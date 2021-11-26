МУРАВЬЁВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ

МУРАВЬЁВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ - уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов , ка­пи­тан (1825 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых. Сын М. Ни­ки­ти­ча Му­равь­ё­ва, двою­род­ный брат М.С. Лу­ни­на. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, за­тем окон­чил от­де­ле­ние фи­зических и ма­те­ма­тических на­ук Московского университета (1812 год), слу­шал лек­ции по по­ли­тической эко­но­мии и пра­ву про­фес­со­ров пе­да­го­гического института в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1816-1818 годы). Слу­жил в квар­тир­мей­стер­ской час­ти (1813-1814 годы; от­ли­чил­ся в Дрез­ден­ском и Лейп­циг­ском сра­же­ни­ях 1813 год) и в гвардейском Ген­шта­бе (1814-1820 годы и вновь в 1821-1825 годах; в 1816-1819 годах член «Об­ще­ст­ва во­ен­ных на­ук», соз­дан­но­го при шта­бе для из­да­ния «Во­ен­но­го жур­на­ла»).

По­се­щал со­б­ра­ния Свя­щен­ной ар­те­ли (1815-1817 годы). Ма­сон (по­свя­щён в 1817 году), член ло­жи «Трёх доб­ро­де­те­лей» и литературного круж­ка «Ар­за­мас» (1817-1818 годы). Один из ос­но­ва­те­лей пер­вой де­каб­ри­ст­ской ор­га­ни­за­ции - Сою­за спа­се­ния (су­щест­во­вал в 1816-1818 годах) и ру­ко­во­ди­те­лей тай­ных Во­енных обществ («Об­ще­ст­во бла­го­мыс­ля­щих», 1817-1818 годы) и Сою­за бла­го­ден­ст­вия (член Ко­рен­но­го со­ве­та Сою­за, 1818-1821 годы).

В 1821 году со­ста­вил про­ект уч­ре­ж­де­ния но­во­го тай­но­го об­ще­ст­ва (не сохранился), за­очно из­бран членом Ди­рек­то­рии Юж­но­го общества (в его дея­тель­но­сти не уча­ст­во­вал). Ини­циа­тор со­зда­ния Се­вер­но­го общества, его фак­тический гла­ва и идео­лог (1821-1823 годы), один из трёх чле­нов Вер­хов­ной ду­мы об­ще­ст­ва (1823-1825 годы). В 1824 году вёл пе­ре­гово­ры с П.И. Пес­те­лем об объ­е­ди­не­нии Се­вер­но­го и Юж­но­го об­ществ (не со­стоя­лось из-за раз­ных взгля­дов Муравьева и Пес­те­ля на ха­рак­тер бу­ду­щих пре­об­ра­зо­ва­ний в Рос­сии и так­ти­ку по­ли­тической дея­тель­но­сти).

Сто­рон­ник кон­сти­туционной мо­нар­хии (обос­но­вы­вал не­об­хо­ди­мость её ус­та­нов­ле­ния в Рос­сии в сочинении «Лю­бопыт­ный раз­го­вор», 1820-1822 годы), вме­сте с тем счи­тал воз­мож­ным ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­ки в слу­чае не­со­гла­сия императора Алек­санд­ра I при­нять кон­сти­ту­цию, до­пус­кал воз­мож­ность ца­ре­убий­ст­ва в хо­де государственного пе­ре­во­ро­та.

Ав­тор так называемой Кон­сти­ту­ции Муравьева - важ­ней­ше­го па­мят­ни­ка де­каб­ри­ст­ской по­ли­тической мыс­ли (1-й ва­ри­ант - 1821-1822 годов, 2-й - 1823-1824 годов, 3-й - 1825 год; по­след­няя пуб­ли­ка­ция сох­ра­нив­ших­ся ва­ри­ан­тов в 1985 году). В ней пред­ла­гал со­хра­нить ис­пол­нительную власть за им­пе­ра­то­ром и пе­ре­дать за­ко­но­дательную власть двух­па­лат­но­му пред­ста­вительному ор­га­ну («На­род­но­му ве­чу»), вве­сти вы­со­кий иму­щественный ценз для уча­стия в вы­бо­рах и за­ня­тия государственных долж­но­стей (сни­жен во 2-м, а за­тем в 3-м ва­ри­ан­тах); ус­та­но­вить в Рос­сии фе­де­ра­тив­ное уст­рой­ст­во, а так­же про­воз­гла­сить ра­вен­ст­во всех гра­ж­дан (кро­ме жен­щин) пе­ред за­ко­ном, гражданские пра­ва и сво­бо­ды; унич­то­жить со­сло­вия, рек­рут­скую по­вин­ность, во­енные по­се­ле­ния, кре­по­ст­ное пра­во с со­хра­не­ни­ем соб­ст­вен­но­сти на зем­лю за по­ме­щи­ком (в 3-м ва­ри­ан­те ого­во­рил ус­ло­вия на­де­ле­ния кре­сть­ян зем­лёй - по 2 десятка на двор).

