Пýщин, Иван Иванович

Пýщин, Иван Иванович (04[15].05.1798, Москва — 03[15].04.1859, имение Марьино Московской губ.) — декабрист, близкий друг А. С. Пушкина. Оставил интересные описания жизни в Сибири.

Из дворян, сын сенатора П. И. Пущина. Окончил Царскосельский лицей (1817). Служил в лейб-гвардии конной артиллерии (1818–1823), вышел в отставку после конфликта с великим князем Михаилом Павловичем . В 1823–1825 — член Московского надворного суда.

Еще в армии вступил в ранние декабристские организации («Священная артель», «Союз спасения» и «Союз благоденствия»). Принял участие в выс­туплении 14 декабря 1825 (см. Декабристов восстание ). Верховный уголовный суд признал П. «виновным в том, что лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов» и приговорил к смертной казни, замененной пожизненной каторгой.

Отбывал каторгу в Читинском остроге и Петровском заводе. Был переведен на поселение в Туринск, где, по донесению местных властей, «ничем, кроме чтения книг, не занимался», а потом в Ялуторовск (1843), где стал активно заниматься сельским хозяйством. Был казначеем Малой артели декабристов . Возвращен из ссылки в 1856.

В письмах бывшему директору Лицея Е. А. Энгельгардту из Ялуторовска (1845) П. сообщает интересные сведения о своей жизни там, о других декабристах, о самом Ялуторовске и его жителях.

Соч. : Записки о Пушкине. Письма. М., 1989.

Лит .: Эйдельман Н. Я. Большой Жанно: Повесть об Иване Пущине. М., 1982. Н. А. Могилевский.