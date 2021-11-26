Николай Николаевич Раевский

Раевский Николай Николаевич

14(25).09.1771, Санкт-Петербург – 16(28).09.1829, с. Бовтышка, Киевская губерния

Генерал, участник наполеоновских войн, герой Отечественной войны 1812 года. Двоюродный брат поэта Дениса Давыдова.

Ранние годы и становление. Военная карьера

Происходил из старинного дворянского рода. Отец – Николай Семенович Раевский, был так же военным. Мать – графиня Екатерина Николаевна Самойлова. Николай не знал своего отца, так как тот, раненый в битве, скончался незадолго до его рождения. Имел старшего брата Александра. Его мать повторно вышла замуж, новым избранником стал генерал Лев Давыдов, у пары было четверо детей: Петр, Александр, Василий и Софья. Маленький Николай не жил в новой семье, его воспитанием и образованием с успехом занималась семья деда графа Николая Самойлова. Большое участие в нем принимал дядя Александр Самойлов.

Еще трехлетним мальчик был записан на службу в Преображенский полк. В 14-летнем возрасте он начал свою военную карьеру в чине гвардии прапорщика, служил под командованием Григория Потемкина, которого всю последующую жизнь глубоко уважал и перед которым благоговел. Раевский участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов в составе отряда казаков генерала Василия Орлова. Здесь юноша, служивший наравне со всеми, узнал солдатский быт и приобрел опыт разведчика. Позднее он воевал уже в составе Нижегородского полка драгун, бился при Ларге и Кагуле, осаждал Аккерман и Бендеры. Прекрасно проявивший себя, офицер в 1790 году возглавил Полтавский казачий полк. В том же году под Измаилом погиб старший брат Раевского Александр. В 1791 году первый стал подполковником, а через год – полковником. Несколько орденов 21-летний офицер получил за польскую кампанию 1792 года.

Спустя два года Раевский стал командиром знаменитого Нижегородского драгунского полка, где прежде служил. Николай Николаевич в том же 1794 году ненадолго покинул полк, базировавшийся на Кавказе, – в столице он сочетался браком с Софьей Алексеевной Константиновой, внучкой Михаила Ломоносова. Это был брак по любви, продлившийся всю жизнь. У пары родилось восемь детей: Александр, Екатерина, Николай (умер в младенчестве), Николай, Елена, Мария, Софья (умерла в младенчестве) и Софья. После свадьбы молодожены уехали на место службы Раевского в Георгиевск.

Н.Н. Раевский. Гравюра С. Карделли. 1814 г.

Источник: pinterest.ru

В 1796 году офицер вместе со своим полком участвовал в длительном походе к Дербенту в рамках начавшейся русско-персидской войны. Здесь он столь же блестяще проявил себя. Однако уже в 1797 году новый император Павел I отстранил его от службы, как и многих екатерининских военных. Отставка длилась до воцарения в 1801 году Александра I. Эти несколько лет Николай Николаевич посвятил разраставшейся семье и хозяйственным занятиям в имении. При новом царе он стал генерал-майором, однако вскоре сам оставил службу, вернувшись к мирной жизни.

Возвращение в строй. Наполеоновские войны

В 1807 году, вскоре после начала войны между наполеоновскими и русско-прусскими войсками, Раевский вернулся в действующую армию. Теперь он возглавлял егерскую бригаду и воевал вместе с Петром Багратионом, участвовал во всех больших сражениях того периода (Гуттштадт, Анкендорф, Гейльсберг, где был ранен в ногу, Фридланд и др.), возглавлял арьергард при отходе армии к Тильзиту. После Тильзитского мира Николай Николаевич участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 годов и русско-турецкой войне 1810-1812 годов. Во время первой из них за боевые заслуги в качестве пехотного командира получил чин генерал-лейтенанта. Его части сыграли решающую роль при взятии Силистрии в 1810 году. За это Раевский получил шпагу с бриллиантами.

Когда началась Отечественная война 1812 года, он был во главе 7-го корпуса пехоты 2-й Западной армии Багратиона. Последняя двигалась на сближение с армией Барклая-де-Толли, однако французы смогли взять Могилев и преградить ей дорогу. Перед корпусом Раевского встала задача отбросить неприятеля. В конце июля около д. Салтановки между его силами и войсками маршала Даву состоялся многочасовой бой. Николай Николаевич вдохновлял солдат, лично ведя их в бой, чему не помешало даже ранение в грудь. В итоге французы бежали, а армия Багратиона смогла продвинуться дальше на соединение с армией Барклая-де-Толли. Героическое поведение Раевского прославило его во всей русской армии и сделало любимцев солдат и офицеров.

Н.С. Самокиш. «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой». 1912 г. Музей-панорама «Бородинская битва»

Источник: pinterest.ru

В середине августа перед ним встала задача защитить от французов Смоленск и не дать им ударить в тыл двум идущим навстречу русским армиям. Его силы в 10 раз уступали силам врага, однако Николай Николаевич быстро сумел организовать правильную оборону города. Целые сутки он удерживал Смоленск, благодаря чему долгожданное соединение армий состоялось.

