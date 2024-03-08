УДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ

Удéльные зéмли (удельные имения) — земли и другое недвижимое имущество, принадлежавшие императорской фамилии и служившие источником дохода для обеспечения великих князей и княжон, князей императорской крови. Были выделены в отдельную категорию из дворцовых и казенных земель при Павле I по «Учреждению об императорской фамилии» 1797. Увеличившись за последующее столетие благодаря покупкам и императорским дарениям на 2 млн га, в 1896 составили 8,5 млн га.

Наибольшее число У. з. располагалось в Архангельской, Вологодской и Симбирской губерниях. Эти имения управлялись Департаментом уделов (с 1892 — Главным управлением уделов). В их число входили, в частности, Царицыно, Абрау-Дюрсо, Красное Село, Массандра, Беловежская пуща.

На части У. з. вели хозяйство приписанные к ним удельные крестьяне, платившие оброк. Изначально больше всего их было в У. з. Костромской, Смоленской и Вятской губерний. В 1860 насчитывалось 1,7 млн крестьян этой категории. Остальные У. з. составляли леса, парки и угодья вокруг дворцов членов императорской фамилии, заповедники. Со временем росла доля У. з., которые сдавались в аренду под пашни и сенокосы, промышленные предприятия, строительство дач. Изменение фонда У. з. происходило прежде всего в результате обменов с казенными землями и передачи благотворительным организациям и др.

После принятия 26 июня [8 июля] 1863 «Положения о крестьянах, водворенных на землях имений государевых, дворцовых и удельных» бывшие удельные крестьяне выкупили в собственность около 5 млн га У. з. В 1906 по указу императора Николая II в рамках Столыпинской аграрной реформы часть оставшихся У. з. была передана Крестьянскому поземельному банку для продажи крестьянам на льготных условиях.

После национализации по указу Временного правительства от 16[29] марта 1917 перешли в распоряжение Министерства земледелия, а после Октябрьского переворота 1917 частично розданы Советам крестьянских и рабочих депутатов.

Лит. : История уделов за столетие их существования: В 3 т. СПб., 1901–1902. Н. В. Татарчук .