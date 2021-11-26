ТОЛЬ КАРЛ ФЁДОРОВИЧ

Российский военный деятель, генерал от инфантерии (1826), граф (1829). Участник Отечественной войны 1812 года .

Семья. Образование

Дворянский род, к которому принадлежал Толь, происходил из Голландии. В XV веке его представители переселились в Эстляндию. Отец – Конрад Фридрих фон Толь. Жена – Ольга Густавовна Штрандман (1796-1861), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (1819). Дети: Александр (1816-1892), Константин (1817-1884), Николай (1819-1880), Елена Шарлотта Луиза (1833-1910), Карл Вильгельм (1834-1893).

Карл Федорович учился в Сухопутном кадетском корпусе, который окончил в 1796 году.

Карьера

Тогда же в чине поручика он попал в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. В этом качестве Толь составлял для Александра I необходимые чертежи и бумаги. В 1798 году ему было поручено составить топографическое описание Очаковской степи.

В 1799 году принял участие в знаменитых Итальянском и Швейцарском походах А.В. Суворова , во время которых составлял диспозиции. За это Толь получил звание капитана. Кроме того, он отлично проявил себя непосредственно в боях: при Узерне и на Чертовом мосту, при Альтдорфе и Муттентале.

В 1800 году Карл Толь уже майор. В 1801-1804 годах занимался составлением карт для атласов суворовских походов. В 1805 году принимал участие в войне с французами, в 1806-1812 году – в русско-турецкой войне. Во время последней воевал в Молдавии и Валахии, сражался при Измаиле и Браилове. Недолгое время командовал литовским 20-м егерским полком (1809), после чего вернулся в императорскую свиту. В 1811 году Толь стал полковником. Тогда же занимался составлением устава для офицеров Генерального штаба – «Руководства к отправлению службы чиновникам дивизионного генерал-штаба».

После начала Отечественной войны 1812 года Карл Федорович занял должность генерал-квартирмейстера при 1-й Западной армии, а затем и при соединенных армиях. Отличился в Смоленской битве и при Бородино (для Бородинского сражения также выработал планы диспозиций). Толь участвовал в совете в Филях, воевал под Тарутином и при Малоярославце . В ноябре 1812 года получил чин генерал-майора. Сопровождал русскую армию и в Заграничных походах 1813-1814 годов . В 1813 году также стал генерал-квартирмейстером при Александре I, а затем при союзных русско-австрийских войсках. Проявил себя в битвах при Бауцене, Дрездене, Кульме. После участия в знаменитой Лейпцигской «битве народов» был удостоен звания генерал-лейтенанта. Участвовал во взятии Парижа и в работе Венского конгресса 1814-1815 годов .

После возвращения в Россию Толь занял должность генерал-квартирмейстера Генерального штаба, а в 1823 году к тому же возглавил Корпуса колонновожатых и топографов. С 1824 года – начальник главного штаба 1-й армии. Участвовал в подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 года . В следующем году получил чин генерала от инфантерии. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов руководил штабом 2-й армии. За участие в сражениях с турками был удостоен титула графа. В 1830 году Карл Федорович стал членом Государственного совета. В 1830-1831 годах сражался против восставших поляков, краткое время исполнял обязанности командующего Действующей армии. После штурма Варшавы в 1831-м Толь уволился из армии.

С 1832 года – почетный член Военной академии, с 1833-го – главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями. В 1839 году занимался описанием битвы при Бородино.

Карл Федорович Толь скончался в 1842 году. Похоронен в своем эстляндском имении Аррокюль.