ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ

ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ - выборный орган дворянского общества в губерниях и областях Российской империи.

Соз­да­ние Дворянского депутатского собрания пре­ду­смот­ре­но Жа­ло­ван­ной гра­мо­той дво­рян­ст­ву 1785 года. Со­стоя­ло из гу­берн­ско­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва (пред­се­да­тель) и из­би­рае­мых на 3 го­да де­пу­та­тов (по 1 от ка­ж­дого уез­да).

Функ­ции Дворянского депутатского собрания за­клю­ча­лись в ве­де­нии дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг (под кон­тро­лем Ге­роль­дии), вы­да­че дво­ря­нам гра­мот и сви­де­тельств о вне­се­нии их ро­дов в гу­берн­скую ро­до­слов­ную кни­гу, в пред­ва­рительном рас­смот­ре­нии во­про­сов, под­ле­жав­ших об­су­ж­де­нию на дво­рян­ских со­б­ра­ни­ях, уча­стии в на­ло­же­нии опе­ки на име­ния, а так­же в ис­клю­че­нии отдельных лиц из гу­берн­ско­го дво­рян­ско­го об­ще­ст­ва. В во­про­сах о при­пис­ке дво­рян к дво­рян­ско­му об­ще­ст­ву ком­пе­тен­ция Дворянского депутатского собрания фак­ти­че­ски сво­ди­лась к фор­маль­но­му рас­смот­ре­нию до­ку­мен­тов, уже ут­вер­ждён­ных Ге­роль­ди­ей . В 1860-х годах на рас­смот­ре­ние Дворянского депутатского собрания пе­ре­да­ва­лись во­про­сы, по ко­то­рым пра­ви­тель­ст­во хо­те­ло уз­нать мне­ние дво­рян­ст­ва.

С середины 1880-х годов в ра­бо­те со­б­ра­ний ста­ли при­ни­мать уча­стие уезд­ные пред­во­ди­те­ли. Эта прак­ти­ка уза­ко­не­на ука­зом императора Ни­ко­лая II от 10(23).6.1902 года, ко­то­рый од­но­вре­мен­но под­чи­нил пред­во­ди­те­лей и де­пу­та­тов дво­рян­ст­ва Се­на­ту.

Уп­разд­не­ны Дворянские депутатские собрания дек­ре­том ВЦИК и СНК от 10(23).11.1917 года «Об унич­то­же­нии со­сло­вий и гра­ж­дан­ских чи­нов».

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