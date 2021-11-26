ОТСТУПЛЕНИЕ

ОТСТУПЛЕНИЕ - оставление войсками занимаемых рубежей (районов) и их отвод на новые рубежи (районы) в глубине своей территории в целях создания новой группировки сил и средств для последующих военных действий.

Отступление мо­жет быть пред­на­ме­рен­ным и вы­ну­ж­ден­ным. Так, в Отечественной вой­не 1812 года российская ар­мия под ко­мандованием генерала от инфантерии М.И. Ку­ту­зо­ва пред­на­ме­рен­но ос­та­ви­ла Мо­ск­ву и от­сту­пи­ла для по­пол­не­ния войск и под­го­тов­ки контр­на­сту­п­ле­ния. Впо­след­ст­вии ар­мия На­по­ле­о­на I вы­ну­ж­де­на бы­ла от­сту­пать из Мо­ск­вы на Смо­ленск, что­бы из­бе­жать раз­гро­ма. Отступление мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в стра­те­гическом или опе­ра­тив­ном мас­шта­бе. Отступление в лю­бой об­ста­нов­ке про­во­дит­ся толь­ко по при­ка­зу или рас­по­ря­же­нию стар­ше­го ко­ман­ди­ра (на­чаль­ни­ка).

При Отступлении объ­е­ди­не­ния ука­зы­ва­ют­ся по­ло­са Отступления, по­ря­док дей­ст­вий, ко­неч­ный ру­беж (рай­он) и по­ря­док его за­ня­тия и удер­жа­ния, за­да­чи, основные во­про­сы взаи­мо­дей­ст­вия и все­сто­рон­не­го обес­пе­че­ния. Опе­ра­тив­ное по­строе­ние войск мо­жет вклю­чать эше­лон при­кры­тия, 1-2 эше­ло­на главных сил и эше­лон обес­пе­че­ния. Эше­лон при­кры­тия со­сто­ит из войск при­кры­тия (сдер­жи­ваю­щие вой­ска), арь­ер­гар­дов, войск для за­ня­тия важ­ных объ­ек­тов. Его за­да­чей яв­ля­ет­ся обес­пе­че­ние вы­хо­да из боя, от­хо­да и от­ры­ва главных сил объ­еди­не­ния от про­тив­ни­ка. По­ход­ные эше­ло­ны вклю­ча­ют главные си­лы объ­е­ди­не­ния, со­еди­не­ния и час­ти ро­дов войск и специальных войск. Они на­чи­на­ют Отступление за эше­ло­ном обес­пе­че­ния. Эше­лон обес­пе­че­ния со­сто­ит из со­еди­не­ний и час­тей по­ход­но­го ох­ра­не­ния, раз­ве­ды­вательных час­тей, со­еди­не­ний и час­тей ПВО, ра­дио­элек­трон­ной борь­бы, инженерных войск, войск ра­ди­ационной, хи­мической и био­ло­гической за­щи­ты, свя­зи, тех­нического и ты­ло­во­го обес­пе­че­ния. Этот эше­лон на­чи­на­ет Отступление пер­вым.

Отступление на­чи­на­ет­ся с вы­хо­да из боя и от­хо­да. Для обес­пе­че­ния от­ры­ва главных сил по про­тив­ни­ку мо­гут на­но­сить­ся ог­не­вые уда­ры, а ино­гда и про­во­дить­ся контр­ата­ки (контр­уда­ры) вы­де­лен­ны­ми си­ла­ми и сред­ст­ва­ми. Отступление обес­пе­чи­ва­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ным раз­вёр­ты­ва­ни­ем войск при­кры­тия на за­ра­нее на­ме­чен­ных ру­бе­жах. Главные си­лы обыч­но пе­ре­дви­га­ют­ся сво­им хо­дом, а часть их ино­гда мо­жет пе­ре­во­зить­ся по железным дорогам, вод­ным и воздушным транс­пор­том.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)