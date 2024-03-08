РОМОДАНОВСКИЙ, ФЁДОР ЮРЬЕВИЧ

Ромодáновский, Фёдор Юрьевич , князь (? — 17[28].09.1717, ?) — российский государственный и военный деятель, один из ближайших сподвижников и советников Петра I . Участник «Всешутейшего собора» с титулом «князя-кесаря». В периоды отъездов царя из столицы являлся фактическим руководителем государства. Наиболее известен в качестве главы Преображенского приказа .

Лит .: Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого. М., 2008. И. Г. Кинский.