ДВОРЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ДВОРЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО - в России губернская корпорация потомственных дворян , записанных в дворянскую родословную книгу данной губернии.

Дворянские общества уч­ре­ж­де­ны Жа­ло­ван­ной гра­мо­той дво­рян­ст­ву 1785 года (ряд пол­но­мо­чий Дворянских обществ, оп­ре­де­лён­ных этим до­ку­мен­том, был пре­дос­тав­лен уезд­ным со­б­ра­ни­ям дво­рян гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года). Дворянское общество из­би­ра­ло вы­бор­ных долж­но­ст­ных лиц - пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва (с 1831 года - двух кан­ди­да­тов на долж­ность гу­берн­ско­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва, один из ко­то­рых ут­вер­ждал­ся им­пе­ра­то­ром), де­пу­та­тов дво­рян­ско­го де­пу­тат­ско­го со­бра­ния, сек­ре­та­рей дво­рян­ст­ва, по­сред­ни­ков для «по­лю­бов­но­го раз­ме­же­ва­ния зе­мель», за­се­да­те­лей дво­рян­ской опе­ки и Верх­не­го зем­ско­го су­да, дво­рян­ских за­се­да­те­лей Ниж­не­го зем­ско­го су­да (с 1796/1797 годов на­зы­вал­ся Зем­ским су­дом), за­се­да­те­лей и (с 1831 года) пред­се­да­те­лей па­лат гражданского и уго­лов­но­го су­да, ис­прав­ни­ков (до 1862/1863 годов), пред­ста­ви­те­лей в ме­ст­ное от­де­ле­ние Дво­рян­ско­го зе­мель­но­го бан­ка и др. Дворянскому обществу при­над­ле­жа­ло пра­во (счи­та­лось од­ной из важ­ней­ших при­ви­ле­гий со­сло­вия) по­да­вать че­рез гу­берн­ских пред­во­ди­те­лей или де­пу­та­тов про­ше­ния, жа­ло­бы и хо­да­тай­ст­ва гу­бер­на­то­ру или ге­не­рал-гу­бер­на­то­ру, Се­на­ту и, в осо­бо важ­ных слу­ча­ях, не­по­сред­ст­вен­но им­пе­ра­то­ру. Дворянское общество об­ла­да­ло пра­вом юри­дического ли­ца, име­ло воз­мож­ность со­би­рать сред­ст­ва для различных нужд дво­рян гу­бер­нии, уч­ре­ж­дать пан­сио­ны-при­юты для сы­но­вей по­томственных дво­рян, а так­же сти­пен­дии с по­со­би­ем от каз­ны в выс­ших и сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях. С 1906 года ка­ж­дое Дворянское общество из­би­ра­ло двух вы­бор­щи­ков, ко­то­рые на съез­де в Санкт-Пе­тер­бур­ге вы­би­ра­ли из сво­ей сре­ды чле­нов Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та от дво­рян­ст­ва.

Ор­га­ны Дворянского общества - гу­берн­ские (об­ла­ст­ные) и уезд­ные дво­рян­ские со­б­ра­ния (председатель - уезд­ный или гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва); оче­ред­ные со­би­ра­лись раз в три го­да, чрез­вы­чай­ные - по ме­ре не­об­хо­ди­мо­сти и с раз­ре­ше­ния гу­бер­на­то­ра. На со­б­ра­ни­ях мог­ли при­сут­ст­во­вать все по­томственные дво­ря­не, од­на­ко пра­вом го­ло­са об­ла­да­ли толь­ко по­ме­щи­ки стар­ше 25 (с 1870 года - 21) лет, об­ла­дав­шие оп­ре­де­лён­ным ко­ли­че­ст­вом зем­ли или (до 1861 года) чис­лом кре­по­ст­ных кре­сть­ян , а так­же удов­ле­тво­ряв­шие не­ко­то­рым другим ус­ло­ви­ям. По­ме­щи­цы име­ли пра­во уча­ст­во­вать в де­лах Дворянского общества че­рез сво­его пред­ста­ви­те­ля (по­томственного дво­ря­ни­на). С 1831 года мел­ко­по­ме­ст­ные дво­ря­не, не имев­шие пра­ва не­по­средственного уча­стия в де­лах Дворянского общества, из­би­ра­ли из сво­ей сре­ды упол­но­мо­чен­ных, чис­ло ко­то­рых за­ви­се­ло от ко­ли­че­ст­ва зем­ли, при­над­ле­жав­ше­го мел­ким по­ме­щи­кам. Уезд­ное со­б­ра­ние (со­би­ра­лось за три ме­ся­ца до гу­берн­ско­го) за­ни­ма­лось, как пра­ви­ло, во­про­са­ми, свя­зан­ны­ми с под­го­тов­кой гу­берн­ско­го со­б­ра­ния: про­вер­кой спи­сков дво­рян уез­да, вы­яс­не­ни­ем их прав на уча­стие в де­лах со­б­ра­ния, пред­ва­ри­тель­ным об­су­ж­де­ни­ем отдельных дел.

Все важ­ней­шие де­ла Дворянского общества ре­ша­лись на гу­берн­ском (об­ла­ст­ном) со­б­ра­нии. По­ве­ст­ка со­б­ра­ния ут­вер­жда­лась гу­бер­на­то­ром. По­след­ний от­кры­вал со­б­ра­ние и при­во­дил при­сут­ст­во­вав­ших к при­ся­ге, а за­тем дол­жен был по­ки­нуть со­б­ра­ние (это пра­ви­ло су­ще­ст­во­ва­ло с 1788 года). На со­б­ра­нии за­слу­ши­ва­лись и об­су­ж­да­лись различные док­ла­ды, пра­ви­тельственные со­об­ще­ния, от­чё­ты по ра­нее при­ня­тым по­ста­нов­ле­ни­ям, на­ме­ча­лись и ут­вер­жда­лись рас­клад­ки сбо­ров на ча­ст­ные дво­рян­ские по­вин­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)