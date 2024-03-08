СЕМЁНОВСКОГО ПОЛКА ВОССТАНИЕ 1820

Семёновского полкá восстáние 1820 — первое в истории России организованное выступление солдат против жестокого обращения и муштры. Закончилось раскассированием (расформированием) полка и строгими наказаниями для его участников.

Поводом стала замена командира полка, гуманного и любимого солдатами Я. А. Потёмкина на Ф. Е. Шварца, любимца А. А. Аракчеева , человека грубого, сурового, деспотического, фронтовика, склонного даже к физической расправе. После нескольких случаев издевательства Шварца над нижними чинами, 16[28] октября 1820 1-я рота самовольно построилась «на перекличку», желая принести жалобу на жесткое обращение Шварца. На следующий день рота была посажена в Петропавловскую крепость. Но другие роты поддержали товарищей: отказались выполнять приказы командиров, требуя отстранить Шварца и выпустить своих товарищей или отправить в тюрьму весь полк. Восставший полк без оружия в полном составе был посажен в крепость.

К шефу, Александру I , отсутствовавшему в столице, с донесением о случившемся был отправлен адъютант командира гвардейского корпуса П. Я. Чаадаев . Полк был расформирован, рядовых отправили на каторгу или в отдаленные гарнизоны, Шварца отправили в отставку. Новый Семёновский полк был полностью восстановлен в правах в 1823.

Ист.: Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.

Лит.: Лапин В. В. Семеновская история [О восстании лейб-гвардии Семеновского полка, 16–18 окт. 1820 г.]. Л., 1991. Н. А. Могилевский.