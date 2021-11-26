ДВОРЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДВОРЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО - в России губернская корпорация потомственных дворян, записанных в дворянскую родословную книгу данной губернии.
Дворянские общества учреждены Жалованной грамотой дворянству 1785 года (ряд полномочий Дворянских обществ, определённых этим документом, был предоставлен уездным собраниям дворян губернской реформой 1775 года). Дворянское общество избирало выборных должностных лиц - предводителей дворянства (с 1831 года - двух кандидатов на должность губернского предводителя дворянства, один из которых утверждался императором), депутатов дворянского депутатского собрания, секретарей дворянства, посредников для «полюбовного размежевания земель», заседателей дворянской опеки и Верхнего земского суда, дворянских заседателей Нижнего земского суда (с 1796/1797 годов назывался Земским судом), заседателей и (с 1831 года) председателей палат гражданского и уголовного суда, исправников (до 1862/1863 годов), представителей в местное отделение Дворянского земельного банка и др. Дворянскому обществу принадлежало право (считалось одной из важнейших привилегий сословия) подавать через губернских предводителей или депутатов прошения, жалобы и ходатайства губернатору или генерал-губернатору, Сенату и, в особо важных случаях, непосредственно императору. Дворянское общество обладало правом юридического лица, имело возможность собирать средства для различных нужд дворян губернии, учреждать пансионы-приюты для сыновей потомственных дворян, а также стипендии с пособием от казны в высших и средних учебных заведениях. С 1906 года каждое Дворянское общество избирало двух выборщиков, которые на съезде в Санкт-Петербурге выбирали из своей среды членов Государственного совета от дворянства.
Органы Дворянского общества - губернские (областные) и уездные дворянские собрания (председатель - уездный или губернский предводитель дворянства); очередные собирались раз в три года, чрезвычайные - по мере необходимости и с разрешения губернатора. На собраниях могли присутствовать все потомственные дворяне, однако правом голоса обладали только помещики старше 25 (с 1870 года - 21) лет, обладавшие определённым количеством земли или (до 1861 года) числом крепостных крестьян, а также удовлетворявшие некоторым другим условиям. Помещицы имели право участвовать в делах Дворянского общества через своего представителя (потомственного дворянина). С 1831 года мелкопоместные дворяне, не имевшие права непосредственного участия в делах Дворянского общества, избирали из своей среды уполномоченных, число которых зависело от количества земли, принадлежавшего мелким помещикам. Уездное собрание (собиралось за три месяца до губернского) занималось, как правило, вопросами, связанными с подготовкой губернского собрания: проверкой списков дворян уезда, выяснением их прав на участие в делах собрания, предварительным обсуждением отдельных дел.
Все важнейшие дела Дворянского общества решались на губернском (областном) собрании. Повестка собрания утверждалась губернатором. Последний открывал собрание и приводил присутствовавших к присяге, а затем должен был покинуть собрание (это правило существовало с 1788 года). На собрании заслушивались и обсуждались различные доклады, правительственные сообщения, отчёты по ранее принятым постановлениям, намечались и утверждались раскладки сборов на частные дворянские повинности.