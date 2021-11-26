ГОРБАЧЕВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

ГОРБАЧЕ́ВСКИЙ ИВА́Н ИВА́НОВИЧ - де­каб­рист, под­по­ру­чик ар­тил­ле­рии (1825).

Из украинских дво­рян. Окон­чил Дво­рян­ский полк (1820 год). По­сле смер­ти ма­те­ри (1821 год) от­ка­зал­ся от вла­де­ния по­ме­сть­ем и пре­дос­та­вил зем­лю в поль­зо­ва­ние кре­сть­я­нам . За время службы в 8-й артиллерийской бригаде (Новоград-Волынск) сблизился с братьями П. И. и А. И. Борисовыми и в 1823 году был принят в созданное ими Общество соединённых славян. В августе - сентябре 1825 года совместно с П. И. Борисовым участвовал в переговорах с представителями Васильковской управы Южного общества декабристов С. И. Муравьёвым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым об объединении обоих обществ. Поддерживал идею уничтожения императорской фамилии; включил себя в число лиц, намечавшихся для покушения на императора Александра I. В дни восстания Черниговского полка 1825 вместе с другими офицерами пытался поднять соседние воинские части.

Аре­сто­ван 20.1(1.2).1826 года, осу­ж­дён по пер­во­му раз­ря­ду и при­го­во­рён по кон­фир­ма­ции к по­жиз­нен­ной ссыл­ке на ка­торж­ные ра­бо­ты (с ли­ше­ни­ем чи­нов и дво­рян­ст­ва ), ко­то­рую от­бы­вал в Чи­те и Пет­ров­ском За­во­де. В 1832 году срок ссыл­ки со­кра­щён до 15 лет, в 1835 году - до 13 лет. В 1839 году Горбачевский ос­тав­лен на по­се­ле­нии при Пет­ров­ском За­во­де. По слу­чаю ко­ро­на­ции императора Алек­сан­д­ра II ам­ни­сти­ро­ван (1856 год), но ос­тал­ся жить в Пет­ров­ском За­во­де. По­мо­гал вы­хо­див­шим на по­се­ле­ние де­каб­ри­стам, ор­га­ни­зо­вал об­щественную биб­лио­те­ку (1864 год). По хо­да­тай­ст­ву пле­мян­ни­ков (сы­но­вей се­ст­ры) по­лу­чил раз­ре­ше­ние жить в Санкт-Пе­тер­бур­ге под сек­рет­ным над­зо­ром (март 1863 года), чем не вос­поль­зо­вал­ся. Ми­ро­вой по­сред­ник Пет­ров­ско­го гор­но­го ок­ру­га (1864 год). Ав­тор «За­пи­сок» (впер­вые опубликованы в 1882 году в журнале «Рус­ский ар­хив», отдельной кни­гой из­да­ва­лись в 1916, 1925 и 1963 годах).

Иллюстрации:

И. И. Гор­ба­чев­ский. Ак­ва­рель Н. А. Бес­ту­же­ва. 1837. Со­бра­ние И. С. Зиль­бер­штей­на. Му­зей лич­ных кол­лек­ций (отдел Му­зея из­об­ра­зи­тель­ных ис­кусств име­ни А. С. Пуш­ки­на, Москва). Архив БРЭ