БАРЩИНА (в Древней Руси боярщина)

Отработочная рента, обязанность крестьян обрабатывать бар­ское поле или выполнять различные хозяйственные работы за полученный в пользование участок земли.

Впервые факт Б. был зафиксирован в «Русской правде» (XI в.) указанием на «ролейных закупов», живших на чужой земле и за это обрабатывавших по договору часть господской пашни. С XIII—XIV вв. Б. получила распространение в хозяйстве бояр и монастырей. Но до конца XVI в. крестьянин мог отказаться от нее в случае перехода к другому владельцу. Запрет Соборным Уложением 1649 перехода означал ликвидацию договорного характера Б.

Указ 5 апреля 1797 был первой попыткой законодательной регламентации путем ограничения Б. тремя днями в неделю и освобождения крестьян от ее исполнения в воскресенья и праздничные дни. В виде десятинной пашни Б. существовала в Архангельской губ. и в Зап. Сибири (в конце XVIII в. заменена оброком ). Указом Петра I о приписке казенных крестьян к фабрикам и заводам (1721) создана новая форма заводской Б.

К концу XVIII в. на Б. находилось более половины помещичьих крестьян, а в первой половине XIX в. их удельный вес возрос до 72 %. Интенсивность Б. за первую половину XIX в. возросла на 65 %. Инвентарные правила 1847—1848 запрещали изменять зафиксированные размеры Б. на Правобережной Украине и в Белоруссии, где преобладала трехдневная барщина. Но на Украине и в Белоруссии применялись «сгонные дни», когда помимо обычных трех дней в неделю жители имения сгонялись на срочные работы. Б. считалась и работа на вотчинных мануфактурах . В удельной деревне Б. в виде общественной запашки практиковалась в 1820—1830-х.

Положениями от 19 февраля 1861 (смотрите Крестьянская реформа 1861 года ) Б. сохранялась на период временнообязанного состояния бывших помещичьих крестьян (до 1882): 70 рабочих дней на душу мужского пола в год в виде издольной повинности. Позже сохранялась в виде отработочной системы.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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