МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Муравьёв-Апостол Сергей Иванович - участник движения декабристов, подполковник (1820 год).
Из рода Муравьёвых. Окончил Санкт-Петербургский институт Корпуса инженеров путей сообщения (1811 год). Во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов служил в Корпусе инженеров путей сообщения и в батальоне великой княгини Екатерины Павловны; участвовал в Бородинском, Малоярославецком, Тарутинском и других сражениях; отличился в сражении под Красным в 1812 году (награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), Лютценском сражении в 1813 году и битве за Париж в 1814 году.
Посещал собрания Священной артели офицеров Генштаба (1815-1818 годы). Масон (посвящён в 1817 году); член ложи «Трёх добродетелей» (1817-1818 годы). Один из основателей тайных декабристских организаций - Союза спасения (существовал в 1816-1818 годах), а также Союза благоденствия, член его Коренного совета (исполняющий обязанности блюстителя; 1818-1821 годы). Глава управы Союза благоденствия в лейб-гвардейском Семёновском полку (1818-1820 годы), где служил с 1815 года (командир роты в 1819-1820 годах); участник так называемой артели свободолюбивых офицеров этого полка в 1815-1817 годах, пытался удержать солдат роты от участия в Семёновского полка выступлении 1820 года, после него переведён в армию - в Полтавский пехотный полк (1820-1822 годы).
Командир батальона Черниговского пехотного полка (1822-1825 годы). Член тайного Южного общества (с 1822 года; принят П.И. Пестелем; в 1825 году один из трёх директоров), вместе с М. Павловичем Бестужевым- Рюминым возглавлял Васильковскую управу общества (1823-1825/1826 годы). Противник телесных наказаний в армии. С 1824 года вёл агитацию среди бывших солдат лейб-гвардейского Семёновского полка, служивших в полках 1-й армии, планируя опереться на них при осуществлении государственного переворота, назначенного декабристами на лето 1826 года. Вместе с Бестужевым-Рюминым способствовал вступлению в Южное об-во членов Об-ва соединённых славян (1825 год).
Сторонник установления республиканской формы правления в России. В 1817 году выступил против плана цареубийства И.Д. Якушкина, однако в 1823 году поддержал мнение П.И. Пестеля о необходимости убийства императора Александра I. В 1823-1825 годах призывал членов Южного общества ускорить подготовку военного выступления против власти (ссылался на успешные действия военных во время Испанской революции 1820-1823 годов), разрабатывал планы вооруженного восстания в армии.
Составил (совместно с М. Павловичем Бестужевым-Рюминым) «Православный катехизис», в котором обосновывал право народа на восстание против деспотичной власти, и «Воззвание» с призывом к «российскому воинству» поднять восстание и установить в России республику.
Вскоре после восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, в котором Муравьев-Апостол не участвовал, 29.12.1825 года арестован в селе Трилесы Васильковского Киевской губернии (ныне Фастовского района Киевской области, Украина), освобождён из-под ареста офицерами Черниговского полка. Возглавил Черниговского полка восстание 1825 года, при его подавлении 03.01.1826 года арестован, доставлен в Санкт-Петербург, заключён в Петропавловскую крепость.
На следствии пытался взять на себя максимальную ответственность за подготовку военного выступления. Верховным уголовным судом приговорён к смертной казни четвертованием, которая императором Николаем I заменена на смертную казнь через повешение. Казнён близ Петропавловской крепости в числе пяти приговорённых к смерти декабристов.