НИЯ́
Комплекс археологических памятников 2 в. до н. э. – 5 в. н. э. на северном берегу р. Ниядарья, в оазисе пустыни Такла- Макан (у. Миньфын Синьцзян-Уйгурского автономного р-на, Китай).
Открыт в 1901 экспедицией А. Стейна, работавшей там и в 1906, 1914, 1931. Исследовался Э. Хантингтоном в 1905, япон. учёным Татибаной Дзуитё в 1909; с 1959 (с перерывами) – кит. археологами. В 1988 организовано японо-кит. науч. общество по изучению Н., которое в 1994–97 провело наиболее масштабные раскопки.
Размеры городища Н.: 25 км с востока на запад, 7 км с севера на юг; оборонительная стена из утрамбованной глины сохранилась лишь на отд. участках. Изучались остатки более 100 строений, в т. ч. дворец правителя со следами фресок и буддийский монастырь с глиняной пагодой и ступой из сырцового кирпича (сохранилась на выс. 6,2 м), остатками глиняных скульптур, раскрашенных дерев. изображений. Дома из 2–5 комнат; сохранились дерев. конструкции, обрушившиеся балки крыши, украшенные резьбой; стены снаружи оштукатурены, между опорами сложены из комьев земли (гуваляков), или из жердей, или из сплетённых ветвей и камыша; внутри вдоль стен часто сооружались земляные лежанки; встречаются пристенные очаги типа каминов. Рядом с домами сохранились остатки загонов для скота, посадок фруктовых деревьев, мастерской по выплавке железа. В 3 км к северу от городища найдено 9 могил (долблёные колоды, закрытые сверху дерев. крышкой, или гробы из досок), частично ограбленных в древности. В могиле № 3 обнаружены мумифицированные останки мужчины и женщины; гроб был обложен ветками ивы и обёрнут в покрывало с вышитой надписью на кит. яз.: «Да будет благословлён брак княжеской семьи долгими годами жизни и тысячами потомков».
Благодаря пустынному климату, хорошо сохранились органич. материалы: деревянные резная мебель, пиалы, бокалы, шкатулки, луки и стрелы, муз. инструменты, остатки шёлковых (в т. ч. инд. завеса с изображением обнажённой богини) и шерстяных тканей, одежды (в т. ч. из Хотана и Куча), ковров, кожаных обуви, панцирных пластин и др. Особую известность получил нарукавник (рис.) с вышитой кит. надписью: «Пять звёзд, взойдя на востоке, благоприятствуют Срединному государству», что является практически точной цитатой из «Исторических записок» Сыма Цяня. Бронзовые зеркала, монеты «у-чжу», железные серпы (с дерев. рукоятками), костяная печать с резными фигурками животных, римско-егип. фаянсовые бусины и др. Пищевые остатки включают кости коров и овец, зёрна пшеницы и овса, косточки абрикосов и персиков. Особенно важны дерев. таблички с надписями на кит. яз. и кхароштхи: офиц. и хозяйств. документы (в т. ч. контракты, долговые расписки, налоговые реестры), личная переписка. Распоряжения часто сопровождаются глиняными оттисками печатей, в т. ч. наместника Дуньхуана, управителя (дувэя) Шаньшаня и др. чиновников.
Н. отождествляют с гл. городом гос-ва Цзинцзюэ (Чадота), о котором сообщает кит. летопись «Хань шу». Он был одним из центров на юж. маршруте Великого шёлкового пути. Из-за обилия хорошо сохранившихся находок Н. характеризуют как «Помпеи шёлкового пути» и «Древний город призраков». Осн. находки хранятся в Британском музее, Синьцзянском музее (Урумчи), Музее религий и библиотеке ун-та Буккё (Япония).
Авторы статьи: С. А. Комиссаров, М. В. Семёнова.