, произведшим на него неизгладимое впечатление. После этого они состояли в длительной переписке. Также Андрею Петровичу удалось встретиться и начать общаться с швейцарцем Лагарпом, впоследствии приглашенным в Россию для воспитания Александра Павловича. Вернувшись на родину в 1766 г., рассказал императрице о встрече с французским философом, после чего вошел в ее ближайшее окружение и помогал ей править корреспонденцию на французском языке. Екатерина II поручила Андрею Петровичу заниматься организационными делами во время работы Уложенной комиссии в Москве. В 1768 г. он стал директором сразу двух государственных ассигнационных банков, открывшихся в Москве и Санкт-Петербурге. С 1772 г. стал президентом Вольного экономического общества. Затем отошел от государственных дел и на долгое время уехал за границу и проживал вместе с супругой в Париже. Вернулся в Россию в 1781 г. и начал служить в первом департаменте Правительствующего Сената, через два года после этого стал Предводителем дворянства Санкт-Петербургской губернии. Входил в состав нескольких государственных комиссий. 28 июня 1785 г. удостоен высшей наградой Российской империи – ордена св. Андрея Первозванного. Состоял в обширной свите императрицы Екатерины II во время ее поездки в Крым. В 1787 г. состоял в комиссии, занимавшейся получением заграничного займа, с чем Шувалов успешно справился, добившись выгодных условий в непростых переговорах. Дослужился до чина действительного тайного советника. Скончался от «горячки» и был погребен в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры.