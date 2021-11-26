ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - вооружённая борьба добровольцев в составе организованных вооруженных формирований, ведущаяся на территории, оккупированной или контролируемой противником.
В партизанском движении нередко участвуют и части регулярных вооруженных сил государства, оказавшиеся в тылу врага или направленные туда по заданию командования. В форме партизанские движения часто проходят гражданские и национально-освободительные войны. Особенности партизанских движений обусловлены исторической обстановкой и национальной спецификой страны, однако в большинстве случаев партизанская борьба включает боевую, разведывательную, диверсионную и пропагандистскую деятельность, а наиболее распространёнными способами вооруженной борьбы являются засады, налёты, партизанские рейды и диверсии.
Партизанские действия известны с глубокой древности. К ним прибегали народы Средней Азии, сражаясь против войск Александра Македонского в IV веке до нашей эры, средиземноморские народы, отражая натиск завоевателей Рима Древнего. Партизанское движение на Руси как форма борьбы народа против захватчиков известно с XIII-XV веков. Во время Речи Посполитой интервенции начала XVII века и Шведской интервенции начала XVII века широкое партизанское движение было развёрнуто в Русском государстве, к концу 1608 года оно охватило всю территорию, захваченную интервентами. Отрядами так называемой шишей велась борьба против польских и шведских войск в районах городов Ладога, Тихвин, Псков, на путях отступления польских войск из Москвы. Во время Северной войны 1700-1721 годов партизанское движение было развёрнуто населением России на путях сообщения армии Карла XII. Размах партизанского движения, поддержанного царём Петром I, содействовал изоляции шведской армии, лишению её продовольствия и разгрому в Полтавской битве 1709 года. Партизанское движение в ходе Отечественной войны 1812 года началось почти сразу после вторжения Великой армии на территорию России. С вступлением противника в Смоленскую, Московскую и Калужскую губернии приняло широкий размах. Стихийно возникли многочисленные партизанские отряды, некоторые из них насчитывали по несколько тысяч человек. Большую известность приобрели отряды Г.М. Курина, С. Емельянова, Н.М. Нахимова и другие. Они нападали на группы вражеских солдат, обозы, нарушали коммуникации французской армии. В начале сентября 1812 года партизанское движение значительно расширилось. Российское командование, и в первую очередь главнокомандующий российской армией генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов, придали ему организованный характер, подчинив своим стратегическим замыслам. Были созданы специальные отряды из регулярных войск, действовавшие партизанскими методами. Один из первых таких отрядов сформирован в конце августа по инициативе подполковника Д.В. Давыдова. В конце сентября в составе армейских партизанских отрядов в тылу врага действовали 36 казачьих, 7 кавалерийских и 5 пехотных полков, 3 батальона и 5 эскадронов. Особо отличились отряды, возглавляемые Давыдовым, И.С. Дороховым, А.Н. Сеславиным, А.С. Фигнером и другие. Крестьянские партизанские отряды тесно взаимодействовали с армейскими. В целом партизанское движение оказало существенную помощь российской армии в разгроме Великой армии и изгнании её из России, уничтожив несколько десятков тысяч солдат и офицеров противника.
В годы Гражданской войны 1917-1922 годов в России в партизанском движении участвовали сотни тысяч человек. Вооруженную борьбу вели сторонники советской власти в тылу войск белых армий и иностранных интервентов, а также противники советской власти в тылу РККА. Наиболее массовым было движение красных партизан. Наибольший размах оно получило в Сибири, на Дальнем Востоке, Украине и Северном Кавказе. Красные партизанские формирования (от отдельного отряда до армии) создавались стихийно населением или по инициативе местных партийных органов. Общее военно-политическое руководство партизанского движения осуществлял ЦК РСДРП(б) (с марта 1918 года РКП(б)) через местные партийные органы. Органом непосредственного руководства красным партизанским движением выступал созданный в январе 1918 года Центральный штаб партизанских отрядов, затем (с марта 1918 года) Высший военный совет, с сентября 1918 года Особое разведывательное отделение при Полевом штабе РВСР. Красное партизанское движение явилось одним из важнейших стратегических факторов, обеспечивших победу РККА. Белое партизанское движение вследствие ограниченной социальной базы большого размаха не получило. Немногочисленные отряды белых партизан действовали, как правило, разобщённо и решали в основном тактические задачи, редко выходившие за рамки местного масштаба. Существовали также партизанско-повстанческие формирования, которые вели борьбу как с войсками белых армий и интервентами, так и с частями РККА. Основу их составляли крестьяне, к концу войны большинство таких формирований было разгромлено частями РККА.
Всеобщее распространение партизанское движение получило в годы Второй мировой войны 1939-1945 годов. В странах Европы, оккупированных нацистской Германией и её союзниками, оно стало частью Движения Сопротивления. Партизанскую войну против оккупантов вели отряды Армии Крайовой и Армии Людовой в Польше, формирования Греческой народно-освободительной армии, отряды югославских партизан. В колониях и зависимых странах, оккупированных государствами фашистского блока, партизанскими методами велась национально-освободительная борьба против колониального угнетения (Антияпонское движение сопротивления, Национально-освободительная война в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов). Наибольшего размаха партизанское движение достигло в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на временно оккупированной территории СССР. Руководство партизанским движением осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования через Центральный штаб партизанского движения, республиканские, краевые и фронтовые (областные) штабы партизанское движение (в сентябре - ноябре 1942 года существовала должность главнокомандующего партизанским движением, которую занимал Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов). За годы войны в тылу врага действовали свыше 6 тысяч партизанских отрядов и 300 соединений, в которых сражались свыше 1,1 миллиона партизан, вели борьбу свыше 220 тысяч подпольщиков. Ими выведено из строя около 1 миллиона человек, свыше 4 тысяч танков и бронемашин и 58 бронепоездов противника, подорвано около 12 тысяч мостов, осуществлено 20 тысяч крушений вражеских эшелонов, уничтожено около 65 тысяч автомашин, а также отвлечено на себя свыше 10% сухопутных войск противника, действовавших на советско-германском фронте. Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверская) областях РСФСР и на Украине. На заключительном этапе войны 7 соединений и 26 отдельных отрядов советских партизан сражались на территории Польши, а около 20 соединений и отрядов - Чехословакии.
После 2-й мировой войны, в ходе национально-освободительной борьбы, партизанское движение было значительным в 1940-1950-х годах во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже (Национально-освободительная война в Камбодже 1945-1979 годов), на Филиппинах, в Алжире и на Кубе; в 1960-1970-х годах - в Южном Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и португальских колониях в Африке (Анголе, Гвинее и Мозамбике). В конце XX - начала XXI веков методы партизанского движения активно применяются в локальных конфликтах и гражданских войнах.