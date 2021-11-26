ОРЕНБУРГСКОЕ МАГОМЕТАНСКОЕ ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЕ МАГОМЕТАНСКОЕ ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ - региональное духовное правление мусульман-суннитов в Российской империи, первый российский муфтият.
Учреждено 22.9(3.10).1788 года указом императрицы Екатерины II в целях контроля над мусульманской духовной элитой и использования узаконенных государством мусульманских институтов для нужд российской внутренней и внешней политики. Открыто 4(15).12.1789 года в Уфе, с 1796 года находилось в Оренбурге, от наименования которого получило своё название, с 1802 – вновь в Уфе.
Представляло коллегиальный орган, деятельностью которого руководили муфтий и 3 заседателя (кади). Согласно законодательству, должность муфтия была выборной, но на практике муфтии назначались императором по представлению министра внутренних дел. Заседатели избирались мусульманским духовенством Казанской губернии, с 1889 года - назначались министром внутренних дел по представлению муфтия. В 1836 году штат ОМДС был расширен за счёт секретаря, столоначальников и других светских чиновников.
Деятельность ОМДС курировали Оренбургское (с мая 1865 года Уфимское) губернское правление и Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. Наиболее заметным из руководителей ОМДС был первый муфтий, дипломат, член ВЭО Мухаммеджан Хусаинов (1788-1824 годы). На рубеже XIX-XX веков в правительственных кругах неоднократно обсуждался вопрос об упразднении ОМДС. В июле 1917 года оно было преобразовано в Центральное духовное управление мусульман внутренней России и Сибири.