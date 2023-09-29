Пла́тов, Матвей Иванович
Пла́тов, Матвей Иванович (08[19].08.1753, станица Прибылянская — 03[15].01.1818, Таганрог) — граф (1812), генерал от кавалерии (1809). Войсковой атаман Донского казачьего войска (с 1801). Основал новую столицу Донского войска — Новочеркасск (1805).
Из «старшинских детей Войска Донского» (см. Донское казачье войско). В 1766 записан казаком в войсковую канцелярию. Начал службу урядником в 1769. Участник походов в Крым, а также штурма Очакова во время Русско-турецкой войны 1768–1774 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв.). В 1772 назначен командиром казачьего полка. В 1782–1784 участвовал в экспедициях против горцев на Кубань и в Чечню. В Русско-турецкую войну 1787–1791 по поручению Г. А. Потемкина сформировал 4 казачьих полка, с которыми участвовал в штурме крепости Очаков. Награжден орденом Св. Георгия 4‑й степени. Участник штурма Измаила (1790), награжден орденом Св. Георгия 3‑й степени. При Павле I попал в опалу, был исключен из службы и сослан в Кострому, позже вновь принят на службу. Александр I назначил П. войсковым атаманом Войска Донского. В ходе войны 4‑й антифранцузской коалиции командовал всеми донскими полками, был награжден орденом Св. Георгия 2‑й степени. Участвовал в Русско-турецкой войне 1806–1812, удостоен чина генерала от кавалерии. В Отечественную войну 1812 командовал летучим казачьим корпусом, входившим в состав 1‑й Западной армии М. Б. Барклая де Толли. В ходе Бородинского сражения совершил рейд на левый фланг французской армии, не принесший результатов (стал одним из двух генералов, не получивших награды за сражение). После оставления Москвы был в оппозиции к М. И. Кутузову. Осенью 1812 назначен командиром казачьего корпуса из донских ополченцев. За участие в Заграничных походах русской армии 1813–1814 награжден орденом Св. Андрея Первозванного.
Лит.: Тарасов Е. И. Донской атаман Платов (1751–1818). Его жизнь и подвиги. СПб., 1902; Астапенко М. П., Левченко В. Г. Атаман Платов: Жизнеописание. М., 1988. Н. А. Копылов.