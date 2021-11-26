ОТСТУПЛЕНИЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ - оставление войсками занимаемых рубежей (районов) и их отвод на новые рубежи (районы) в глубине своей территории в целях создания новой группировки сил и средств для последующих военных действий.
Отступление может быть преднамеренным и вынужденным. Так, в Отечественной войне 1812 года российская армия под командованием генерала от инфантерии М.И. Кутузова преднамеренно оставила Москву и отступила для пополнения войск и подготовки контрнаступления. Впоследствии армия Наполеона I вынуждена была отступать из Москвы на Смоленск, чтобы избежать разгрома. Отступление может осуществляться в стратегическом или оперативном масштабе. Отступление в любой обстановке проводится только по приказу или распоряжению старшего командира (начальника).
При Отступлении объединения указываются полоса Отступления, порядок действий, конечный рубеж (район) и порядок его занятия и удержания, задачи, основные вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения. Оперативное построение войск может включать эшелон прикрытия, 1-2 эшелона главных сил и эшелон обеспечения. Эшелон прикрытия состоит из войск прикрытия (сдерживающие войска), арьергардов, войск для занятия важных объектов. Его задачей является обеспечение выхода из боя, отхода и отрыва главных сил объединения от противника. Походные эшелоны включают главные силы объединения, соединения и части родов войск и специальных войск. Они начинают Отступление за эшелоном обеспечения. Эшелон обеспечения состоит из соединений и частей походного охранения, разведывательных частей, соединений и частей ПВО, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, связи, технического и тылового обеспечения. Этот эшелон начинает Отступление первым.
Отступление начинается с выхода из боя и отхода. Для обеспечения отрыва главных сил по противнику могут наноситься огневые удары, а иногда и проводиться контратаки (контрудары) выделенными силами и средствами. Отступление обеспечивается последовательным развёртыванием войск прикрытия на заранее намеченных рубежах. Главные силы обычно передвигаются своим ходом, а часть их иногда может перевозиться по железным дорогам, водным и воздушным транспортом.