ДОХТУРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ДОХТУРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский военачальник, генерал от инфантерии.

Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1781 год). На во­енной служ­бе с 1781 года. От­ли­чил­ся в русско-шведской вой­не 1788-1790 годов. В русско-ав­ст­ро-французской вой­не 1805 года в сра­же­нии под Ау­стер­ли­цем был начальником ди­ви­зии, обес­пе­чил ор­га­ни­зо­ван­ный от­вод сво­их час­тей, на­хо­див­ших­ся на ле­вом флан­ге со­юз­ных войск. В русско-прусской-французской вой­не 1806-1807 годов под Фрид­лан­дом ко­ман­до­вал цен­тром и при­кры­вал главные си­лы российских войск при от­хо­де за реку Ал­ле. В Отечественную вой­ну 1812 года , ко­ман­дуя кор­пу­сом, в ию­не 1812 года фор­си­ро­ван­ным мар­шем вы­вел вой­ска из ок­ру­же­ния в рай­оне города Ли­да, уча­ст­во­вал в обо­ро­не Смо­лен­ска.

В Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года ко­ман­до­вал цен­тром, за­тем ле­вым кры­лом российской ар­мии (по­сле ра­не­ния П. И. Баг­ра­тио­на). При от­сту­п­ле­нии фран­цу­зов вы­вел свой кор­пус к Ма­ло­яро­слав­цу и сдер­жи­вал на­тиск не­при­яте­ля до под­хо­да главных сил. На­по­ле­он I Бо­на­парт был вы­ну­ж­ден свер­нуть на Ста­рую Смо­лен­скую до­ро­гу. С мар­та 1813 года ко­мандующий вой­ска­ми в Великом кня­же­ст­ве (гер­цог­ст­ве) Вар­шав­ском. Во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов уча­ст­во­вал в Дрез­ден­ском и Лейп­циг­ском сра­же­ни­ях, ру­ко­во­дил оса­дой Ма­где­бур­га и Гам­бур­га. С 1816 года в от­став­ке. По­хо­ро­нен в монастыре Да­ви­до­ва пу­стынь Сер­пу­хов­ско­го уезда Московской губернии (ны­не Че­хов­ско­го района Московской области).

Иллюстрация:

Д. С. Дох­ту­ров. Ми­ниа­тю­ра ра­бо­ты В. Л. Бо­ро­ви­ков­ско­го. 1814. Ис­то­ри­че­ский му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.