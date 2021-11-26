ЛЕВАШОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕВАШОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский военный и государственный деятель.
Из рода Левашовых. Крупный душе- и землевладелец (в 1848 году ему принадлежали 4,1 тысяч крестьян мужского пола).
С 1802 года служил в Кавалергардском полку. Участвовал в Аустерлицком сражении в ходе русско-австро-французской войны 1805 года, Пултуском (1806) и Прёйсиш-Эйлауском (1807) сражениях в ходе русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов (награждён золотым оружием с надписью «За храбрость»).
В Отечественную войну 1812 года участник Смоленского, Бородинского (после гибели К.К. Левенвольде принял во временное командование Кавалергардский полк), Тарутинского и Малоярославецкого сражений, битвы под Красным. В Лейпцигском сражении 1813 года, в ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, тяжело ранен в рукопашном бою, в 1814 году участвовал в боях во Франции.
Командир лейб-гвардии Гусарского полка (1815-1822) и 2-й бригады лёгкой гвардии кавалерийской дивизии (1818-1822). Генерал-адъютант (1817). В 1820-1821 годах председатель следственной комиссии по делу о выступлении Семёновского полка 1820 года. Во время восстания декабристов в Санкт-Петербурге (14(26) декабря 1825 года) находился при императоре Николае I; член Комиссии для изыскания о злоумышленных обществах и Верховного уголовного суда по делу о декабристах. Начальник 1-й кирасирской дивизии (1826-1827) и гвардейской берейторской школы (1827-1831).
В феврале 1831 года, в ходе Польского восстания 1830-1831 годов, назначен временным подольским и волынским военным генерал-губернатором. Киевский военный губернатор и подольский и волынский генерал-губернатор (1832-1835). Черниговский, полтавский и харьковский генерал-губернатор (1835-1836/37). С 1838 года член Государственного совета, председатель его Департамента экономии (1839-1847/48), председатель Государственного совета и Кабинета министров (1847/48). Предеседатель Комитета государственного коннозаводства (1841-1848). С 1842 года член Комитета о построении железной дороги Петербург-Москва.