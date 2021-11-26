ЩЕПИН-РОСТОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Декабрист. Князь. Учился в Морском кадетском корпусе, с 1819 служил в Гвардии экипаже, с 1822 г. – в лейб-гвардии Московском полку. С 1824 г. штабс-капитан, в 1825 г. командовал 6 фузилерной ротой. Примыкал к движению декабристов. Во время восстания декабристов 1825 г. вывел солдат Московского полка на Сенатскую площадь вместе с А. и М. Бестужевыми, ранив нескольких противников выступления, включая генералов В. Шенина и П. Фредерикса. Выступал за присягу великому князю Константину Павловичу. Судим Верховным уголовным судом, отнесён к первому разряду государственных преступников и приговорён к смертной казни отсечением головы. 10.7.1826 г. лишен чинов и дворянства, отправлен на вечные каторжные работы. 22.8.1826 г. срок каторги был сокращён до 20 лет. Отбывал ее в Читинском остроге (1827-1830) и Петровском заводе. В 1839 г. водворён на поселение в с. Тасевское Канского округа Енисейской губ. В 1842-1856 гг. жил в г. Кургане, конфликтовал с местной администрацией.

26.8.1856 г. Щ. получил права потомственного дворянства, но без княжеского титула, и разрешение вернуться из Сибири. Жил в родовом имении Иваньково Ростовского уезда Ярославской губернии, испытывал материальные трудности.