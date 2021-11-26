МАНЁВР

Ор­га­ни­зо­ван­ное пе­ре­дви­же­ние (пе­ре­ме­ще­ние) оп­ре­де­лён­ной час­ти войск (сил, ма­те­ри­аль­ных средств) при под­готов­ке и в хо­де бое­вых дей­ст­вий на но­вое на­прав­ле­ние (ру­беж, рай­он), а так­же пе­ре­нос ог­ня, уда­ров ра­кет­ных войск и авиа­ции (Манёвр ог­нём) или из­ме­не­ние па­ра­мет­ров тра­ек­то­рии дви­же­ния це­ли (Манёвр це­ли).

М. войск (сил, ма­те­ри­аль­ных средств) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в це­лях за­ня­тия вы­год­но­го по­ло­же­ния по от­но­ше­нию к про­тив­ни­ку, соз­да­ния не­об­хо­ди­мой груп­пи­ров­ки, вы­во­да войск (сил, ма­те­ри­аль­ных средств) из-под уда­ров про­тив­ни­ка, кро­ме то­го, для об­ма­на про­тив­ни­ка и вве­де­ния его в за­блу­ж­де­ние (мас­ки­ров­ки) мо­жет при­ме­нять­ся лож­ный ма­нёвр.

В вой­нах древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья (10 в. до н. э. – 16 в.) для М. ис­поль­зо­ва­лись пре­ж­де все­го бо­лее под­виж­ные вой­ска (лёг­кая пе­хо­та, кон­ни­ца, бое­вые ко­лес­ни­цы). В вой­нах фео­даль­но- аб­со­лю­ти­ст­ских го­су­дарств (17–19 вв.) кро­ме М. ка­ва­ле­ри­ей и пе­хо­той при­ме­нял­ся М. ар­тил­ле­ри­ей, а с уве­ли­че­ни­ем её даль­но­бой­но­сти – М. ог­нём. В вой­нах 19–21 вв. стал осу­ще­ст­в­лять­ся М. круп­ны­ми мас­са­ми войск, ма­те­ри­аль­ных средств и си­ла­ми фло­та с ис­поль­зо­ва­ни­ем штат­ных бое­вых и транс­порт­ных средств, ав­то­мо­биль­но­го, ж.-д., возд., вод­но­го и тру­бо­про­вод­но­го транс­пор­та.

М. войск (сил, ма­те­ри­аль­ных средств) по мас­шта­бу мо­жет быть стра­те­гич., опе­ра­тив­ным и так­ти­че­ским. Стра­те­гич. М. про­во­дит­ся по ре­ше­нию и под ру­ковод­ством выс­ше­го во­ен. ко­ман­до­ва­ния в пре­де­лах од­но­го или не­сколь­ких ТВД. Он мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся уда­ра­ми стра­те­гич. средств, круп­ны­ми груп­пи­ров­ка­ми Су­хо­пут­ных войск, ВВС, сил ВМФ, стра­те­гич. ре­зер­ва­ми, си­ла­ми и сред­ст­ва­ми стра­те­гич. ты­ла в це­лях дос­ти­же­ния стра­те­гич. ре­зуль­та­тов в вой­не. Опе­ра­тив­ный М. про­во­дит­ся по ре­ше­нию и под ру­ко­во­дством ко­ман­дую­ще­го объ­е­ди­не­ни­ем в опе­ра­ции. Он осу­ще­ст­в­ля­ет­ся объ­е­ди­не­ния­ми и со­еди­не­ния­ми (час­тя­ми) ви­дов ВС, ро­дов войск и спец. войск, пе­ре­на­це­ли­ва­ни­ем уда­ров авиа­ции, опе­ра­тив­но-так­тич. ра­кет, сил фло­та, пе­ре­рас­пре­де­ле­ни­ем ма­те­ри­аль­но-тех­нич. средств. Так­тич. М. про­во­дит­ся по ре­ше­нию и под ру­ко­во­дством ко­ман­дира со­еди­не­ния (час­ти, под­раз­де­ле­ния) в бою. Он осу­ще­ст­в­ля­ет­ся час­тя­ми (ко­раб­ля­ми), под­раз­де­ле­ния­ми разл. ро­дов войск и спец. войск, ог­нём ар­тил­ле­рии и пе­ре­на­це­ли­ва­ни­ем уда­ров так­тич. ра­кет, фрон­то­вой и ар­мей­ской авиа­ции.

М. ог­нём осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в це­лях пе­ре­но­са ог­ня по фрон­ту и глу­би­не с од­них це­лей (объ­ек­тов, ру­бе­жей, уча­ст­ков) на дру­гие без сме­ны ог­не­вых по­зи­ций.

М. це­ли осу­ще­ст­в­ля­ет­ся для сни­же­ния ве­ро­ят­но­сти об­на­ру­же­ния или/и по­ра­же­ния её про­тив­ни­ком.

Автор статьи: Д. В. Гор­ди­ен­ко.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)