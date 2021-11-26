МАНЁВР
Организованное передвижение (перемещение) определённой части войск (сил, материальных средств) при подготовке и в ходе боевых действий на новое направление (рубеж, район), а также перенос огня, ударов ракетных войск и авиации (Манёвр огнём) или изменение параметров траектории движения цели (Манёвр цели).
М. войск (сил, материальных средств) осуществляется в целях занятия выгодного положения по отношению к противнику, создания необходимой группировки, вывода войск (сил, материальных средств) из-под ударов противника, кроме того, для обмана противника и введения его в заблуждение (маскировки) может применяться ложный манёвр.
В войнах древности и Средневековья (10 в. до н. э. – 16 в.) для М. использовались прежде всего более подвижные войска (лёгкая пехота, конница, боевые колесницы). В войнах феодально-абсолютистских государств (17–19 вв.) кроме М. кавалерией и пехотой применялся М. артиллерией, а с увеличением её дальнобойности – М. огнём. В войнах 19–21 вв. стал осуществляться М. крупными массами войск, материальных средств и силами флота с использованием штатных боевых и транспортных средств, автомобильного, ж.-д., возд., водного и трубопроводного транспорта.
М. войск (сил, материальных средств) по масштабу может быть стратегич., оперативным и тактическим. Стратегич. М. проводится по решению и под руководством высшего воен. командования в пределах одного или нескольких ТВД. Он может осуществляться ударами стратегич. средств, крупными группировками Сухопутных войск, ВВС, сил ВМФ, стратегич. резервами, силами и средствами стратегич. тыла в целях достижения стратегич. результатов в войне. Оперативный М. проводится по решению и под руководством командующего объединением в операции. Он осуществляется объединениями и соединениями (частями) видов ВС, родов войск и спец. войск, перенацеливанием ударов авиации, оперативно-тактич. ракет, сил флота, перераспределением материально-технич. средств. Тактич. М. проводится по решению и под руководством командира соединения (части, подразделения) в бою. Он осуществляется частями (кораблями), подразделениями разл. родов войск и спец. войск, огнём артиллерии и перенацеливанием ударов тактич. ракет, фронтовой и армейской авиации.
М. огнём осуществляется в целях переноса огня по фронту и глубине с одних целей (объектов, рубежей, участков) на другие без смены огневых позиций.
М. цели осуществляется для снижения вероятности обнаружения или/и поражения её противником.
Автор статьи: Д. В. Гордиенко.