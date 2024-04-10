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22.06.2026
Общество и государство в период реформ
Какая причина недовольства была характерна для аристократии в период Петровских реформ?
Ностальгия духовенства по прежним временам и требование восстановить патриаршество
Утрата руководящей роли в управлении, неприятие западной культуры и тяжесть службы
Запрет Петра I на все иноземные обычаи и принуждение носить русское платье
Протест против создания регулярной армии, флота и передачи власти иноземцам
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