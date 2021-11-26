ПОЛОЦКИЕ СРАЖЕНИЯ 1812
ПОЛОЦКИЕ СРАЖЕНИЯ 1812 года - сражения между российскими войсками и Великой армией в районе городе Полоцк во время Отечественной войны 1812 года.
Первое полоцкое сражение состоялось 5-6(17-18) августа. С началом отступления российской 1-й Западной армии (командующий - генерал от инфантерии М.Б. Барклай де Толли) её 1-й корпус (генерал-лейтенант П.Х. Витгенштейн; свыше 17 тысяч человек) в конце июля отошёл на рубеж севернее Полоцка, имея задачу удерживать линию по реке Западная Двина и прикрывать петербургское и рижское направления. В начале августа к Полоцку выдвинулись 2 французских корпуса (всего свыше 30 тысяч человек) под общим командованием маршала Н.Ш. Удино с целью отрезать российский корпус от Пскова и Санкт-Петербурга. 5(17) августа российские войска неожиданно нанесли удар по центру позиции противника, чтобы разъединить французские силы. Понеся потери (Удино был тяжело ранен), французы отошли за Западную Двину. На следующий день 3 французские дивизии под командованием генерала Л. Сен-Сира при поддержке огня 60 артилерийских орудий предприняли контрнаступление. Однако 3 атаки по центру и левому флангу российских позиций успеха не имели. Российская кавалерия отбросила противника и преследовала его до предместьев Полоцка, где Сен-Сир едва не попал в плен. 9(21) августа корпус Витгенштейна отошёл к селу Сивошино и занял выгодную позицию на реке Дрисса (Дрыса). Сен-Сир не отважился атаковать его, отвёл войска к Полоцку и занялся укреплением своих позиций. До 5(17) октября между противниками происходили лишь отдельные стычки.
Таким образом, план французского командования оттеснить и уничтожить российские войска не был выполнен. Корпус Витгенштейна, сковав силы противника на этом направлении, ослабил его главную группировку. Французы были вынуждены отказаться от активных действий на правом берегу Западной Двины и ограничиться удержанием этого рубежа, не допуская появления российских войск на своих коммуникациях.
Второе полоцкое сражение произошло 6-8(18-20) октября. Во время контрнаступления российской армии корпус Сен-Сира (около 30 тысяч человек) получил от французского императора Наполеона I задачу прикрывать коммуникацию Минск - Смоленск с севера. Корпус Витгенштейна после усиления его петербургским ополчением и прибывшим из-под Риги корпусом генерал-лейтенанта Ф.Ф. Штейнгеля (всего около 50 тысяч человек) должен был переправиться через Западную Двину выше Полоцка, обойти французские войска с тыла, отбросить их на территорию Литовского княжества и, соединившись с армией адмирала П.В. Чичагова, вести преследование отступавшей армии Наполеона I. Витгенштейн разделил свои войска на 3 колонны, для наступления на Полоцк с трёх сторон, а корпус Штейнгеля получил отдельную задачу - переправиться на левый берег Западной Двины и зайти противнику в тыл. 5(17) октября российские войска сосредоточились вокруг Полоцка, а 6(18) октября они атаковали французские позиции, но наступавшие колонны действовали изолированно, что позволило французам сопротивляться, несмотря на численное меньшинство. 7(19) октября Витгенштейн не предпринимал активных действий. Однако, когда с наступлением темноты французские войска покидали город, российские войска начали атаку и ночью 8(20) октября вступили в Полоцк, но к этому времени почти все части противника успели переправиться через Западную Двину и поджечь мост. Утром 8(20) октября французские части генерала К.Ф. фон Вреде внезапно атаковали авангард корпуса Штейнгеля, изолированно действовавшего на левом берегу Западной Двины, и нанесли ему поражение. Для исправления ситуации Витгенштейн направил Штейнгелю 12-тысячный отряд и ускорил сооружение переправ у Полоцка. 11(23) октября российские войска переправились через реку, тесня противника на юго-запад, заняли Лепель и развернули преследование остатков Великой армии.
Российские войска в ходе сражения, перейдя от активной обороны в контрнаступление, заняли очень важную стратегическую позицию. Однако разделение сил, отсутствие разведки и чёткого взаимодействия войсковых колонн, их изолированность привели к большим потерям. Потери французской стороны в ходе сражения составили до 7 тысяч человек, российской - около 8 тысяч человек.