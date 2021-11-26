БАТЕНЬКОВ Гавриил Степанович

Декабрист , подполковник Корпуса инженеров путей сообщения.

Был участником военных действий 1812 и Заграничных походов русской армии . В 1816 из-за конфликта с начальством вышел в отставку, поступил на службу в ведомство путей сообщения и был переведен управляющим в Сибирь. В Томске он принял участие в устройстве масон­ской ложи «Великие светила» (1818).

Карьера Б. сначала была связана с новым генерал-губернатором М. М. Сперанским , а с 1823 — с А. А. Аракчеевым . Незадолго до 14 декабря 1825 Б. сблизился с главными деятелями Северного общества и принял участие в его собраниях. Хотя о восстании он не был предупрежден и на Сенатскую площадь не вышел, его привлекли к суду и приговорили к вечной каторге, замененной затем на 20-летнюю. На деле был подвергнут 20 годам одиночного заключения в Петропавловской крепости .

После отбытия заключения в 1846 отправлен на поселение в Томск, в 1856 — амнистирован. Кроме ряда служебных проектов до 1825 Б. написал ряд статей о Сибири, занимался разработкой конституционного проекта. Сторонник монархии , ограниченной родовой аристократией и высшим духовенством . Выступал за конституционные гарантии, включая свободу печати, независимость суда и ответственность правительства.

В тюрьме написал поэму «Одичалый» и стихо­творение «Тюремная песнь». Оставил неоконченную драму из времен царя Бориса Годунова, стихотворные переложения псалмов и молитв , заметки о литературе и переводы.

Сочинения:

Сочинения и письма. Т. 1. Письма (1813—1856). Иркутск, 1989.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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