МУРАВЬЁВ, НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ Муравьёв, Никита Михайлович (09[20].09.1795, Санкт-Петербург — 28.04[10.05].1843, с. Урик Иркутской губ.) — декабрист.

Муравьёв, Никита Михайлович (09[20].09.1795, Санкт-Петербург — 28.04[10.05].1843, с. Урик Иркутской губ.) — декабрист. Из старинного дворянского рода, сын писателя и публициста, попечителя Московского университета, сенатора М. Н. Муравьева. Получил домашнее воспитание, затем поступил на физико-математическое отделение Императорского Московского университета. Осенью 1812 находился в эвакуации в Нижнем Новгороде, где в ноябре получил от ректора Московского университета И. А. Гейма аттестат об увольнении из университета со степенью кандидата физико-математических наук (была присвоена М. без экзаменов, по «известным его дарованиям и достаточным сведениям в науках»). Был зачислен в действующую армию прапорщиком свиты по квартирмейстерской части 8[20] июля 1813. В составе Польской армии прошел всю кампанию 1813—1814, состоя для поручений при командующем Л. Л. Беннигсене. Участвовал в сражениях при Дрездене, Лейпциге (за отличия награжден орденами Св. Анны 3-й степени) и осаде Гамбурга (награжден орденом Св. Владимира 4-й степени). 1[13] августа 1814 переведен в Генеральный штаб. Участвовал в военных действиях против Наполеона, возвратившегося с острова Эльбы (так называемые Сто дней). 5[17] апреля 1815 прикомандирован к дежурному генералу Главного штаба русских войск в Вене А. А. Закревскому. В июне 1815 в свите офицеров Генерального штаба прибыл в Париж, где находился до ноября. Здесь М. познакомился с публицистом и философом, главным идеологом французских либералов Бенжаменом Констаном, политическим и религиозным деятелем, активным сторонником всеобщего избирательного права, запрета рабства и равноправия рас, аббатом Анри Грегуаром.

По возвращении в Россию слушал курс политэкономии профессора К. Ф. Германа и самостоятельно изу­чал литературу по экономике, праву и истории. 9[21] февраля 1816 принял участие в создании «Союза спасения». 7[19] марта произведен в подпоручики. 30 января [11 февраля] 1817 был принят в ложу «Трех добродетелей» (с 14[26] июня ритор ложи). Прикомандирован к Сводному отряду Гвардейского корпуса, с которым находился в Москве с августа 1817. Во 2-й половине сентября принял участие в обсуждении планов цареубийства в Шефском доме у А. Н. Муравьева (так называемый московский заговор). Участвовал в работе «Военного общества». Пробовал себя в качестве историка, под­готовив «Опыт военного похода 1799-го года» (1817) и написав «Мысли об Истории Государства Российского Н. М. Карамзина» (1818, опубликовано в 1954). Стал одним из основателей «Союза благоденствия» (1818). Вместе с С. П. Трубецким и М. Н. Муравьевым участвовал в подготовке его устава «Зеленой книги», работа над которым продолжалась около 4-х месяцев. 30 августа [11 сентября] 1818 произведен в поручики. Входил в состав Коренной управы Союза. Уволен в отставку по прошению 13[25] января 1820. В том же месяце принял участие в Петербургском совещании «Союза благоденствия» на квартире Ф. Н. Глинки, на котором поддержал П. И. Пестеля по вопросу об установлении в России республиканской формы правления. Летом совершил вместе с двоюродным братом М. С. Луниным путешествие в Одессу, продолжив контакты с южными декабристами. После Московского съезда в январе 1821, объявившего о роспуске «Союза благоденствия», вместе с Н. И. Тургеневым вошел в состав «главного правления» нового тайного общества в Петербурге. Вновь поступил на службу в гвардейский Генеральный штаб 1[13] октября 1821. Исполнял должность дивизионного квартирмейстера 2-й гвардейской пехотной дивизии (начальник штаба при великом князе Николае Павловиче).

При возобновлении тайного общества после возвращения из похода в Литву в 1821—1822 совместно с С. П. Трубецким и Е. П. Оболенским составил «Верховную думу» — руководящий орган Северного общества. В это время М. работал над проектом «Конституции» (1822—1825), подготовив три редакции, которая официально тайным обществом не была принята как программный документ, однако пользовалась широкой известностью и отражала настроения большинства его членов. Выступал за конституционную монархию с оговоркой возможности выдворения императорской фамилии в случае непринятия Конституции с последующим введением республиканского правления. Предлагал образовать федерацию из 13 держав и 2 областей, со столицей в Нижнем Новгороде. Власть разделялась на законодательную, исполнительную и судебную. Предлагался созыв двухпалатного «Народного вече», состоявшего из «Верховной думы» (верхняя палата) и «Палаты представителей народных» (нижняя палата). Исполнительная власть должна была принадлежать императору — «верховному чиновнику российского правительства», бывшему также Верховным главнокомандующим. Также предполагалось введение выборного поста Верховного Блюстителя. Конституция требовала отмены «крепостного состояния и рабства». «Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным», — декларировалось в Конституции М. В последней из редакций крестьянам передавались усадьбы с огородами, скот и рабочий инвентарь, и две десятины земли в собственность с возможностью наследования. Объявлялось равенство всех граждан перед законом, свобода слова, печати, вероисповеданий, собраний, занятий, передвижения.

22 февраля [6 марта] 1823 М. женился на графине А. Г. Чернышевой (1804—1832). 22 апреля [4 мая] 1823 был произведен в штабс-капитаны, 22 июля [3 августа] 1825 — в капитаны. Во время междуцарствия находился в отпуску. Арестован 20 декабря 1825 [1 января 1826] в имении тестя Г. И. Чернышева в с. Тагино Орловской губернии, был доставлен в Петербург на Главную гауптвахту, затем переведен в Петропавловскую крепость. После допроса 5[17] января 1826 представил Тайному комитету «Историческое обозрение хода Общества». Осужден по I разряду; по конфирмации 10[22] июля приговорен к каторжным работам сроком на 20 лет (затем срок каторги сокращен до 15 лет). Отправлен в Сибирь 10[22] декабря 1826; с января 1827 отбывал наказание в Читинском остроге (в феврале к нему прибыла жена А. Г. Муравьева), с сентября 1830 — в Петровском заводе. Читал свои товарищам курс лекций по истории России и военной истории. В ноябре 1832 срок каторги был сокращен до 10 лет. Из Петровского завода отбыл на поселение в с. Урик Иркутского округа, где вместе с братом А. М. Муравьевым занимался сельским хозяйством, построив мельницу.

Соч. : Письма декабриста / Ред. Э. А. Павлюченко. М., 2001.

Лит.: Якушкин В. Е. Государственная власть и проекты государственной реформы в России: с приложением проекта конституции Никиты Муравьева. СПб., 1906; Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933; Бибикова С. Н. Воспоминания о моем отце Никите Михайловиче Муравьеве // В потомках ваше имя оживет. Воспоминания о декабристах в Сибири. Иркутск, 1986; Декабристы: биографический справочник / Изд. подгот. С. В. Мироненко; под ред. М. В. Нечкиной. М., 1988. Я. В. Леонтьев.