ОРЕНБУРГСКОЕ МАГОМЕТАНСКОЕ ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЕ МАГОМЕТАНСКОЕ ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ - ре­гио­наль­ное ду­хов­ное прав­ле­ние му­суль­ман-сун­ни­тов в Российской им­пе­рии, пер­вый российский муф­ти­ят.

Уч­ре­ж­де­но 22.9(3.10).1788 года ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II в це­лях кон­тро­ля над му­сульманской ду­хов­ной эли­той и ис­поль­зо­ва­ния уза­ко­нен­ных го­су­дар­ст­вом му­сульманских ин­сти­ту­тов для нужд российской внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки. От­кры­то 4(15).12.1789 года в Уфе, с 1796 года на­хо­ди­лось в Орен­бур­ге , от на­име­но­ва­ния ко­то­ро­го по­лу­чи­ло своё наз­ва­ние, с 1802 – вновь в Уфе.

Пред­став­ля­ло кол­ле­ги­аль­ный ор­ган, дея­тель­но­стью ко­то­ро­го ру­ко­во­ди­ли муф­тий и 3 за­се­да­те­ля (ка­ди). Со­глас­но за­ко­но­да­тель­ст­ву, долж­ность муф­тия бы­ла вы­бор­ной, но на прак­ти­ке муф­тии на­зна­ча­лись им­пе­ра­то­ром по пред­став­ле­нию ми­ни­ст­ра внутренних дел. За­се­да­те­ли из­би­ра­лись му­суль­ман­ским ду­хо­вен­ст­вом Ка­зан­ской губернии, с 1889 года - на­зна­ча­лись ми­ни­ст­ром внутренних дел по пред­став­ле­нию муф­тия. В 1836 году штат ОМДС был рас­ши­рен за счёт сек­ре­та­ря, сто­ло­на­чаль­ни­ков и других свет­ских чи­нов­ни­ков.

Дея­тель­ность ОМДС ку­ри­ро­ва­ли Орен­бург­ское (с мая 1865 года Уфим­ское) гу­берн­ское прав­ле­ние и Де­пар­та­мент ду­хов­ных дел ино­стран­ных ис­по­ве­да­ний МВД. Наи­бо­лее за­мет­ным из ру­ко­во­дите­лей ОМДС был пер­вый муф­тий, ди­пло­мат, член ВЭО Му­хам­мед­жан Ху­саи­нов (1788-1824 годы). На ру­бе­же XIX-XX веков в пра­ви­тельственных кру­гах не­од­но­крат­но об­су­ж­дал­ся во­прос об уп­разд­не­нии ОМДС. В ию­ле 1917 года оно бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Центральное ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман внутренней Рос­сии и Си­би­ри.

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