БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812

Ге­не­раль­ное сра­же­ние в хо­де Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 ме­ж­ду российской ар­ми­ей под ко­ман­до­ва­ни­ем генерала от инфантерии М. И. Ку­ту­зо­ва и французской Ве­ли­кой ар­ми­ей императора На­по­ле­о­на I .

Рос. ар­мия, от­хо­дя от Смо­лен­ска по­сле Смо­лен­ско­го сра­же­ния 1812, 22 авг. (3 сент.) со­сре­до­то­чи­лась у с. Бо­ро­ди­но Мос­ков­ской губ., где Ку­ту­зов ре­шил дать сра­же­ние с це­лью не до­пус­тить про­тив­ни­ка к Мо­ск­ве.

По­зи­ции рос. войск пе­ре­кры­ва­ли Но­вую Смо­лен­скую до­ро­гу, про­хо­дя по ли­нии р. Мо­ск­ва – дер. Мас­ло­во – с. Гор­ки – Ше­вар­дин­ский холм. На пра­вом флан­ге на­хо­ди­лась 1-я ар­мия (ко­манд. – ген. от инф. М. Б. Барк­лай де Тол­ли ), на ле­вом – 2-я ар­мия (ко­манд. – ген. от инф. П. И. Баг­ра­ти­он ).

Рос. ар­мия на­счи­ты­ва­ла 154,8 тыс. чел. (в т. ч. 11 тыс. ка­за­ков и 28,5 тыс. опол­чен­цев) при 640 ору­ди­ях, франц. ар­мия – 133,8 тыс. чел. при 587 ору­ди­ях.

24 авг. (5 сент.) франц. вой­ска во гла­ве с мар­ша­лом И. Мю­ра­том (ок. 40 тыс. чел., 186 ору­дий) ата­ко­ва­ли не­до­стро­ен­ный Ше­вар­дин­ский ре­дут.

Рос. вой­ска во гла­ве с ген.-л. А. И. Гор­ча­ко­вым (ок. 12 тыс. чел., 46 ору­дий) от­ра­зи­ли этот на­тиск, но ве­че­ром по при­ка­зу М. И. Ку­ту­зо­ва ото­шли на по­зи­ции у дер. Се­мё­нов­ское, где бы­ли со­ору­же­ны 3 ук­ре­п­ле­ния (Се­мё­нов­ские, или Баг­ра­тио­но­вы, фле­ши). 2

5 авг. (6 сент.) на вы­со­те Кур­ган­ная рос. вой­ска обо­ру­до­ва­ли по­зи­цию для 18-ору­дий­ной ба­та­реи (т. н. ба­та­рея Ра­ев­ско­го, по име­ни ген.-л. Н. Н. Ра­ев­ско­го, ко­ман­до­вав­ше­го за­щи­щав­шим вы­со­ту 7-м пе­хот­ным кор­пу­сом).

Б. с. на­ча­лось ра­но ут­ром 26 авг. (7 сент.) ар­тил­ле­рий­ской пе­ре­стрел­кой.

Вско­ре вой­ска 4-го кор­пу­са ген. Э. Бо­гар­не ов­ла­де­ли с. Бо­ро­ди­но и раз­мес­ти­ли там ар­тил­ле­рий­ские ба­та­реи; франц. 1-й кор­пус мар­ша­ла Л. Н. Да­ву и 3-й кор­пус мар­ша­ла М. Нея ата­ко­ва­ли Се­мё­нов­ские фле­ши, их под­дер­жи­ва­ли час­ти ре­зерв­ной ка­ва­ле­рии мар­ша­ла И. Мю­ра­та .

Пер­вые ата­ки бы­ли от­би­ты. Од­но­вре­мен­но с на­чав­шей­ся треть­ей ата­кой 5-й кор­пус ген. Ю. По­ня­тов­ско­го за­нял дер. Ути­ца и по­пы­тал­ся обой­ти ле­вый фланг рос. ар­мии, но рос. 3-й пе­хот­ный кор­пус ген.-л. Н. А. Туч­ко­ва при под­держ­ке пе­ре­бро­шен­ных по при­ка­зу М. И. Ку­ту­зо­ва час­тей 2-го пе­хот­но­го кор­пу­са ген.-л. К. Ф. Баг­го­ву­та со­рвал об­ход­ной ма­нёвр про­тив­ни­ка.

