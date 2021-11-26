БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ

Русский полководец, генерал-фельдмаршал, военный министр Российской империи.

Происхождение и образование

Род Барклаев ведет свое происхождение из Шотландии. Предок русского полководца Питер Баркли, бежал из родных мест в середине XVII в., после подавления О. Кромвелем сопротивления сторонников короля Карла I Стюарта. Он поселился в Риге. Дед военачальника, Вильгельм Барклай-де-Толли, был бургомистром Риги. Отец будущего полководца, Вейнгольд Готтард Барклай-де-Толли служил в русской армии и вышел в отставку в чине поручика и получив дворянский титул. Мать будущего полководца Маргарита Елизавета фон Смиттен была дочерью местного священника или, по другим сведениям, происходила из семьи лифляндских помещиков.

Михаил Богданович (при рождении – Михаэль-Андреас) родился 16 декабря 1761 г. в поместье Памушис, которое в то время располагалось на территории принадлежавшего Речи Посполитой Курляндского герцогства, с 1795 г. вошедшего в состав России. По некоторым другим источникам, местом рождения М.Б. Барклая-де-Толли является Рига, либо имение Луде Гросхофф рядом с г. Валк.

В 1765 г. Вейнгольд Готтард Барклай-де-Толли отвез сына Михаила на воспитание в Санкт-Петербург к родственнику жены (мужу её родной сестры), полковнику Новотроицкого кирасирского полка Георгу Вильгельму фон Вермелену. Там он получил домашнее образование, учил русский, немецкий и французский языки, арифметику, военную историю.

Ранние годы службы

По обычаю тех времен Барклай-де-Толли еще в семилетнем возрасте был записан в Новотроицкий кирасирский полк. Службу он начал в 1776 г. вахмистром Псковского карабинерного полка. В 1778 г. он был произведен в корнеты, а в 1783 г. получил чин подпоручика и назначен адъютантом генерал-майора Р.Л. фон Паткуля. В 1786 г. в чине поручика переведен в Финляндский егерский корпус, а через два года назначен адъютантом к генерал-поручику В.А. Ангальт-Бернбургскому с производством в капитанский чин. Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 гг., принимал участие в штурме Очакова, был награждён золотым Очаковским крестом на Георгиевской ленте и орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Вскоре М.Б. Барклай-де-Толли был произведён в секунд-майоры и переведен в Изюмский легкоконный полк, с оставлением в звании дежурного майора при В.А. Ангальт-Бернбургском. В 1789 г. принимал участие в битве под Каушанами, во взятии Аккермана и Бендер.

В 1790 г. вместе с В.А. Ангальт-Бернбургским переведен в Финляндскую армию, в рядах которой участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 гг. В том же году М.Б. Барклай-де-Толли был произведен в премьер-майоры с зачислением в Тобольский пехотный полк. В конце 1791 г. назначен батальонным командиром в Санкт-Петербургский гренадерский полк.

В 1794 г. Барклай-де-Толли участвовал в военных действиях против польских повстанцев, отличившись при штурме Вильно и варшавского предместья Праги. Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени, произведён в чин подполковника с переводом в Эстляндский егерский корпус, командиром 1-го батальона. С 1797 г. Барклай-де-Толли командует батальоном в 4-м егерском полку. Через год, уже находясь в чине полковника, он был назначен шефом этого полка, а в марте 1799 г. произведён в генерал-майоры.

В войне четвертой антифранцузской коалиции с Наполеоном в 1805-1807 гг. командовал авангардом, а затем арьергардом армии Л.Л. Беннигсена. Отличился в сражениях при Пултуске и Прейсиш-Эйлау, в котором был тяжело ранен и отправлен на лечение в Кёнигсберг (Калининград), а затем в Мемель (Клайпеду). Здесь, в апреле 1807 г., он дважды встречается с императором Александром I. За отличия в боях получил ордена Св. Георгия 3-й степени, Св. Владимира 2-й степени и Св. Анны 1-й степени, чин генерал-лейтенанта и назначен командиром 6-й пехотной дивизии.

В 1808 г. началась война со Швецией. Дивизия М.Б. Барклая-де-Толли была преобразована в Отдельный экспедиционный корпус и направлена в Финляндию. В августе того же года по болезни вернулся в Россию. В феврале 1809 г. был назначен командовать Васским корпусом, который в марте совершил переход по льду через пролив Кваркен и, достигнув шведского берега, занял без боя город Умео, что заставило шведов вступить в переговоры. Затем боевые действия возобновились. В марте 1809 г. М.Б. Барклай-де-Толли был произведён в генералы от инфантерии, затем назначен главнокомандующим Финляндской армией и генерал-губернатором Финляндии, присоединенной к Российской империи. После заключения мира награждён орденом Св. Александра Невского.

