НЕЛИДОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Камер-фрейлина, выпускница Смольного института . Фаворитка Павла I .

Ранние годы

Принадлежала к старому дворянскому роду Нелидовых. Отец – поручик Иван Дмитриевич, мать – Анна Александровна Симонова. В семилетнем возрасте девочка была отдана на обучение в только образованный Смольный институт. Она была способной ученицей, отличавшейся живым нравом и остроумием. Также девушка обладала изяществом и грацией, не будучи при этом красавицей. В 1775 году она выпустилась из стен заведения с золотой медалью и вензелем императрицы. Тогда же по распоряжению Екатерины II Дмитрий Левицкий создал портрет Нелидовой, представшей в образе служанки Сербины из спектакля Джованни Перголези , которую она играла на сцене Смольного с большим успехом.

При дворе

На следующий год приходится назначение талантливой выпускницы фрейлиной первой жены Павла Петровича великой княгини Натальи Алексеевны . После ее смерти и появления затем второй супруги будущего императора Нелидова перешла к ней. Вскоре Екатерина снискала расположение цесаревича, не слишком удачливого в браке. Фаворитке, с которой Павел по-настоящему дружил и которой доверял, удавалось влиять на него и обуздывать его вспыльчивый нрав. По отзывам некоторых современников, их отношения были чистыми и возвышенными. Возможно, Нелидова видела в Павле того рыцаря, каковым он себя чувствовал. Их общению не препятствовала даже супруга цесаревича Мария Федоровна.

В 1796 году Павел I стал императором. Тогда же Екатерина Ивановна получила звание камер-фрейлины. При этом большую часть времени она жила в Смольном, иногда посещая двор. Родные и близкие Нелидовой в начале правления Павла получили множество чинов и званий. Сама она, сильно влиявшая на государя, зачастую боролась с проявлениями его гнева по отношению к другим. При этом интриги вокруг фигуры Екатерины Ивановны не умолкали.

Отставка сердечной подруги Павла Петровича произошла в 1798 году. Камердинер монарха граф Иван Кутайсов и др. постепенно внушали тому мысль о слишком большой власти над ним Нелидовой и самой Марии Федоровны, а также приготовили для него новую фаворитку, молодую Анну Лопухину. План удался, а Екатерина Ивановна отправилась в Смольный монастырь. Когда же она заступилась перед Павлом за императрицу, то окончательно его разгневала. Вслед за высланной из Петербурга подругой Натальей Буксгевден Нелидова отправилась в эстляндский замок Лоде. Здесь она пробыла до трагической кончины императора в 1801 году, которая очень сильно ее потрясла. Тогда же Нелидова вернулась в столицу, в Смольный монастырь. Она продолжала дружить с Марией Федоровной и помогать ей в ее благотворительных делах. После смерти последней в 1828 году бывшая фрейлина жила в Смольном. Она скончалась в глубокой старости в 1839 году. Погребена на Большеохтинском кладбище Петербурга.