Давыдов, Денис Васильевич

Давы`дов, Денис Васильевич (16[27].07.1784, Москва — 22.04[04.05].1839, с. Верхняя Маза Симбирской губ.) — русский поэт, военный деятель и писатель. Из дворян. С 1801 служил в Кавалергардском полку, с 1804 — в Белорусском гусарском полку, с 1806 — в Лейб-гусарском. Участвовал в Русско-прусско-французской войне 1806—1807 (адъютант П. И. Багратиона), в шведской и турецкой кампаниях (1808—1810). В Отечественную войну 1812 стал одним из инициаторов партизанских дей­ствий силами армейских отрядов в тылу противника, командовал таким конным отрядом. В 1813—1814 участвовал в Заграничных походах русской армии, состоял при начальнике драгунской (1815), гусарской дивизии (1816), был начальником штаба 7-го (1818) и 3-го пехотных корпусов (1819). С 1820 в отпуске, с 1823 в отставке. В 1826 вернулся на службу, участвовал в Русско-персидской войне 1826—1828 (см. Русско-иранские войны XIX в.) и польской кампании 1830—1831 (см. Польское восстание 1830—1831, Ноябрьское восстание 1830). Генерал-лейтенант (1831), в отставке жил в своем имении Верхняя Маза. Д. — автор военно-теоретического труда «Опыт теории партизанского действия» (1821) и мемуарно-исторических и полемических сочинений «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» (1825), «Замечания на некрологию Н. Н. Раевского» (1832), «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» (1835), «Дневник партизанских действий 1812 года» (1814—1838, опубликован в 1840) и других. В лирике Д. соединены батальные и элегические мотивы, ее герой — экс­центрическая личность , «гусар», вольнолюбивый и воинственный, но тонко чувствующий. В начале сборника «Стихотворения» Д. (1832) помещена автобиография Д. «Сочинения» Д., подготовленные им к 1837, вышли в 1840 (Ч. 1—3).