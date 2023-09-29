Пла́тов, Матвей Иванович

Пла́тов, Матвей Иванович (08[19].08.1753, станица Прибылянская — 03[15].01.1818, Таганрог) — граф (1812), генерал от кавалерии (1809). Вой­сковой атаман Донского казачьего вой­ска (с 1801). Основал новую столицу Донского вой­ска — Новочеркасск (1805).

Из «старшинских детей Вой­ска Донского» (см. Донское казачье вой­ско ). В 1766 записан казаком в вой­сковую канцелярию. Начал службу урядником в 1769. Участник походов в Крым, а также штурма Очакова во время Русско-­турецкой вой­ны 1768–1774 (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ). В 1772 назначен командиром казачьего полка. В 1782–1784 участвовал в экспедициях против горцев на Кубань и в Чечню. В Русско-­турецкую вой­ну 1787–1791 по поручению Г. А. Потемкина сформировал 4 казачьих полка, с которыми участвовал в штурме крепости Очаков. Награжден орденом Св. Георгия 4‑й степени. Участник штурма Измаила (1790), награжден орденом Св. Георгия 3‑й степени. При Павле I попал в опалу, был исключен из службы и сослан в Кострому, позже вновь принят на службу. Александр I назначил П. вой­сковым атаманом Вой­ска Донского. В ходе вой­ны 4‑й антифранцузской коалиции командовал всеми донскими полками, был награжден орденом Св. Георгия 2‑й степени. Участвовал в Русско-­турецкой вой­не 1806–1812, удостоен чина генерала от кавалерии. В Отечественную вой­ну 1812 командовал летучим казачьим корпусом, входившим в состав 1‑й Западной армии М. Б. Барклая де Толли . В ходе Бородинского сражения совершил рейд на левый фланг французской армии, не принесший результатов (стал одним из двух генералов, не получивших награды за сражение). После оставления Москвы был в оппозиции к М. И. Кутузову . Осенью 1812 назначен командиром казачьего корпуса из донских ополченцев. За участие в Заграничных походах русской армии 1813 – 1814 награжден орденом Св. Андрея Первозванного.

Лит. : Тарасов Е. И. Донской атаман Платов (1751–1818). Его жизнь и подвиги. СПб., 1902; Астапенко М. П. , Левченко В. Г. Атаман Платов: Жизнеописание. М., 1988. Н. А. Копылов.