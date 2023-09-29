Пýщин, Иван Иванович
Пýщин, Иван Иванович (04[15].05.1798, Москва — 03[15].04.1859, имение Марьино Московской губ.) — декабрист, близкий друг А. С. Пушкина. Оставил интересные описания жизни в Сибири.
Из дворян, сын сенатора П. И. Пущина. Окончил Царскосельский лицей (1817). Служил в лейб-гвардии конной артиллерии (1818–1823), вышел в отставку после конфликта с великим князем Михаилом Павловичем. В 1823–1825 — член Московского надворного суда.
Еще в армии вступил в ранние декабристские организации («Священная артель», «Союз спасения» и «Союз благоденствия»). Принял участие в выступлении 14 декабря 1825 (см. Декабристов восстание). Верховный уголовный суд признал П. «виновным в том, что лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов» и приговорил к смертной казни, замененной пожизненной каторгой.
Отбывал каторгу в Читинском остроге и Петровском заводе. Был переведен на поселение в Туринск, где, по донесению местных властей, «ничем, кроме чтения книг, не занимался», а потом в Ялуторовск (1843), где стал активно заниматься сельским хозяйством. Был казначеем Малой артели декабристов. Возвращен из ссылки в 1856.
В письмах бывшему директору Лицея Е. А. Энгельгардту из Ялуторовска (1845) П. сообщает интересные сведения о своей жизни там, о других декабристах, о самом Ялуторовске и его жителях.
Соч.: Записки о Пушкине. Письма. М., 1989.
Лит.: Эйдельман Н. Я. Большой Жанно: Повесть об Иване Пущине. М., 1982. Н. А. Могилевский.