БЕЛЯЕВ Александр Петрович

Декабрист .

Из мелкопоместных дворян Чембарского уезда Пензенской губ. Благодаря масонским связям отца, управляющего имениями графа А. К. Разумовского, в 1813 был отправлен на воспитание в Санкт-Петербург. Вначале жил в доме князя В. В. Долгорукого, затем в 1815 определен в Морской кадетский корпус. В 1820 молодой мичман переведен в Гвардейский морской экипаж. Совершал плавания по Балтийскому морю (1817—1819), к берегам Исландии и Англии (1823), Франции и Гибралтара (1824).

Член масонской ложи «Елизаветы к добродетели» (1821). В Северном обществе не участвовал, но знал о его существовании и входил в близкие к декабристскому движению кружки: в 1824 в «Общество Гвардейского экипажа», а в 1825 — в основанный Д. И. Завалишиным «Орден восстановления».

Участвовал в восстании 14 декабря 1825 на Сенатской площади. Арестованный вместе с братом, мичманом Гвардейского морского экипажа П. П. Беляевым (1805—1864), содержался в Петропавловской крепости . Осужден по 4-му разряду на 12 лет каторжных работ, затем срок сокращен до 8 лет. В 1827 отправлен в Сибирь, где находился сначала в Читинском остроге, а с сентября 1830 на Петровском заводе. С 1832 — на поселении в Иглинском винокуренном заводе Иркутского округа, в 1833 переведен в Минусинск, где вместе с братом занимался с. х. и заведовал начальной школой.

В 1839, получив разрешение определиться рядовым на Кавказ (смотрите Кавказская война ) , служил в Кабардинском егерском, Навагин­ском пехотном и Куринском егерском полках. В июне 1846 уволен в чине подпоручика. Жил в Самаре под полицейским надзором, а в феврале 1848 получил право жить повсеместно, кроме Санкт-Петербурга. Освобожден от надзора по амнистии 1856.

Участвовал в организации пароходного судоход­ства по Волге, управлял поместьями в Оренбургской и Саратовской губ. Последние годы жил в Москве, ослеп, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Автор мемуаров «Воспоминания о пережитом и перечувствованном с 1803 г.», опубликованных в 1880, 1882 и 1884 в журнале «Русская старина»; ряда отзывов на работы других декабристов и брошюр на богословские темы (О благодати и любви. М., 1887; Православие. М., 1887).

Сочинения:

Беляев А. П. Воспоминания декабриста. М., 2009.

Автор статьи: П. В. Акульшин.

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