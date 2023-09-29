Рае́вский, Николай Николаевич

Рае́вский, Николай Николаевич (14[25].09.1771, Петербург — 16[28].09.1829, с. Болтышка Киевской губ.) — русский военачальник, герой Отечественной вой­ны 1812 , генерал от кавалерии (1813).

Из дворян. Получил домашнее образование. В 3 года записан в лейб-гвардии Преображенский полк. Участвовал волонтером в Русско-­турецкой вой­не 1787–1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) . С 1794 командовал Нижегородским драгунским полком. Участник Персидского похода 1796. При Павле I уволен в отставку. С воцарением Александра I снова принят на службу с присвоением чина генерал-­майора. В 1806–1807, командуя бригадой егерей, сражается против Наполеона под командованием генерала П. И. Багратиона . С началом Отечественной вой­ны 1812, командуя вой­сками 7‑го пехотного корпуса 2‑й Западной армии Багратиона, сражался под д. Салтановка. Согласно легенде, в бою повел солдат в атаку вместе с малолетними сыновьями. Герой Смоленского сражения. В Бородинском сражении высота, которую оборонял 7‑й корпус, получила название «Батарея Р.». Во время Заграничных походов русской армии командовал Гренадерским корпусом, за взятие Парижа (19[31] марта 1814) награжден орденом Св. Георгия 2‑й степени. При Николае I — член Государственного совета (1826–1829).

Ист .: Из писем Н. Н. Раевского периода Отечественной вой­ны 1812 г. // Сибирские огни. 1958. № 7.

Лит .: Почко Н. А. Генерал Н. Н. Раевский. М., 1971; Епанчин Ю. Л. Николай Николаевич Раевский // Вопросы истории. 1999. № 3. С. 59–81; Попов А. И. Сражение под Салтановкой. М., 2010. Н. А. Копылов .