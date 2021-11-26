ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - князь, российский во­енный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1807).

Из ро­да Ло­ба­но­вых-Рос­тов­ских. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Слу­жил в лейб-гвардейском Се­мё­нов­ском пол­ку (1779-1783). Во вре­мя по­хо­да российских войск в Крым в 1783 году ко­ман­до­вал Буг­ским егер­ским ба­таль­о­ном. В хо­де русско-турецкие вой­ны 1787-1791 годов от­ли­чил­ся при штур­ме Оча­ко­ва 1788 года и при Из­маи­ла штур­ме 1790 года(на­гра­ж­дён ор­де­ном СвятогоГе­ор­гия 4-й сте­пе­ни). Шеф Ап­ше­рон­ско­го пехотного пол­ка (1789-1796). В Ма­чин­ском сра­же­нии 1791 года ко­ман­до­вал ре­зер­вом, дей­ст­во­вал «с от­мен­ным ис­кус­ст­вом и храб­ро­стью» (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни). При по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях при Му­рах­ве, Лю­ба­ре, Го­ро­ди­ще, за от­ли­чие при взя­тии Пра­ги (при­го­рода Вар­ша­вы), во вре­мя ко­то­ро­го ко­ман­до­вал 2-й штур­мо­вой ко­лон­ной, на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость» (1795); за­тем по­слан генерал-ан­ше­фом А. В. Су­во­ро­вым к польскому ко­ро­лю С. А. По­ня­тов­ско­му с уве­дом­ле­ни­ем о пред­стоя­щем всту­п­ле­нии российских войск в Вар­ша­ву. Шеф Псков­ско­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка (1796-1798), его командир (1798). Во­енный гу­бер­на­тор Ар­хан­гель­ской губернии и шеф Ар­хан­ге­ло­го­род­ско­го гар­ни­зон­но­го пол­ка (сентябрь 1798 - декабрь 1798 года / январь 1799 года). Уво­лен в от­став­ку по про­ше­нию. В 1806 году при­зван императором Алек­сан­дром I на во­енную служ­бу, ко­ман­до­вал 17-й пехотной ди­ви­зи­ей, во­шед­шей в со­став дей­ст­вую­щей ар­мии в кон­це русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 года. По­сле Фрид­ланд­ско­го сра­же­ния 1807 года вёл в Тиль­зи­те пе­ре­го­во­ры о пе­ре­ми­рии с мар­ша­лом Л. А. Бер­тье и императором На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том, 10(22) ию­ня под­пи­сал акт о пе­ре­ми­рии на вы­год­ных для Рос­сии ус­ло­ви­ях. Уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду российским и французским им­пе­рато­ра­ми, за­вер­шив­ших­ся под­пи­са­ни­ем Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года. Санкт-Пе­тербургский во­енный гу­бер­на­тор (1808-1809), Лиф­лянд­ский и кур­лянд­ский генерал-гу­бер­на­тор и во­енный гу­берна­тор Ри­ги (1810-1812). Вви­ду уг­ро­зы вой­ны с Фран­ци­ей уси­лил гар­ни­зон го­ро­да, ук­ре­пил кре­пость Ди­на­мюн­де (ны­не в чер­те Ри­ги). На­ка­ну­не Отечественной вой­ны 1812 года за­ни­мал­ся фор­ми­ро­ва­ни­ем ре­зерв­ных войск. С начала 1813 года в гер­цог­ст­ве Вар­шав­ском ру­ко­во­дил фор­ми­ро­ва­ни­ем Ре­зерв­ной ар­мии в со­ста­ве 4 пе­хот­ных и 3 кавалерийских кор­пу­сов (к ию­ню напра­вил в дей­ст­вую­щую ар­мию 36 ба­таль­о­нов чис­лен­но­стью около 36 тысяч человек), в мар­те - мае её глав­но­ко­мандующий, уча­ст­во­вал в оса­де кре­по­стей Мод­лин (ны­не в чер­те города Но­вы-Двур-Ма­зо­вец­ки, Поль­ша) и За­мостье (город За­мостць, Поль­ша), за­ня­тых французско-польскими гар­ни­зо­на­ми. 25.05(06.06). 1813 по­дал про­ше­ние об от­став­ке (не при­ня­то императором Алек­сан­дром I, Лобанов-Ростовцев ос­тав­лен при шта­бе в Вар­ша­ве). До­бил­ся про­ще­ния не­сколь­ких по­ля­ков, при­го­во­рён­ных во­енным су­дом к смерт­ной каз­ни за пе­ре­да­чу про­до­воль­ст­вия оса­ж­дён­ным в Мод­ли­не род­ст­вен­ни­кам. Член Государственного со­ве­та (с 1813 года, при­сут­ст­во­вал с 1815), председатель Департамента за­ко­нов (1819-1825). Председатель Ко­мис­сии для ис­сле­до­ва­ния дей­ст­вий Про­ви­ант­ско­го департамента, рас­сле­до­вав­шей зло­упот­реб­ле­ния по ин­тен­дант­ско­му ве­дом­ст­ву, до­пу­щен­ные с 1813 года(1817-1820). Министр юс­ти­ции [25.08(06.09).1817-18(30).10.1827]. По ини­циа­ти­ве Лобанова-Ростовского ука­зом императора Ни­ко­лая I от 11(23).05.1826 соз­дан Комитет для со­об­ра­же­ния су­ще­ст­вую­щих за­ко­нов к ис­ко­ре­не­нию ли­хо­им­ст­ва и ли­хо­да­тель­ст­ва, а так­же ука­зом императора Ни­ко­лая I от 11(23).04.1827 года для ус­ко­ре­ния про­хо­ж­де­ния дел уч­ре­ж­де­ны два Об­щих со­б­ра­ния Санкт-Пе­тербургских де­пар­та­мен­тов Се­на­та. Член Ко­ми­те­та ох­ра­не­ния об­щей безо­пас­но­сти (1817-1828). Председатель Осо­бо­го комитета для пе­ре­смот­ра всех рас­хо­дов по Во­енному министерству и изы­ска­ния средств к их умень­ше­нию (1818). В 1822 году от­ка­зал­ся от пред­ло­же­ния императора Алек­сан­д­ра I воз­гла­вить Во­енное министрествово, ссы­ла­ясь на воз­раст и бо­лез­ни, про­сил уволь­не­ния от долж­но­сти министра юс­ти­ции. Почетный член Российской ака­де­мии (с 1823 года). В дни ме­ж­ду­цар­ст­вия 1825 года по пред­ло­же­нию Лобанова-Ростовского и М. А. Ми­ло­ра­до­ви­ча чле­ны Государственного со­ве­та, Се­на­та, центральных государственных уч­реж­де­ний и Санкт-Пе­тербургский гар­ни­зон при­сяг­ну­ли великому князю Кон­стан­ти­ну Пав­ло­ви­чу. Генерал-про­ку­рор Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми.

Иллюстрации:

Д.И. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский. Ли­то­гра­фия. XIX век. Архив БРЭ