ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ
ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ - выборный орган дворянского общества в губерниях и областях Российской империи.
Создание Дворянского депутатского собрания предусмотрено Жалованной грамотой дворянству 1785 года. Состояло из губернского предводителя дворянства (председатель) и избираемых на 3 года депутатов (по 1 от каждого уезда).
Функции Дворянского депутатского собрания заключались в ведении дворянских родословных книг (под контролем Герольдии), выдаче дворянам грамот и свидетельств о внесении их родов в губернскую родословную книгу, в предварительном рассмотрении вопросов, подлежавших обсуждению на дворянских собраниях, участии в наложении опеки на имения, а также в исключении отдельных лиц из губернского дворянского общества. В вопросах о приписке дворян к дворянскому обществу компетенция Дворянского депутатского собрания фактически сводилась к формальному рассмотрению документов, уже утверждённых Герольдией. В 1860-х годах на рассмотрение Дворянского депутатского собрания передавались вопросы, по которым правительство хотело узнать мнение дворянства.
С середины 1880-х годов в работе собраний стали принимать участие уездные предводители. Эта практика узаконена указом императора Николая II от 10(23).6.1902 года, который одновременно подчинил предводителей и депутатов дворянства Сенату.
Упразднены Дворянские депутатские собрания декретом ВЦИК и СНК от 10(23).11.1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».