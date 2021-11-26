Глинка, Федор Николаевич

Гли`нка, Федор Николаевич (08[19]. 06.1786, с. Сутоки Смоленской губ. — 11[23].02.1880, Тверь) — русский по- эт, прозаик; декабрист. Из дворян; брат С. Н. Глинки. Окончив 1-й кадетский корпус (1802), поступил на военную службу. Участвовал в войне 1805—1806, после чего по болезни вышел в отставку. С октября 1812 вновь на службе, участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 и Заграничных походах русской армии. С 1816 в гвардейском Генеральном штабе. В 1819—1822 заведовал Особенной канцелярией при петербургском военном губернаторе М. А. Милорадовиче (Г. служил при нем с 1803, в 1840-х напечатал о нем цикл очерков). Член масон-ской ложи «Избранного Михаила» (1816—1821) и декабристского «Союза спасения» (1816—1818), один из руководителей «Союза благоденствия» (1818—1821), выступал за сохранение монархии и против военного переворота. С 1821 не участвовал в тайных обществах, но, попав под подозрение, в 1822 переведен в армию. В марте–июне 1826 находился в заключении по делу декабристов, оправдан, но уволен от военной службы. С 1826 — советник в Олонецком губернском правлении, с 1830 — на такой же должности в Твери, с 1832 — в Орле. С 1834 в отставке; действительный статский советник; жил в Москве, с 1853 — в Петербурге, с 1862 — в Твери. Литературную известность получил как прозаик («Письма русского офицера», 1808, 1815—1816, «Письма к другу», 1816—1817), позднее выступал как историк и мемуарист («Очерки Бородинского сражения», 1839), занимался историческим крае- ведением («О древностях Тверской Карелии», 1836). Поэзия Г. отличается преобладанием религиозной тематики и нравственной назидательностью. Наибольшим успехом пользовались его подражания псалмам (сборник «Опыты священной поэзии», 1826), поэма «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» (1830) и некоторые патриотические стихотворения («Москва», 1841, и др.). Главные поэтические произведения Г. вышли в свет с запозданием: поэма «Иов. Свободное подражание священной книге Иова» (1829—1834, издана в 1859) и религиозная эпопея о евангельских событиях «Таинственная капля. Народное предание» (1840-е, издана в 1861). Соч.: Избранные произведения. Л., 1957; Опыты аллегорий... М., 2009; Письма русского офицера. М., 1985; Письма к другу. М., 1990; Сочинения. М., 1869—1872. Т. 1—3; Сочинения. М., 1986. Лит.: Базанов В. Г. Поэтическое наследие Федора Глинки (10—30-е годы XIX в.). Петрозаводск, 1950; Восстание декабристов: Документы. М., 2001. Т. 20 (следственное дело Г.); Зверев В. П. Федор Глинка — русский духовный писатель. М., 2002 (Библиография сочинений Г. и лит. о нем: с. 509–533); Коровин В. Л. «Видение Макария Великого» — неопубликованная поэма Федора Глинки // А. М. П. Сборник памяти А. М. Пескова. М., 2013; Серков С. Р. «Наш друг Фита…»: филологические этюды. М., 2003.