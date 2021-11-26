БАШКИРСКИЕ ВОССТАНИЯ второй половины XVII ‒ первой половины XVIII веков

Вооруженные выступления башкир и других народностей региона, охватившие территорию Приуралья и Зауралья, Прикамья, Среднего и Нижнего Поволжья.

Основной предпосылкой восстаний стали нарушения царским правительством условий вхождения Башкирии в состав Русского государства во второй половине XVI в.: усиление налогов, ограничение само­управления, захват вотчинных земель, попытки христианизации башкир. Значимую роль сыграл фактор исламизации, шедшей под антирусскими лозунгами. Восставшие добивались восстановления прав и привилегий башкир, выдвинув даже лозунг выхода Башкирии из состава России.

На различных этапах восставшие ориентировались на татар­ских царевичей из рода Кучумовичей, казахских ханов, Крымское ханство и Османскую империю . Восстание 1662—1664 было вызвано ростом налогов, захватом башкирских земель и злоупотреблениями уфимского воеводы. Во главе его стояли феодалы Давлетбаевы и Сары-Мерген. Восставшие захватили г. Кунгур, осадили Уфу и вступили в сношения с крымским ханом. На их подавление правительство отправило военные силы и одновременно вступило с башкирами в переговоры. В итоге права башкир на землю были подтверждены, а уфим­ский воевода заменен.

Выступление 1681—1684 спровоцировали попытки христианизации башкир и рост религиозного радикализма под влиянием Русско-турецкой войны 1676—1681 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ). В 1682 восстание, во главе которого встал Сеит, объявивший «священную войну» русским, охватило весь край. К башкирам присоединились калмыцкие отряды.

Но в 1683 правительству удалось разорвать союз башкир с калмыками, после чего восстание пошло на убыль. Власть была вынуждена в очередной раз подтвердить права башкир на землю и отказаться от их христианизации. Восстание 1705—1711, во главе которого стояли феодалы Алдар Исекеев и Кусюм Тулекеев, было вызвано ростом налогов и злоупотреблениями местных властей. Пика оно достигло в 1707—1708, когда башкиры вступили в союз с восставшими крестьянами и казаками под руководством К. А. Булавина и Османской империей. Царские войска нанесли башкирам ряд поражений.

Одновременно в 1711 правительство отменило дополнительные налоги и осудило произвол местных властей, после чего восстание пошло на убыль. Выступление 1735—1740 стало реакцией на строительство царским правительством крепостей и заводов, сопровождавшееся изъятием башкирских земель. Первые выступления были жестоко подавлены, после чего в 1737—1739 центр восстания переместился в восточную Башкирию, где его возглавили феодалы Бепеня Трупбердин и Тюлкучура Алдагулов. В 1740 оно охватило север Башкирии. Правительство подавило восстание, но было вынуждено отказаться от изъятия башкирских земель.

Автор статьи: А. А. Вершинин.

© Российская Историческая Энциклопедия