М.Б. Барклай-де-Толли как военный министр

В январе 1810 г. М.Б. Барклай-де-Толли занял пост военного министра России. Одним из его наиболее важных решений на этом посту стало введение корпусной организации, что делало ее в тех условиях более мобильной и лучше управляемой. Под непосредственным руководством Барклая были разработаны «Уложения для управления большой действующей армии», главной идеей которых было единоначалие главнокомандующего действующей армией, который обладал на театре военных действий всей полнотой власти и подчинялся лишь императору. Кроме того, «Уложения» определяли права и обязанности высших начальников и штат полевого штаба. Также под руководством М.Б. Барклая-де-Толли было разработано «Учреждение министерства военно-сухопутных сил», согласно которому министерство имело семь департаментов, Военно-ученый комитет, Военно-топографическое депо, типография и Особенная канцелярия, которая занималась разведкой и контрразведкой. При Барклае-де-Толли были приняты такие документы, как «Наставление пехотным офицерам в день сражения», «Общий опыт тактики», «Воинский устав пехотной дивизии», «Общие правила для артиллерии в полевом сражении», «Начертание на случай военных ополчений».

В преддверии войны с Францией численность русской армии была заметно увеличена. В 1810 г. она состояла из 437 пехотных батальонов и 399 кавалерийских эскадронов, через год – из 498 пехотных батальонов и 409 кавалерийских эскадронов. По состоянию на начало 1812 г. в пехоте насчитывалось 201 200 человек, в кавалерии 41 685 человек, в артиллерии 36 500 человек. К концу 1812 года численность сухопутных сил Российской империи была доведена до 975 тысяч человек.

М.Б. Барклай-де-Толли заблаговременно составил два плана действий на случай войны с Наполеоном. Они носили как наступательный, так и оборонительный характер: первый предусматривал переход русской армии в наступление с целью скорейшего окружения французских войск в Пруссии и Варшавском герцогстве, а затем наступление через Германию на Францию, а согласно второму русские войска, не ввязываясь в крупные сражения с наполеоновскими войсками, затягивали войну как можно дольше, заманивая противника вглубь.

В период Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода русской армии

С конца марта 1812 г. М.Б. Барклай-де-Толли командовал 1-й Западной армией, размещенной на границе Российской империи в Литве, и долгое время исполнял обязанности главнокомандующего русскими войсками. В июне 1812 г. армия Наполеона начала вторжение в Россию. Части под командованием Барклая-де-Толли были вынуждены отступать под натиском превосходящих сил французов. В июле, под Смоленском соединился со 2-й Западной армией П.И. Багратиона.

В Бородинском сражении в августе 1812 г. Барклай-де-Толли командовал правым крылом и центром русских войск, проявил большое мужество и искусство в управлении войсками. При этом он являлся сторонником плана стратегического отступления и на военном совете в Филях высказался за оставление Москвы. При этом вокруг Барклая-де-Толли еще с начала войны сложилась нездоровая психологическая обстановка. С самого начала у него не сложились отношения с П.И. Багратионом, с которым у него шло соперничество за старшинство, а затем с главнокомандующим русскими войсками М.И. Кутузовым. После реорганизации армии Кутузовым он фактически он был отстранен от управления войсками.

В ноябре 1812 г. Барклай отправил в Петербург царю Александру I конфиденциальную записку «Изображение военных действий 1-й армии», в которой изложил свое видение событий этой войны. В ответном письме Александр I признал правильность действий Барклая на посту командующего 1-й армией. Тем же днем Барклай получил письмо Александра I, в котором тот убеждал его вернуться в армию. Получив это письмо, Барклай выехал в свое имение, откуда через месяц выехал в Вильно. В октябре 1812 - апреле 1813 гг. он составил целую серию военно-публицистических записок о начальном периоде войны.

С января 1813 г. Барклай-де-Толли является командующим 3-й армией в Заграничном походе русской армии. После отставки прежнего командующего союзными силами Витгенштейна принял в мае 1813 г. командование объединенной русско-прусской армией, которая вошла в состав Богемской армии союзников под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга.

Барклай успешно руководил войсками в сражениях под Торном, Кульмом, Лейпцигом, Парижем. Высочайшим указом от 29 декабря 1813 г. М.Б. Барклай-де-Толли был возведен в графское достоинство. В марте 1814 г. он получил фельдмаршальский жезл. После подписания Парижского мирного договора Барклай-де-Толли сопровождал императора Александра I в Лондон, а в октябре 1814 г. по возвращении в Россию был назначен главнокомандующим 1-й армией, расквартированной в Польше.

Весной 1815 г., после возвращения Наполеона к власти, Барклай-де-Толли направил вверенные ему войска во Францию, хотя им и не удалось из-за скоротечности новой войны принять участие в сражениях. 22 июня 1815 г. Париж капитулировал. Войска Барклая-де-Толли были расквартированы в Шампани. В конце августа 1815 г. Высочайшим указом генерал-фельдмаршал граф Барклай-де-Толли был возведен в княжеское достоинство.

Последние годы жизни

После окончания Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода М.Б. Барклай-де-Толли продолжал командовать 1-й армией. Осенью 1817 г. он сопровождал Александра I в путешествии по стране, предпринятом с инспекционными целями. Используя накопленный военный опыт, Барклай-де-Толли издал «Правила рассыпного строя, или Наставления о рассеянном действии пехоты для егерских полков и застрельщиков всей пехоты». Впоследствии эти правила получили широкое распространение в русской армии.

В начале 1818 г. отправился в Германию для лечения на минеральных водах, но, не доехав до места, скончался 14 мая в возрасте 56 лет на мызе Штилитцен, недалеко от города Инстербург (ныне Черняховск).