То­гда же На­по­ле­он I при­ка­зал 4-му кор­пу­су Бо­гар­не ата­ко­вать ба­та­рею Ра­ев­ско­го: пер­вая ата­ка франц. войск бы­ла от­ра­же­на, в ре­зуль­та­те вто­рой ата­ки им уда­лось ов­ла­деть ба­та­ре­ей, но они бы­ли вы­би­ты контр­ата­кой рос. войск. К по­луд­ню, по­сле упор­ных бо­ёв и с боль­ши­ми по­те­ря­ми, франц. вой­ска ов­ла­де­ли Се­мё­нов­ски­ми фле­ша­ми.

П. И. Баг­ра­ти­он был тя­же­ло ра­нен. Сме­нив­ший его ген.-л. П. П. Ко­нов­ни­цын от­вёл по­ре­дев­шие час­ти 2-й ар­мии за дер. Се­мё­нов­ское. У фран­цу­зов на пра­вом кры­ле был зна­чит. пе­ре­вес в си­лах, Ку­ту­зов рас­хо­до­вал ре­зер­вы по час­тям, на­пра­вив на ле­вое кры­ло рос. ар­мии не­дос­та­точ­но под­кре­п­ле­ний. На­по­ле­он I со­сре­до­то­чил про­тив Кур­ган­ной вы­со­ты до 45 тыс. чел. и 400 ору­дий (им про­ти­во­стоя­ло ок. 18 тыс. чел.).

Ку­ту­зов, рас­счи­ты­вая со­рвать штурм Кур­ган­ной вы­со­ты, пе­ре­бро­сил пе­хот­ные кор­пу­са со сво­его пра­во­го флан­га и на­пра­вил в об­ход франц. ле­во­го флан­га 1-й ка­ва­ле­рий­ский кор­пус ген.-л. Ф. П. Ува­ро­ва и ка­за­ков ген. от кав. М. И. Пла­то­ва (их рейд за­дер­жал франц. ата­ку на 2 ч).

В 16 часов фран­цу­зы, на­не­ся мас­си­ро­ван­ный удар ре­зерв­ной ка­ва­ле­ри­ей Мю­ра­та, за­хва­ти­ли Кур­ган­ную вы­со­ту, но не смог­ли про­рвать центр рос. войск. На­по­ле­он не ре­шил­ся вве­сти в бой по­след­ний ре­зерв – гвар­дию (19 тыс. чел.).

С на­сту­п­ле­ни­ем тем­но­ты франц. вой­ска от­сту­пи­ли на ис­ход­ные по­зи­ции.

Рос. ар­мия на­хо­ди­лась на по­зи­ци­ях от с. Гор­ки до Утиц­ко­го ле­са и го­то­ви­лась на сле­дую­щий день во­зоб­но­вить сра­же­ние, но Ку­ту­зов из-за боль­ших по­терь ре­шил в ночь на 27 августа (8 сент.) отой­ти к Мо­ск­ве.

Ве­ли­кая ар­мия по­те­ря­ла, по франц. до­ку­мен­там, 28 тыс. чел. (по рос. дан­ным, 50–58 тыс. чел.). Рос. вой­ска по­те­ря­ли 45,6 тыс. чел.

Сра­же­ние не при­ве­ло к ко­рен­но­му пе­ре­ло­му в вой­не, но соз­да­ло пред­по­сыл­ки для это­го. По­не­сён­ные франц. ар­ми­ей по­те­ри бы­ли не­вос­пол­ни­мы и ста­ви­ли её в кри­тич. по­ло­же­ние. Рос. вой­ска со­хра­ни­ли воз­мож­ность на­ра­щи­вать свои си­лы.

Иллюстрация:

«Ка­ва­ле­рий­ский бой во ржи». Фраг­мент па­но­ра­мы «Бо­ро­дин­ская бит­ва». Ху­дож­ник Ф. А. Ру­бо. 1910–12. Му­зей-па­но­ра­ма «Бо­ро­дин­ская бит­ва» (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

Автор статьи: Н.А. Тро­иц­кий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)