КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ (франц. compagnie - об­ще­ст­во, ком­па­ния, тор­го­вое пред­при­ятие, от народного лат. compania, букв. - груп­па лиц, сов­ме­ст­но вку­шаю­щих хлеб, от лат. cum - вме­сте и panis - хлеб) - объ­еди­не­ние юри­ди­че­ских и/или фи­зи­че­ских лиц для про­ве­де­ния со­вме­ст­ной эко­но­мической (про­из­водственной, тор­го­вой, по­сред­нической, фи­нан­со­вой, стра­хо­вой, транс­порт­ной ли­бо иной ком­мер­че­ской) дея­тель­но­сти.

В современном за­ру­беж­ном пра­ве тер­мин «компания» трак­ту­ет­ся как ас­со­циа­ция лиц, объ­е­ди­нив­ших­ся в це­лях по­лу­че­ния при­бы­ли, сфор­ми­ро­вав­ших не­кое юри­дическое ли­цо и осу­ще­ст­в­ляю­щих биз­нес от име­ни ком­па­нии, а так­же (кро­ме ис­клю­чи­тель­но­го слу­чая ком­па­нии с не­ог­ра­ни­чен­ной от­вет­ст­вен­но­стью) ог­ра­ни­чи­ваю­щих от­вет­ст­вен­ность ка­ж­до­го ак­цио­не­ра по дол­гам компании в сум­ме, ко­то­рая не пре­вы­ша­ет стои­мость не оп­ла­чен­ных ими ак­ций.

При­ме­ни­тель­но к Рос­сии тер­мин «компания» оз­на­ча­ет ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во, об­ще­ст­во с ог­ра­ни­чен­ной от­вет­ст­вен­но­стью или лю­бое юри­дическое ли­цо или другую ор­га­ни­за­цию, ко­то­рая под­ле­жит об­ло­же­нию на­ло­гом на при­быль.

Компания име­ет ста­тус юри­дического ли­ца. Су­ще­ст­ву­ет в различных ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вых фор­мах. Смотри так­же Ин­ве­сти­ци­он­ная ком­па­ния, Хол­дин­го­вая ком­па­ния и др.

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