От­сут­ст­во­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге во вре­мя вос­ста­ния де­каб­ри­стов 14.12.1825 года на Се­нат­ской площади 20.12.1825 аре­сто­ван в селе Та­ги­но Ор­лов­ско­го уезда Ор­лов­ской губернии (ны­не Гла­зу­нов­ско­го района Ор­лов­ской области), за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. Вер­хов­ным уго­лов­ным су­дом при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, ко­то­рая за­ме­не­на императором Ни­ко­ла­ем I на 20-лет­нюю ка­тор­гу (впо­след­ст­вии срок со­кра­щён до 10 лет) с по­сле­дую­щим веч­ным по­се­ле­ни­ем в Си­би­ри.

На­ка­за­ние от­бы­вал в Чи­тин­ском се­ле­нии (ны­не город Чи­та; 1827-1830 годы), в городе Пет­ровск-За­бай­каль­ский; 1830-1836 годы, се­ле­нии Ури­ков­ское (с 1836 года). Вслед за Муравьевым в Си­бирь (од­ной из пер­вых сре­ди жён де­каб­ри­стов) вы­еха­ла его суп­ру­га - Алек­сан­д­ра Гри­горь­ев­на, уро­ж­дён­ная графиня Чер­ны­шё­ва [по уточ­нён­ным дан­ным, 02.06.1800-22.11.1832 годы].

Муравьев - ав­тор ря­да со­чи­не­ний по ис­то­рии дви­же­ния де­каб­ри­стов: «Ис­то­ри­че­ское обо­зре­ние хо­да Об­ще­ст­ва» (1826 год; на­пи­са­но по тре­бо­ва­нию сле­до­ва­те­лей; впер­вые опубликовано в книге: «Вос­ста­ние де­каб­ри­стов», том 1, 1925 год), «Раз­бор До­несе­ния тай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии в 1826 году» (1838-1839; совместно с М.С. Лу­ниным; впер­вые опубликовано А.И. Гер­це­ном в «По­ляр­ной звез­де», книга 5, 1859 год), «О тай­ном об­ще­ст­ве» (конец 1830-х - начале 1840-х годов; опубликовано в книге: «Вос­по­ми­на­ния и рас­ска­зы дея­те­лей тай­ных об­ществ 1820-х годах», книга 1, 1931 год).

Муравьеву так­же при­над­ле­жат ис­то­ри­ко-пуб­ли­ци­стические ста­тьи - «Рас­су­ж­де­ние о жиз­не­опи­са­ни­ях Су­во­ро­ва» (журнал «Сын оте­че­ст­ва», 1816 год, части 27, 29, 34), «Опыт во­ен­но­го обо­зре­ния по­хо­да 1799-го года» («Во­ен­ный жур­нал», 1817 год, № 6), «Мыс­ли об "Ис­то­рии го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го" Н.М. Ка­рам­зи­на» (1818 год, впер­вые опубликовано в «Ли­те­ра­тур­ном на­след­ст­ве», том 59, 1954 год), за­пис­ки по ис­то­рическим и эко­но­мическим воп­ро­сам (не опубликовано; ны­не в Государственном ар­хи­ве РФ) и прочее. Пе­ре­ра­бо­тал текст «Рас­су­ж­де­ния о не­пре­мен­ных го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нах» Д.И. Фон­ви­зи­на («Ли­те­ра­тур­ное на­след­ст­во», том 60, книга 1, 1956 год).

Зна­чи­тель­но по­пол­нил унас­ле­до­ван­ную от от­ца библиотеку, ко­то­рая в 1844 году пе­ре­да­на Е.Ф. Му­равь­ё­вой, ма­те­рью Муравьева, в дар Моск.овскому университету (ны­не в На­учной библиотеке МГУ имени М.В. Ло­мо­но­со­ва ; свыше 3,6 тысяч книг по фи­ло­со­фии, ис­то­рии, пра­ву, ма­те­ма­ти­ке, гео­гра­фии и другое, главным образом на иностранных язы­ках).

Сочинения:

Из­бран­ные со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ские и фи­ло­соф­ские про­из­ве­де­ния де­каб­ри­стов. М., 1951. Т. 1. С. 295-343;

Со­чи­не­ния и пись­ма. Ир­кутск, 2001. Т. 1: Пись­ма 1813-1826 гг.

Ис­торические источники:

Де­ло Н. М. Му­равь­е­ва // Вос­ста­ние де­каб­ри­стов. М.; Л., 1925. Т. 1