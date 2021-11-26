МУРАВЬЁВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ
МУРАВЬЁВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ - участник движения декабристов, капитан (1825 год).
Из рода Муравьёвых. Сын М. Никитича Муравьёва, двоюродный брат М.С. Лунина. Получил домашнее образование, затем окончил отделение физических и математических наук Московского университета (1812 год), слушал лекции по политической экономии и праву профессоров педагогического института в Санкт-Петербурге (1816-1818 годы). Служил в квартирмейстерской части (1813-1814 годы; отличился в Дрезденском и Лейпцигском сражениях 1813 год) и в гвардейском Генштабе (1814-1820 годы и вновь в 1821-1825 годах; в 1816-1819 годах член «Общества военных наук», созданного при штабе для издания «Военного журнала»).
Посещал собрания Священной артели (1815-1817 годы). Масон (посвящён в 1817 году), член ложи «Трёх добродетелей» и литературного кружка «Арзамас» (1817-1818 годы). Один из основателей первой декабристской организации - Союза спасения (существовал в 1816-1818 годах) и руководителей тайных Военных обществ («Общество благомыслящих», 1817-1818 годы) и Союза благоденствия (член Коренного совета Союза, 1818-1821 годы).
В 1821 году составил проект учреждения нового тайного общества (не сохранился), заочно избран членом Директории Южного общества (в его деятельности не участвовал). Инициатор создания Северного общества, его фактический глава и идеолог (1821-1823 годы), один из трёх членов Верховной думы общества (1823-1825 годы). В 1824 году вёл переговоры с П.И. Пестелем об объединении Северного и Южного обществ (не состоялось из-за разных взглядов Муравьева и Пестеля на характер будущих преобразований в России и тактику политической деятельности).
Сторонник конституционной монархии (обосновывал необходимость её установления в России в сочинении «Любопытный разговор», 1820-1822 годы), вместе с тем считал возможным установление республики в случае несогласия императора Александра I принять конституцию, допускал возможность цареубийства в ходе государственного переворота.
Автор так называемой Конституции Муравьева - важнейшего памятника декабристской политической мысли (1-й вариант - 1821-1822 годов, 2-й - 1823-1824 годов, 3-й - 1825 год; последняя публикация сохранившихся вариантов в 1985 году). В ней предлагал сохранить исполнительную власть за императором и передать законодательную власть двухпалатному представительному органу («Народному вечу»), ввести высокий имущественный ценз для участия в выборах и занятия государственных должностей (снижен во 2-м, а затем в 3-м вариантах); установить в России федеративное устройство, а также провозгласить равенство всех граждан (кроме женщин) перед законом, гражданские права и свободы; уничтожить сословия, рекрутскую повинность, военные поселения, крепостное право с сохранением собственности на землю за помещиком (в 3-м варианте оговорил условия наделения крестьян землёй - по 2 десятка на двор).
Отсутствовал в Санкт-Петербурге во время восстания декабристов 14.12.1825 года на Сенатской площади 20.12.1825 арестован в селе Тагино Орловского уезда Орловской губернии (ныне Глазуновского района Орловской области), заключён в Петропавловскую крепость. Верховным уголовным судом приговорён к смертной казни, которая заменена императором Николаем I на 20-летнюю каторгу (впоследствии срок сокращён до 10 лет) с последующим вечным поселением в Сибири.
Наказание отбывал в Читинском селении (ныне город Чита; 1827-1830 годы), в городе Петровск-Забайкальский; 1830-1836 годы, селении Уриковское (с 1836 года). Вслед за Муравьевым в Сибирь (одной из первых среди жён декабристов) выехала его супруга - Александра Григорьевна, урождённая графиня Чернышёва [по уточнённым данным, 02.06.1800-22.11.1832 годы].
Муравьев - автор ряда сочинений по истории движения декабристов: «Историческое обозрение хода Общества» (1826 год; написано по требованию следователей; впервые опубликовано в книге: «Восстание декабристов», том 1, 1925 год), «Разбор Донесения тайной следственной комиссии в 1826 году» (1838-1839; совместно с М.С. Луниным; впервые опубликовано А.И. Герценом в «Полярной звезде», книга 5, 1859 год), «О тайном обществе» (конец 1830-х - начале 1840-х годов; опубликовано в книге: «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годах», книга 1, 1931 год).
Муравьеву также принадлежат историко-публицистические статьи - «Рассуждение о жизнеописаниях Суворова» (журнал «Сын отечества», 1816 год, части 27, 29, 34), «Опыт военного обозрения похода 1799-го года» («Военный журнал», 1817 год, № 6), «Мысли об "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина» (1818 год, впервые опубликовано в «Литературном наследстве», том 59, 1954 год), записки по историческим и экономическим вопросам (не опубликовано; ныне в Государственном архиве РФ) и прочее. Переработал текст «Рассуждения о непременных государственных законах» Д.И. Фонвизина («Литературное наследство», том 60, книга 1, 1956 год).
Значительно пополнил унаследованную от отца библиотеку, которая в 1844 году передана Е.Ф. Муравьёвой, матерью Муравьева, в дар Моск.овскому университету (ныне в Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова; свыше 3,6 тысяч книг по философии, истории, праву, математике, географии и другое, главным образом на иностранных языках).
Сочинения:
Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 295-343;
Сочинения и письма. Иркутск, 2001. Т. 1: Письма 1813-1826 гг.
Исторические источники:
Дело Н. М. Муравьева // Восстание декабристов. М.; Л., 1925. Т. 1