Российское дворянство в XVIII – начале XIX века Принципиальные изменения в положении дворянства начались со времён Петра I. Пожалование старых аристократических титулов было прекращено, в 1722 г. введена "Табель о рангах" – закон о порядке государственной службы и статусе различных чинов, дававший право на государственную службу (и на получение дворянства) представителям всех сословий кроме крепостных крестьян (государственные крестьяне служить могли).

Принципиальные изменения в положении дворянства начались со времён Петра I. Пожалование старых аристократических титулов было прекращено, в 1722 году введена "Табель о рангах" – закон о порядке государственной службы и статусе различных чинов, дававший право на государственную службу (и на получение дворянства) представителям всех сословий кроме крепостных крестьян (государственные крестьяне служить могли). Как писал сам Пётр: "Мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут" .

Именно со времён Петра крестьяне из лично свободных людей с ограниченными правами были переданы в собственность дворянам вместе с землёй и стали предметом купли-продажи. При том, что при Петре I большинство дворян были неграмотными, их усиленно стали учить – как в создававшихся в России учебных заведениях, так и отправлять учиться за границу под угрозой запрета на женитьбу и даже записи в солдаты.

Платой за привилегии была пожизненная служба дворян начиная с 15 лет. Но времена менялись, и в 1736 году срок службы им ограничили 25 годами, в 1740 году – дали возможность выбирать между гражданской и военной службой, а в 1762 году Манифестом о вольности дворянства Петра III для дворян обязанность служить была отменена, что окончательно закрепила "Жалованная грамота дворянству" Екатерины II. Тем самым дворяне были освобождены от каких-либо обязанностей Государству, сохраняя в собственности поместья и крестьян.

Дворянство не было однородным. Оно подразделялось на несколько категорий:

древнее (потомки древних княжеских и боярских родов);

титулованное (князья, графы, бароны);

потомственное (дворянство, передававшееся законным наследникам);

столбовое, способное доказать более чем вековую древность своего рода;

беспоместное (полученное без наделения и закрепления земель);

личное (полученное за личные заслуги, в том числе по достижении 14 класса на гражданской службе, но не передающееся по наследству- введено Петром I).

Большим почётом пользовались "столбовые" и "титулованные" дворяне, составлявшие меньшинство. При этом титулы формально не давали особых прав, но, разумеется, способствовали продвижению человека по службе.

Численность дворянства неуклонно росла. Так если в 1782г в России имелось около 108 тыс. дворян (0,79 % населения), то в 1795 году в империи было 362 тыс. дворян (2,22 % населения), а в 1858 году - уже 609 973 потомственных и 276 809 личных и служащих дворян. Следует заметить, что значительный прирост дворянства происходил за счёт включения в общеимперскую элиту дворянства присоединяемых к империи территорий: остзейское дворянство, украинское казачье дворянство присоединённых губерний, польская и литовская шляхта, бессарабское дворянство, грузинское, армянское, инородческое дворянство, финляндское рыцарство, татарские мурзы. В России шутили, что после присоединения Грузии число князей в Российской империи одномоментно удвоилось.

При этом имущественное положение дворян различалось: так в 1777 году 59% сословия составляло мелкопоместное дворянство, имевшее по 20 "душ" (крепостных мужского пола), 25% – среднепоместное (20-100 "душ") и 16% – крупнопоместное (более 100 "душ"). Впрочем, имелись и свехбогатые, имевшие во владении десятки тысяч "душ".

После отмены крепостного права - в 1870 году в Российской империи было 544 188 обладателей потомственного и 316 994 - личного дворянства. Однако при этом дворян-землевладельцев было значительно меньше: по данным по данным 1877–1878 годов в европейской части России их насчитывалось 114 716 человек. Потомственное дворянство , передаваемое потомкам по наследству, могло быть получено несколькими путями:

пожалованием по особому распоряжению императора

через получение определённых чинов на государственной службе;

через пожалование за особые заслуги при получении орденов высокого статуса;

потомкам особо отличившихся личных дворян и именитых граждан.

Так в 1722–1845 гг. потомственное дворянство присваивалось за получение первого обер-офицерского чина на военной службе или чина коллежского асессора на гражданской, а также при награждении любыми орденами. Позднее - с 1845–1856 гг – требования ужесточились: требовалась выслуга до чина майора, а также за награждение орденами Святого Георгия, Святого Владимира всех степеней или первыми степенями других орденов. Ещё более строго стало в 1856–1900 годах – потомственное дворянство давалось при получении чина полковника, капитана I ранга во флоте или действительного статского советника на гражданской службе.

По наследству потомственное дворянство передавалось в результате брака по мужской линии, однако женщина-дворянка, вышедшая замуж за не-дворянина, сама продолжая оставаться дворянкой, мужу и детям своего дворянства передать не могла. Будут ли дворянами дети, рождённые до получения человеком потомственного дворянства, зависело от "высочайшего соизволения".

Личное дворянство присваивалось за особые заслуги по усмотрению монарха, оно распространялось на жену, но не передавалось детям. Для получения личного дворянства надо было дослужиться до первого обер-офицерского чина (14-го класса по Табели о рангах), либо до титулярного советника (9-й класс) на гражданской службе В различные периоды личное дворянство присваивалось при получении орденов: св.Анны II, III и IV степени (после 1845), св. Станислава II и III степени (после 1855г), св.Владимира IV степени (с 1900г). При этом потомки личных дворян, прослужившие на госслужбе 20 лет и более, могли ходатайствовать о присвоении им потомственного дворянства (но 28 мая 1900г это положение было отменено).

Дворяне в России имели следующие права:

право владения населёнными имениями и крепостными крестьянами (до 1861 г.);

свобода от обязательной службы (действовала со времён "Жалованной грамоты дворянству" Екатерины II и до введения всесословной воинской повинности в 1874 году);

свобода от земских повинностей (до второй половины XIX века)

право поступления на государственную службу и на обучение в привилегированных учебных заведениях;

право корпоративной организации (дворянские собрания)

Титуловались все дворяне "ваше благородие", кроме того имелись родовые титулы: баронские ("барон"), графские ("ваше высокоблагородие"), княжеские ("ваше сиятельство") и т.д. Все дворяне имели право на ношение шпаги, служившие дворяне – на мундир в соответствии с чином, неслужившие – на мундир губерний, к которым были приписаны. Потомственные дворяне имели гербы. Важной привилегией была невозможность подвергать дворян телесным наказаниям - ни по суду, ни во время содержания под стражей.