Дворянское общество

Дворя`нское о`бщество — структурная часть дворянской сословной организации в Российской империи. Уездные Д. о. возникли по указу 1766, губернские Д. о. учреждены в 1775. «Учреждение для управления губерниями» (1775) и Жалованная грамота дворянству 1785 узаконили погубернскую организационную структуру дворянской корпорации . Д. о. губернии или уезда составляли все дворяне , постоянно проживавшие на данной территории. Деятельность Д. о. регламентировалась Сводом законов о состоянии. Согласно Жалованной грамоте дворянству, Д. о. — структура со статусом юридического лица и с правами владеть имуществом и капиталом, заключать сделки, вступать в обязательства, иметь собственное помещение для собрания, печать , делопроизводство и архив. Д. о. освободилось от большинства элементов общинности, но сохранило структурный и функциональный дуализм: служило и местным дворянским интересам, и государственным потребностям. Высшими органами Д. о. были губернские и уездные дворянские депутатские собрания. Однако дворянство не имело общероссийской организации, Д. о. не имели иерархической структуры. Уездные дворянские органы не подчинялись губернским и могли самостоятельно сноситься с властями. Первое совещание губернских предводителей дворянства состоялось в феврале 1896. Были рассмотрены вопросы, касавшиеся нужд сословия, выработаны предложения, послужившие базой для составления программы Особого совещания по делам дворянства. Встречи предводителей стали проводиться ежегодно. С 1906 Д. о. избирали членов Государственного совета от дворянства. Упразднены в 1917. Лит.: Баринова Е. П. Власть и помест­ное дворянство России начала ХХ в. Самара, 2002; Корелин А. П. Объединенное дворянство как политическая организация (1906—1917) // Политические партии в российских революциях в начале ХХ века. М., 2005; Курков К. Н. Российское дворянство в контексте модернизации в начале XX в.: экономический и социокультурный аспекты. Дисс. д. и. н. М., 2006; Чеканова Э. В. Дворянское общество и государственная власть николаевской России: проблемы воспитания и образования. Дисс. к. и. н. Самара, 2005. В. Л. Телицын.