Отходя вглубь страны, русские силы в итоге остановились у д. Бородино, где в начале сентября состоялся самый знаменитый за всю войну бой. Войска Раевского укрепились на Курганной высоте, находившейся в центре расположения русских сил и получившей впоследствии название «батареи Раевского». На нее пришлись первые ожесточенные атаки значительно превышавших числом французов. Ценой невероятных усилий и потерь корпусу в течение многих часов удавалось удерживать свои позиции и не давать врагу прорваться. В итоге наполеоновские войска взяли батарею, однако дальше не продвинулись, а затем с наступлением ночи и вовсе оставили все завоеванные рубежи. Они прозвали батарею Раевского «могилой французской кавалерии», а сам ее командир за этот невероятный бой получил орден св. Александра Невского.

На знаменитом совете в Филях, состоявшемся в сентябре, Николай Николаевич поддержал план оставления Москвы и сохранения войск. М.И. Кутузов приказал оставить первопрестольную. Вошедший в пустой город Бонапарт уже в октябре был вынужден отступать. На этом этапе войны Николай Николаевич также проявил себя блестящим полководцем. Решающую роль сыграл его корпус в битве под Малоярославцем, который французы так и не смогли взять. За это сражение генерал удостоился ордена св. Георгия. После битвы под Красным, где он добил войска маршала Нея, Раевский оставил армию, так как был обессилен и страдал от большого количества ранений, полученных за всю кампанию.

Ф.А. Рубо. «Бородинская битва. Атака на батарею Раевского». 1913 г.

Источник: pinterest.ru

Однако через полгода генерал принял активное участие в Заграничных походах русской армии. Он возглавил корпус гренадеров и проявил себя во многих крупных сражениях. За Кульмскую битву Николай Николаевич получил орден св. Владимира. Невероятно храбро сражался его корпус в «Битве народов» под Лейпцигом, устояв перед мощью французской кавалерии и обратив неприятеля в бегство. Как бывало ранее, Раевский не оставлял своих солдат, несмотря на полученное ранение в грудь. Эта великая битва принесла ему звание генерала кавалерии. После непродолжительного лечения военачальник продолжил воевать. Большую роль его войска сыграли во взятии Парижа в 1814 году. Тогда же Николай Николаевич был награжден орденом св. Георгия.

Последние годы. Восстание декабристов и отъезд дочери в сибирскую ссылку

После окончания боевых действий генерал обосновался с семьей в Киеве, где был командиром пехотного корпуса. Во второй половине 1810-х – первой половине 1820-х Раевские совершали множество поездок по Крыму и Кавказу. В тот период они познакомились и сдружились с Александром Пушкиным.

В 1824 году Николай Николаевич взял отпуск из армии по состоянию здоровья. В 1825 году скончалась мать генерала, а в конце года прогремело восстание декабристов, в котором участвовали Сергей Волконский и Михаил Орлов – мужья дочерей Раевского Марии и Екатерины. Подозревались в причастности к декабристам и сыновья генерала Александр и Николай, однако для них все разрешилось благополучно. Самой тяжелой была участь Сергея Волконского, на многие годы сосланного в Сибирь. Тяжелым ударом для Раевского стал отъезд вслед за мужем любимой дочери Марии, которую он больше не увидел.

Мария Николаевна Волконская, урожденная Раевская. 1820-е гг.

Источник: pinterest.ru

В 1826 году Николай Николаевич стал членом Государственного совета, однако здоровье все больше подводило его. В 1829 году знаменитый генерал и герой войны скончался в возрасте 58 лет. Он был погребен в усыпальнице Раевских в селе Разумовка на Украине. Являлся кавалером множества отечественных и зарубежных орденов.

Интересные факты

Н.Н. Раевский приходился родственником своему командиру Г.А. Потемкину – его мать графиня Самойлова была племянницей Светлейшего. Последний способствовал и самому ее браку с Николаем Семеновичем Раевским.

Во время Отечественной войны 1812 года вместе с Раевским воевали его юные сыновья Александр и Николай, прославившиеся, как и отец, своей храбростью. После легендарного сражения при Салтановке среди современников Николая Николаевича распространился слух об участии в битве его сыновей, отважно ведших за собой солдат, однако именно в той баталии младшие Раевские участия не принимали.

Предание семьи Раевских гласило, что Николай Николаевич, равнодушный к чинам и наградам, отказался от титула графа, якобы дарованного ему императором Александром I.

А.С. Пушкин, любивший Раевского и все его семейство, после смерти генерала способствовал через А.Х. Бенкендорфа назначению его вдове Софье Алексеевне пенсиона в размере 12 тыс. рублей.

Цитаты

Слова о Н.Н. Раевском, приписываемые Наполеону: «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы».

А.С. Пушкин о Раевском в письме Л.С. Пушкину от 24 сентября 1820 г. : «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

В.А. Жуковский воспел Н.Н. Раевского в своем «Певце во стане русских воинов» (1812) :

Раевский, слава наших дней,

Хвала! перед рядами

Он первый грудь против мечей

С отважными сынами.

Исторический анекдот о Николае Раевском, записанный Александром Пушкиным : «Генерал Раевский был насмешлив и желчен… Один из наших генералов, не пользующийся блистательной славою, в 1812 году взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выманил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, он, дабы их предупредить, бросился было его обнимать. Раевский отступил и сказал ему с улыбкою: „Кажется, ваше превосходительство, принимаете меня за пушку без прикрытия“».

Эпитафия на надгробии генерала Раевского:

Он был в Смоленске щит,

В Париже меч России.

Библиография

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