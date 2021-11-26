МИЛОРАДОВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
МИЛОРАДОВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1809 год).
Дворянин. В 1780 году зачислен подпрапорщиком в лейб-гвардейский Измайловский полк. В 1780-1787 годах обучался за границей, учился в Гёттингенском и Кёнигсбергском университетах, изучал артиллерию и фортификацию в Страсбурге и Меце. На военной службе с 1787 года. После возвращения в Россию служил в лейб-гвардейском Измайловском полку (1787-1798 годы). Участник русско-шведской войны 1788-1790 годов. С 1798 года командовал Апшеронским мушкетёрским полком, с которым участвовал в Итальянском походе 1799 года, где отличился в сражениях при реке Треббия и городе Нови. Во время Швейцарского похода 1799 года командовал авангардом при переходе через перевал Сен-Готард. В русско-австро-французскую войну 1805 года, командуя бригадой (с ноября - дивизией), отличился в сражениях при Амштеттене и Кремсе. В ходе Аустерлицкого сражения 1805 года контратаками своих полков безуспешно пытался спасти положение. В русско-турецкой войне 1806-1812 годов командовал корпусом, который освободил Бухарест (декабрь 1806 года), а в 1807 году нанёс поражение турецким войскам при Турбате и Обилешти. В декабре (по другим данным, в апреле/мае) 1810 - августе 1812 годов киевский военный губернатор. В начале Отечественной войны 1812 года сформировал в районе Калуга-Волоколамск-Москва резервный корпус, с которым в августе присоединился к главным силам российской армии в районе Гжатска (ныне Гагарин). В Бородинском сражении 1812 года командовал правым крылом 1-й армии. После сражения, командуя арьергардом, прикрывал движение российских войск при отступлении из Москвы, затем обеспечил оперативную маскировку марш-манёвра в направлении села Тарутино, так называемый Тарутинский манёвр. Во время отступления Великой армии командовал авангардом российских войск, отличившимся при освобождении Вязьмы и Дорогобужа, а также в сражении при Красном. В заграничных походах российской армии 1813-1814 годов Милорадович отличился в Лютценском сражении 1813 года, Бауценском сражении 1813 года и Кульмском сражении 1813 года; в Лейпцигском сражении 1813 года командовал российской гвардией (смотрите Российская императорская лейб-гвардия). В кампанию 1814 года командовал Гвардейским и Гренадерским корпусами, отличился в сражениях при Арси-сюр-Об, Бриенне, Фер-Шампенуазе и других. По окончании военных действий командовал пехотными резервами, с ноября 1814 года - Гвардейским корпусом. Отличался исключительной личной храбростью, пользовался любовью и уважением солдат. С августа 1818 года петербургский военный генерал-губернатор. В 1820 году допрашивал А.С. Пушкина по поводу его «противоуправительственных стихов». Отчасти благодаря Милорадовичу ссылка в Соловецкий монастырь или в Сибирь была заменена «переводом» Пушкина на Юг. Страстный театрал, Милорадович покровительствовал петербургским театрам, с 1821 года возглавлял Комитет для составления нового проекта правил об управлении театрами. Во время восстания декабристов 14(26).12.1825 года смертельно ранен на Сенатской площади декабристом П.Г. Каховским.
Награждён орденами Святого Георгия 3-й (1806 год) и 2-й (1812 год) степеней, Святого Александра Невского (1799 год, алмазными знаками к нему - 1812 год), Святого Владимира 1-й степени (1812 год), Святого Андрея Первозванного (1813 год, алмазными знаками к нему - 1821 год) и другими.