ПУЩИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Декабрист, автор воспоминаний о Пушкине.

Происхождение и образование

Родился в семье Ивана Петровича Пущина, генерал-лейтенанта, генерал-интенданта и сенатора. Учился в Царскосельском Лицее (с августа 1811 года), куда привезен был дедом, адмиралом Пущиным.

Военная служба

После окончания лицея служил в лейб-гвардии Конной артиллерии (октябрь 1817 года — прапорщик; апрель 1820 года — подпоручик; декабрь 1822 года — поручик). В это же время вступает в первое тайное общество («Священную артель»), основанное гвардейскими офицерами в 1814 году. С 1817 года член Союза спасения, с 1818 года вступил в Союз благоденствия.

С военной службой пришлось распрощаться в 1822 году после конфликта с великим князем Михаилом Павловичем, который придрался к упущениям в форме молодого офицера. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, Пущин сначала собирался пойти по полицейской линии и занять должность квартального надзирателя, однако семья резко воспротивилась такому намерению. Компромиссом стала юриспруденция – с 5.06.1823 года Пущин принял место судьи в 1-м Департаменте Московского Надворного Суда.

Поступок Пущина был настолько необычен, что когда, вскоре после назначения надворным судьей, на балу у московского генерал-губернатора князя Голицына и когда он танцевал с дочерью хозяина дома, один из присутствующих, не знавший раньше Пущин, не мог поверить своим глазам... "Как, — говорил он, — надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное".

Участие в деятельности декабристов

Когда Союз благоденствия был распущен и вместо него образовалось Северное общество, Пущину было поручено организовать его московскую управу. Считавший невозможным полное уничтожение крепостного права в текущих условиях, Пущин выступал за освобождение дворовых людей; для выполнения этой задачи в Москве был им создан Практический союз.

Пущин прибыл в столицу, где стоял у памятника Петру I. Сказав солдатам, что служил в армии, принял над ними командование и всемерно их одобрял; современники отмечали, что Пущин мужественно держался под картечным обстрелом и ушел с площади одним из последних.

Арест и ссылка

Он был арестован 16 декабря; на допросах держался с достоинством, в основном молчал или отрицал возводимые на него обвинения. Верховный уголовный суд приговорил его к смертной казни через отсечение головы. Указом, данным суду 10 июля 1826 года, наказание было смягчено: он был лишен чинов и дворянства и приговорен к ссылке в Сибирь на вечные каторжные работы. 22 августа того же года срок каторжных работ уменьшен был до 20 лет; по окончании его Пущин должен был остаться в Сибири.

Но прежде, чем попасть в Сибирь, Пущину пришлось просидеть некоторое время в Шлиссельбурге. По прибытии в Сибирь Пущину пришлось до 1839 года пробыть на каторге. Жизнь на каторге не была особенно тяжелой, и само название "каторга" в применении к жизни декабристов в Читинской тюрьме, Нерчинских, Благодатском и других рудниках может быть употреблено лишь в условном смысле: декабристы жили дружной семьей, устроив у себя в казармах нечто вроде университета, где они занимались умственным трудом.

Пущин вместе с Д. И. Завалишиным и П. А. Мухановым организовал на каторге особое учреждение (малую артель) для обеспечения неимущих членов в будущем, по выходе на поселение. Кроме этой (малой) артели, существовали еще общая и газетная артель. В распоряжении декабристов были не только все журналы и газеты, но и специальные книги по разным отраслям знания.

9 октября 1839 года, по Высочайшему манифесту, Пущин был освобожден от каторжных работ и водворен на поселение в Западную Сибирь, в г. Туринск. Здесь также продолжал заниматься книгами. Климат Сибири вредно действовал на здоровье Пущина: уже в 1840 году с ним начались сильные хронические припадки. Ссылаясь на болезнь, Пущин исходатайствовал себе перевод в Ялуторовск, где условия жизни были лучше. В Ялуторовске в это время жили и дркгие декабристы: Ентальцевы, М. И. Муравьев-Апостол, И. Д. Якушкин, Е. П. Оболенский, В. К. Тизенгаузен и др.

Для поправки здоровья, некоторое время лечился в Тобольске, принесшее ему облегчение. По возвращении из Тобольска Пущин некоторое время чувствовал себя хорошо, но затем снова начались прежние припадки, и в начале 1849 года он обратился с просьбою разрешить ему отправиться для лечения на Туринские воды, куда он отбыл. Во время этой поездки Пущину удалось повидаться с Н. Бестужевым и некоторыми другими товарищами.

После манифеста 26 августа 1856 года Пущин был амнистирован и выехал из Сибири.