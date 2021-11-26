КУТАЙСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Граф, российский военачальник, генерал-майор.

Из ро­да Ку­тай­со­вых . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1793 году за­пи­сан ви­це-вах­ми­ст­ром в лейб-гвардии Кон­ный полк. Дей­ст­вительную служ­бу Кутайсов на­чал в январе 1799 года пол­ков­ни­ком лейб-гвардии Артиллерийского ба­таль­о­на и адъю­тан­том генерал-лейтенанта А. А. Арак­чее­ва, в октябре 1799-1803 годов ин­спек­тор-адъ­ю­тант при генерал-ин­спек­то­ре ар­тил­ле­рии генерал от артиллерии А. И. Кор­са­ко­ве, с 1803 года во втором артиллерийском пол­ку. С 1801 года вхо­дил в со­став под­ко­мис­сии для пре­об­ра­зо­ва­ния ар­тил­ле­рии при «во­ин­ской ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния по­ло­же­ния войск и устрой­ст­ва оных».

Уча­ст­ник русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов , от­ли­чил­ся в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года, а во Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года во гла­ве ар­тил­ле­рии арь­ер­гар­да обес­пе­чил от­ход русской ар­мии. В 1810-1811 годах изу­чал во­енное де­ло, ма­те­ма­ти­ку и иностранные язы­ки в Ве­не и Па­ри­же. В на­ча­ле Отечественной вой­ны 1812 года Кутайсов - начальник ар­тил­ле­рии 1-й Западной ар­мии генерала от инфантерии М. Б. Барк­лая де Тол­ли , от­ли­чил­ся в бо­ях под Ост­ров­но и в Смо­лен­ском сра­же­нии 1812 года. По­сле на­зна­че­ния глав­но­ко­ман­дую­щим генерала от инфантерии М. И. Ку­ту­зо­ва, Кутайсов - начальник ар­тил­ле­рии всей российской ар­мии.

По­гиб в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года при контр­ата­ке на вы­со­ту Кур­ган­ная («ба­та­рею Ра­ев­ско­го»), за­хва­чен­ную французскими вой­ска­ми, те­ло Кутайсова най­де­но не бы­ло.

Ав­тор ин­ст­рук­ции «Об­щие пра­ви­ла для ар­тил­ле­рии в по­ле­вом сра­же­нии» (1812), в ко­то­рой от­ра­зил пе­ре­до­вые взгля­ды на роль ар­тил­ле­рии в бою и прин­ци­пы её бое­во­го при­ме­не­ния (со­сре­до­то­че­ние ба­та­рей в ре­шаю­щем пунк­те бое­во­го по­ряд­ка, на главном на­прав­ле­нии; ис­поль­зо­ва­ние вы­сот для стрель­бы че­рез го­ло­вы сво­их войск; ма­нёвр ба­та­рея­ми в бою и др.).

Сочинения:

Об­щие пра­ви­ла для ар­тил­ле­рии в по­ле­вом сра­же­нии // Сто­ле­тие Во­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва. СПб., 1903. Т. 4. Ч. 1. Кн. 2. Отд. 3. Вып. 1.