ШЕФФЕР ГЕОРГ АНТОН АЛОИЗ

Первые шаги в России

Георг Антон Алоиз Шеффер (на русский манер его называли Егор Николаевич) родился 27 января 1779 г. в Мюннерштадте. Получил блестящее фармакологическое образование в Мюнхене, затем – в Вюрцбурге. В 1808 г. стал доктором медицины. К этому времени относится его переезд вместе с супругой в Россию. Сначала он разместился в столице, с 1812 г. – в Москве.

Успешная медицинская карьера позволила Ш. получить титул барона. Однако Ш. интересовала не только медицина, но и ботаника с минералогией.

В 1812 г. Ш. участвовал в сооружении боевого управляемого аэростата в Воронцово, затем был сопровождающим эвакуации частей аэростата на 130 подводах в Нижний Новгород и Ораниенбаум.

Потеряв имущество в ходе московского пожара 1812 г. вынудили Ш. стать участником морской экспедиции на Аляску на борту «Суворова». Однако уже на Аляске с Ш. судно простилось.

Гавайские колонии

В январе 1815 г. на о. Кауаи задержали судно «Беринг», на котором был дорогостоящий товар. Решить проблему с фактическим захватом русского имущества должен был Ш. Именно его направил для решения вопроса правитель русских колоний А.А. Баранов. Однако предпринятые попытки не увенчались успехом. Ш. провел лечение королевской семьи, но вскоре правитель Гавайских островов заподозрил корыстные мотивы Ш. В итоге здесь Ш. получил землю, рыболовные угодья, скот, но не судно.

Отправившись на о. Кауаи в мае 1816 г., Ш., рассчитывал получить корабль силой. Однако здесь он встретил понимание в лице короля острова Каумуалии, заинтересованного в обретении островом независимости. В течение нескольких месяцев Ш. предпринимал шаги по распространению на о. Кауаи русских владений. 21 мая он передал Александру I письмо с просьбой о принятии своих новых владений под покровительство Российской империи. От короля Ш. получил несколько поселений. Здесь были построены здания для будущей фактории и три крепости, названые в честь Александра I, Елизаветы, Барклая-де-Толли.

Однако в марте 1817 г. на о. Кауаи состоялось столкновение приплывших сюда американцев и туземцев с русскими. Фактории и плантации были разгромлены, русские на корабле отправлены с острова.

По возвращении в столицу Ш. предложил русскому правительству начать завоевание Гавайских островов. Несмотря на поддержку Российско-Американской компании, Александр I отказался от этой инициативы.

Бразильские странствия

В апреле 1818 г. Ш. прибыл в Бразилию. Здесь он встретился с принцессой Леопольдиной, подарив ей ботаническую коллекцию. Недолго пробыв в Европе, возвратился обратно в Бразилию. В 1821 г. Ш. создал на пожалованных ему землях в штате Баия первую немецкую колонию Франкенталь.

Спустя год Ш. возвратился в Европу, чтобы произвести вербовку для колонии немецких солдат и поселенцев. С этого времени началась немецкая иммиграция в Бразилию. В июле 1828 г. Ш. прибыл в Бразилию и просил императора о даровании ему титула виконта Франкенталь Жакаранда, однако получил отказ.

Последовала новая поездка в Европу. В 1829 г. предпринял попытку стать бразильским послом в Германии, но его инициатива была оставлена без рассмотрения.

Умер Ш. в 1836 г. в колонии Франкенталь.