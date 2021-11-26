АПОСТОЛ Петр Данилович

Сын гетмана Д. П. Апостола.

В связи с выступлениями против российского правительства Мазепы и Полуботка дважды (в 1710-х и 1725–1728) был заложником в России. Жил и воспитывался в доме А. Д. Меншикова , где получил хорошее образование. В 1728 был отпущен на Украину, где управлял Лубенским и другими полками. В 1757 получил чин бригадира. Оставил после себя дневник на французском языке.

Автор статьи: Цыганова Л.А.